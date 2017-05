FeComics & Games 17-18 GIUGNO

Per tutti i ferraresi e dintorni, torna anche quest’anno il Ferrara Comics, il cui organizzatore e direttore artistico Franco Colla e dell’Associazione Pro Art dì Ferrara e Vivo Eventi. La manifestazione quest’anno si terrà il 17 e 18 Giugno nella cornice della meravigliosa città di Ferrara, nota per il meraviglioso centro storico in stile ancora medievale.

Per questa occasione abbiamo deciso di diventare media partner ufficiale della manifestazione, oltre a Orgoglio Nerd, Comicus, Mondo Japan, Nintendoomed ed altri, per cui vi proporremo alcuni articoli sulla manifestazione!

Al momento il programma della manifestazione è ancora in stesura, ma sono assicurati tanti giochi, stand, attività gdr live e l’immancabile gara cosplay.

Tra i vari ospiti, come special guest e padrino del Ferrara Comics ci sarà il Produttore Diego Vida in rientro da una tournée in Asia, tra i progetti recenti il videogioco Bloodstained degli stessi creatori dì Castlevania, dove ha lavorato come Game Producer e nella sua carriera nella computer grafica si notano produzioni Hollywoodiane quali Mission Impossible, Fast and Furious, Need for Speed per il suo apporto negli effetti visivi, e regista di serie TV e Tokusatsu giapponesi con effetti speciali. Se volete sapere di più su di lui potete dare un’occhiata all’intervista che gli abbiamo fatto tempo fa.

Se volete farvi un’idea della fiera dell’anno scorso, potete dare un’occhiata a questo bellissimo video! ^_-