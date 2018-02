Yotsuba&! nuovo volume in Giappone

Kadokawa ha svelato che il 14° volume del manga di Kiyohiko Azuma, Yotsuba&!, verrà messo in commercio dal 28 Aprile.

Questo sarà il primo volume stampato da Kadokawa dalla pubblicazione del 13° (di cui sotto la copertina), pubblicato ben due anni e cinque mesi fa, nel Novembre 2015.

Il manga è uno slice of life che segue le vicende giornaliere di una strana bambina, di nome Yotsuba, e di suo padre dopo essersi trasferiti in una nuova città. La bimba è davvero una birichina e ne combina di tutti i colori sia a suo padre, che alla famiglia delle sue vicine, con cui fa subito amicizia.

A Marzo 2013, il manga ha raggiunto la stampa di oltre 10 milioni di copie.

La serie è stata pubblicata in Italia dalla DynIt, ma purtroppo la pubblicazione è ferma al quinto volume, un vero peccato, visto che l’edizione era particolarmente buona e presentava anche le illustrazioni di copertina che fornivano una scenetta collegata alla sovracopertina.

Azuma, già noto per Azumanga Daioh, non è l’unico autore che pubblica lentamente nel panorama dell’editoria manga giapponese. Basta ricordare Yoshiyuki Sadamoto, che per pubblicare la conclusione di Neon Genesis Evangelion in 14 volumi ha pubblicato con continue interruzioni il manga dal Dicembre 1994 al Giugno 2013, Kentaro Miura, che sta attualmente pubblicando Berserk con pause continue dal 1989, ed ha raggiunto il 39° volume, oppure Yoshihiro Togashi che, dopo aver concluso YuYu Hakusho, sta pubblicando la sua opera più nota, HunterXHunter, con continue pause per il mal di schiena che sembra non voler passare, giunto al 35° volume.

Fonte: ANN