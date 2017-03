WOWBOX – Le scatole di dagashi

Salve gente, qualche giorno fa vi ho presentato una commedia demenziale incentrata sui dagashi, gli snack che fanno parte della cultura giapponese, ovvero Dagashikashi, oggi vi presenterò una azienda che vende abbonamenti a scatole piene di tante tipologie diverse di questi dagashi, ovvero WOWBOX.

☆WOWBOX è una scatola ad abbonamento mensile contenente snack giapponesi. Ogni mese riceverai una scatola del tuo tema preferito. Puoi cambiare tema ogni mese e recedere dall’abbonamento in qualsiasi momento.



Siamo lieti di offrire uno sconto speciale a tutti nostri nuovi clienti italiani! Ti basterà iscriverti gratuitamente al sito tramite la tua email, un nome utente e una password, per ricevere un coupon sconto!

Dettagli dell’offerta:

10% di sconto sugli abbonamenti a 1 mese

15% di sconto sugli abbonamenti a 3 mesi

20% di sconto sugli abbonamenti a 6 mesi

30% di sconto sugli abbonamenti a 12 mesi





Come potete vedere dall’unboxing qui sopra, nella scatola ci sono varie tipologie di dagashi, dai dolcetti e caramelle, agli snack salati e patatinosi.

Attualmente le scatole che troverete sono divise in tre tipologie:

FUN & TASTY

La nostra scatola originale per tutti gli amanti degli snack giapponesi! Contiene tutti gli snack simpatici, golosi e strani per cui il Giappone è famoso!

Include:

Un assortimento equilibrato di dolce e salato

La misura L include una bibita o un prodotto speciale

Spedizione gratuita in tutto il mondo

KAWAII & BEAUTY

Una scatola al femminile contenente tanti snack sani in confezioni “kawaii”!

Include:

Snack in confezioni “kawaii” nuovi e rari

Snack a basso contenuto calorico e alleati della bellezza

Spedizione gratuita in tutto il mondo

NEW & LIMITED

Se sei un esperto di snack giapponesi e vuoi tenerti aggiornato sugli ultimi trend, è quello che fa per te!

Include:

Tutti i prodotti più nuovi, rari e cool appena usciti

Un assortimento equilibrato di dolce e salato

La misura L include una bibita o un prodotto speciale

Spedizione gratuita in tutto il mondo





La scatola è arrivata ieri, per cui non ho ancora avuto molto tempo di assaggiare qualcuno dei dagashi al suo interno, vi racconterò i miei pareri nel prossimo articolo, e se mi gira magari in un video dove me li vedrete mangiare alla faccia vostra. XP