One Piece ha venduto più di 350 milioni di copie

Sul numero di maggio della rivista bimestrale di Shueisha, Saikyō Jump, è stato annunciato che il popolarissimo manga di Eiichiro Oda, One Piece, ha venduto 350 milioni di copie in tutto il mondo, aggiungendo che il numero supera di tre volte il numero della popolazione giapponese, che dovrebbe aggirarsi sui 120 milioni. La cifra è stata raggiunta contando l’uscita del volume 84 in Giappone.

A Giugno 2015 il manga aveva già superato un record mondiale con 320.866.000 di copie stampate a livello mondiale raggiunto nel Dicembre del 2014. Il guinness era “Il maggior numero di copie pubblicate per la stessa serie a fumetti di un singolo autore.“

Oda ha iniziato la pubblicazione di One Piece nell’ormai lontano 1997, ed il manga è stato pubblicato in più di 30 paesi per questi venti anni. Shueisha ha pubblicato l’84° volume il 3 Febbraio, vendnendo già 1,5 milioni di copie nei soli primi tre giorni di pubblicazione in Giappone.

La serie è pubblicata in Italia da Star Comics a cadenza trimestrale, pubblicando il volume 82 il 1° Marzo.

