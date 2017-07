Vegeta col Freezer

Non stiamo spoilerando i prossimi episodi di Dragon Ball Super, semplicemente la Toshiba ha ideato una nuova campagna pubblicitaria accostando la figura di Vegeta, il rpincipe dei saiyan, con un frigorifero oltre a tanto supporto per i vegetali pieni di vitamine dai quali i saiyan prendono nome.

A partire dal 3 Luglio, la compagnia farà partire il suo “Concorso di Reclutamento per Grandi Ricette Vegetali” oltre alla “Concorso Retweet”, entrambe includono premi gradevoli per i cuochi vegetariani.

Per partecipare bisogna seguire l’account ufficiale di Twitter o di Instagram e tweettare o postare un’immagine di una ricetta cucinata vegetariana con l’hashtag “#東芝ベジータ夏レシピ” (#Ricetta Estiva Toshiba Vegeta) per avere una possibilità di vittoria. La Toshiba sceglierà 30 partecipanti che vinceranno un set di vegetali e frutta di stagione. Inoltre, sette partecipanti verranno scelti ogni settimana per vincere degli “oggetti vegetali originali”, visto che la precedente campagna pubblicitaria del frigorifero in questione includeva prodotti gratuiti e un set di spatole per okonomiyaki. Tra i premi ci sono un tagliere con il coraggioso e orgoglioso principe dei saiyan, dei clear file in cui è ritratto con il frigorifero e la sua allegra e sempre più numerosa famiglia, ed ovviamente delle shopper con cui andare al mercato a comprare ortaggi e frutta.

Anche la Kirin Beverage ha attive delle promozioni con il cast di Dragon Ball e permette ai partecipanti di creare il proprio personaggio, aggiungendo l’opportunità di vincere una figure 3D retweetando post dell’account ufficiale.

Fonte: ANN