UbelBlatt: Conclusione a Marzo

Sul terzo numero di quest’anno della rivista Square Enix, Monthly Big Gangan, è stato annunciato che il manga dark fantasy di Etorouji Shiono, ÜbelBlatt, si concluderà nella prossima uscita prevista per il 25 Marzo e che l’ultimo capitolo avrà delle pagine a colori d’apertura.

La storia segue le gesta di un ragazzino semi-umano di nome Koinzell, che sembra cercare vendetta nei confronti dei “Sette Eroi“, degli impavidi che assieme ad altri sette, si lanciarono in una folle impresa per salvare l’Impero contro i suoi nemici di Wischtech, che sfruttano delle magie diaboliche ed esoteriche. Purtroppo la storia scritta dall’Impero è una menzogna narrata dai Sette Eroi, che si tirarono indietro dai sanguinosi scontri finali, tendendo un’imboscata al ritorno dei compagni vittoriosi e sfiniti dallo scontro, che fecero apostrofare Lance del Tradimento. Il loro Comandante, il prode Blatt Meister Ascheriit, ferito mortalmente e mutilato orribilmente, finì in fondo ad una scarpata della foresta della morte, trovandosi di fronte al suo risveglio un elfo, in preda alla collera e al desiderio di vendetta, decise di nutrirsi delle sue carni, finendo per fondersi magicamente con lui e cominciare un lento processo di guarigione che trasformerà completamente il suo corpo, e decidendo di vendicarsi senza farsi riconoscere, cambiando il proprio nome con Koinzell.

La serializzazione del manga è iniziata sulla rivista di Square Enix, Young Gangan, nel 2004 e nel 2011 è partito un manga di storie secondarie, Übel Blatt Gaiden, su Young Gangan Big. Dopo una lunga pausa durata due anni, la serie principale è tornata su Big Gangan nel 2011.

Il 22° volume è stato pubblicato in Giappone a Settembre, mentre da noi il manga è edito da J-Pop che ha pubblicato il 21° volume giusto qualche mese fa.

