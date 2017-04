Intervista: Vita da Cosplayer di Lyron Aquino

Bentornati a tutti alla rubrica Vita da Cosplayer!

L’ultima volta abbiamo avuto ospite da Taiwan la carinissima Chihiro, mentre questa volta vi presento Lyron Aquino!

Shinji Kakaroth: Ciao potresti presentarti ai nostri lettori?

Lyron: Ciao! ^^ Sono Lyron Aquino. Ma alcuni amici mi chiamano Lychiii (dal frutto Licis), sono un creatore di costumi e attrezzi, e vivo nelle Filippine! ^^





Shinji Kakaroth: Puoi parlarci un po’ di te e di come è nata questa passione per il Giappone e il cosplay e da quanto fai cosplay?

Lyron: Da quanto ricordo ho iniziato prestissimo, quand’ero ancora bambino. Amavo seguire gli anime come Yuyu Hakusho, Slam Dunk, BT’X, Zenki, Time quest e tanti altri anime della vecchia guardia. Poi verso il 2000 qui nelle Filippine c’è stata la prima convention sugli anime, chiamata “Anime Explosion“. Ma senza il supporto dei miei genitori ho dovuto lasciar perdere… Poi nel 2005, quando la tv via cavo locale chiamata “Hero TV” fece il suo gran debutto, finalmente sono riuscito a partecipare alla fiera! È stato divertentissimo e un’esperienza memorabile, oltre che la prima volta che ho incontrato dei cosplayer, che hanno catturato il mio interesse con i loro costumi e prop. Da allora ho cominciato a creare i atrtezzature, da una semplice spada, a pezzi di armature imbottite. A quel punto ho continuato a migliorarmi nella creazione, raggiungendo il mio attuale livello. ^^

Shinji Kakaroth: Hai avuto qualcuno che ti ha aiutato all’inizio di questo hobby, dandoti consigli?

Lyron: Avevo degli amici che potrei considerare dei miei “senpai” nella realizzazione di oggetti e attrezzature. Ma quel che ho fatto è stato semplicemente vederli all’opera sui loro progetti, apprendendo da loro. È un po’ come se avessi usato lo “sharingan” da Naruto. Lol XD





Shinji Kakaroth: Quanti cosplay hai indossato fino ad ora?

Lyron: Onestamente ho perso il conto del numero dei cosplay che ho fatto negli ultimi 10 anni passati con questo hobby! XD

Shinji Kakaroth: I tuoi cosplay li fai personalmente o li acquisti?

Lyron: Creo personalmente tutti i miei cosplay. Ovviamente tranne parrucche e lenti a contatto. XD





Shinji Kakaroth: Ne hai mai fatti su commissione?

Lyron: Sì, accetto commissioni per costumi e attrezzi per cosplay. ^^

Shinji Kakaroth: Quanto tempo ci vuole per realizzare o mettere assieme un cosplay?

Lyron: Di solito bastano due o tre settimane di lavoro per un’armatura completa! ^^





Shinji Kakaroth: Qual è stato il cosplay più complicato da indossare e quanto tempo ci vuole solitamente per truccarsi e indossarlo?

Lyron: Il più complicato che ho fatto al momento… l’armatura di Ironman mk7. Per farla come si deve ci ho inserito anche un po’ di animatronics. ^^





Shinji Kakaroth: Ricordi qual è stato il primo cosplay che hai fatto e che hai provato?

Lyron: Il primo cosplay è stato Monkey D. Luffy da One Piece. È stato divertente interpretarlo, andarmene in giro spensierato e tutto il resto. Divertirsi e basta. XD

Shinji Kakaroth: Qual è stato il cosplay che ti è piaciuto di più tra quelli che hai fatto?

Lyron: Il mio preferito è stata l’armatura di Barnaby Brooks Jr. Hero da Tiger&Bunny. Adoro quel costume! Ma credo che anche l’ultimo arrivato, Genos da One Punch-man ha avuto un forte impatto su di me XD





Shinji Kakaroth: Qual è stato l’ultimo cosplay che hai fatto e per quale evento l’hai realizzato?

Lyron: L’ultimo che ho fatto è stato Genos, per l’HobbyCon2015 in Kota kinabalu sabah in Malesia. Ci credereste che l’ho completato solo 4 giorni prima dell’evento? XD

Shinji Kakaroth: Hai partecipato a dei contest durante le fiere? Se sì, hai mai vinto qualche premio?

Lyron: Sì, ho partecipato a un sacco di competizioni e fortunatamente ho vinto diverse volte. ^^





Shinji Kakaroth: Quali sono le tue serie anime/manga/videogame preferite?

Lyron: Ho un sacco di manga anime preferiti! Proviamo a nominarne qualcuno… One Piece, Onepunch-man, Gantz, Great Teacher Onizuka, Chobits, Toriko, Until death do us part, Cage of eden, The breaker, Terra Formars, Berserk, History’s strongest disciple Kenichi, Bakuman, Oparts hunter, Hunter x Hunter, Ares.

Shinji Kakaroth: Secondo te qual è l’essenza del cosplayer?

Lyron: L’essenza del cosplayer? Credo sia fino a che punto si riesca a spingersi nell’interpretazione del personaggio che stai indossando. Dal creare l’oggettistica e il costume, al make up, fino a divenire un tutt’uno col personaggio.





Shinji Kakaroth: Che ne pensi del cosplay nel tuo paese?

Lyron: Si sta ingrandendo ogni anno di più. Questo è tutto quel che posso dire riguardo alla comunità cosplay che abbiamo qui.

Shinji Kakaroth: Hai un sito web, una pagina Facebook o un canale YouTube?

Lyron: La mia pagina Facebook page is Lyron Aquino. XD Non ho un canale youtube. But i have migme! XD





Shinji Kakaroth: Qual è il tuo sogno per il futuro?

Lyron: Sogno di viaggiare per il mondo e incontrare membri di comunità cosplay di tante altre nazioni!!!

E anche per questa settimana è tutto.

Come sempre ringraziamo tutti i fotografi che hanno immortalato i suoi cosplay.

La prossima volta torniamo in Italia, quindi preparatevi, perché impegni volendo, a fine articolo vi farò gli auguri di buona pasqua! XD