Zombie Land Saga: Governatore di Saga in Cosplay

Il Governatore della Prefettura di Saga, Yoshinori Yamaguchi, è comparso in un programma dedicato a Zombie Land Saga su TVQ Kyushu Broadcasting, mostrando il suo evidente amore per la serie animata facendo la sua comparsata vestito in cosplay come il manager delle Franchouchou, il folle Kotaro, riproducendo una delle sue scene. Un utente di Twitter ha registrato questo momento postando qui il video.

Il programma ha introdotto varie collaborazioni a tema Zombie Land Saga ed eventi nella Prefettura di Saga. Il governatore ha anche visitato personalmente alcune delle location mostrate nell’anime.

La serie animata Zombie Land Saga è andata in onda per la prima volta il 4 Ottobre, e segue le vicende di Sakura Minamoto, che sogna di diventare una idol, ma dopo essere stata investita da una macchina si risveglia come zombie. Un folle e misterioso individuo, Kotaro Tatsumi gli compare davanti e le annucnia che è stata reclutata per far parte di un gruppo idol interamente composto da zombie, ragazze morte che ha “reclutato” da diverse ere della storia giapponese. La serie otterrà una seconda stagione intitolata Zombie Land Saga Revenge.

Fonte: ANN