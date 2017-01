Intervista: Vita da Cosplayer di Chihiro

Bentornati a tutti alla rubrica Vita da Cosplayer!

L’ultima volta vi ho presentato la tedesca Zhenya, questa volta vi farò conoscere un’altra bravissima cosplayer, Chihiro!

Shinji Kakaroth: Ciao potresti presentarti ai nostri lettori?

Chihiro: Salve, sono Chiiro, una cosplayer che vive in Taiwan. Ho sempre amato gli anime e i manga giapponesi e il cosplay è uno dei miei hobby preferiti.





Shinji Kakaroth: Puoi parlarci un po’ di te e di come è nata questa passione per il Giappone e il cosplay e da quanto fai cosplay?

Chihiro: Ho iniziato a seguire anime e manga giapponesi a casa di una mia amica d’infanzia ed ho iniziato a fare cosplay quando avevo 14 anni.

Shinji Kakaroth: Hai avuto qualcuno che ti ha aiutato all’inizio di questo hobby, dandoti consigli?

Chihiro: La prima volta che ho fatto cosplay, visto che è stata una mia compagna di scuola più grande che mi ha invitato a unirmi a lei in questo hobby.





Shinji Kakaroth: Quanti cosplay hai indossato fino ad ora?

Chihiro: Non ricordo, ma sicuramente ho interpretato un centinaio di personaggi. Sicuramente non ho ancora raggiunto il migliaio.

Shinji Kakaroth: I tuoi cosplay li fai personalmente o li acquisti?

Chihiro: Faccio costumi semplici. Ho comprato un sacco di costumi, tanto di aver avuto in regalo qualche costume!

Solitamente ordino i cosplay da negozi sul circuito web cinese, come Taobao.





Shinji Kakaroth: Quanto tempo ci vuole per realizzare o mettere assieme un cosplay?

Chihiro: Dipende dai miei impegni. A volte possono volerci solo due giorni, altre anche due mesi.

Shinji Kakaroth: Qual è stato il cosplay più complicato da indossare e quanto tempo ci vuole solitamente per truccarsi e indossarlo?

Chihiro: Non ho molta esperienza con costumi particolarmente complicati. Solitamente impiego un’ora per il trucco e indosso il costume in circa un quarto d’ora.





Shinji Kakaroth: Ricordi qual è stato il primo cosplay che hai fatto e che hai provato?

Chihiro: Il mio primo cosplay è stato un NPC (Non-Player Character o Personaggio Non Giocante) del MMORPG Ragnarok. Mi sono davvero divertita quella volta.

Shinji Kakaroth: Qual è stato il cosplay che ti è piaciuto di più tra quelli che hai fatto?

Chihiro: Assolutamente Inori dell’anime Guilty Crown! Questo è uno dei motivi per cui ho scelto proprio lei per le foto del mio primo Photobook.





Shinji Kakaroth: Qual è stato l’ultimo cosplay che hai fatto e per quale evento l’hai realizzato?

Chihiro: Ho fatto il cosplay di Fubuki di One Punch Man perché mi piaceva, non era per un evento specifico.

Shinji Kakaroth: Hai partecipato a dei contest durante le fiere? Se sì, hai mai vinto qualche premio?

Chihiro: No, non m’interessa partecipare ai contest.





Shinji Kakaroth: Quali sono le tue serie anime/manga/videogame preferite?

Chihiro: Mi piace tantissimo Fate/Zero e il mio videogame preferito è Sengoku Basara.

Shinji Kakaroth: Secondo te qual è l’essenza del cosplayer?

Chihiro: Che la gente riesca a godersi l’interpretazione del proprio personaggio preferito.





Shinji Kakaroth: Che ne pensi del cosplay nel tuo paese?

Chihiro: A Taiwan è ormai diventata una subcultura.

Shinji Kakaroth: Hai un sito web, una pagina Facebook o un canale YouTube?

Chihiro: Potete trovarmi sulla mia pagina Facebook.





Shinji Kakaroth: Qual è il tuo sogno per il futuro?

Chihiro: Vorrei fare cosplay per più tempo possibile. È una parte della mia vita davvero importante!

E anche per questa volta è tutto.

Come sempre ringraziamo tutti i fotografi che hanno immortalato i suoi cosplay.

Ci si risente prossimamente, visto che ho ancora qualche cosplayer da presentarvi! ^_-