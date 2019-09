Type-Moon: Nuovo studio per Video Game

Il circolo di creazione e sviuluppo storia di videogame Type-Moon ha annunciato la creazione di un nuovo studio di videogame nominato “Type-Moon studio BB“, con a capo l’ex-sviluppatore di videogiochi della Square Enix, Kazuya Nino. Nino ha commentato che lo studio si concentrerà sullo sviluppo di giochi in 2D in piccola scala, e svilupperà collaborazioni con altre aziende per giochi il 3D gi media-grande scala.

Al momento lo studio ha dato il via al piano di assunzione per programmatori, art designer, game designer e project manager.

Nino ha recentemente lasciato Square Enix, e non è chiaro se fosse precedentemente già in trattativa con Type-Moon, ma immaginiamo di sì. Ha lavorato per la Square per sette anni, ed è stato direttore e sceneggiatore di Dragon Quest Builders. È stato anche produttore di Fate/Extra, uno spinoff della saga di Fate della Type-Moon, inoltre ha lavorato sul primo titolo di Etrian Odyssey.

Type-Moon è una branca della compagnia Notes, iniziando nel 1999 come circolo indipendente di dōjin novel e videogame con lo scrittore Kinoko Nasu e l’artista Takashi Takeuchi. La coppia ha sviluppato la visual novel di Tsukihime, oltre a quella di Fate/stay night. Entrembe hanno dato ispirazione a un gran numero di spinoff in manga, novel, anime, videogame e attraverso altri media. La coppia ha anche lavorato ai romanzi Kara no Kyoukai – The Garden of Sinners, pubblicata prima della fondazione della Type-Moon, ispirando una serie di film d’animazione con il medesimo titolo.

Per i fan di Fate, il nome del nuovo studio apparirà piuttosto familiare, per via del personaggio omonimo BB, una AI (Intelligenza Artificiale) dall’aspetto di Sakura Mato, comparsa per la prima volta nel videogioco Fate/Extra CCC, portando il nuovo titolo di classe di Moon Cancer, e poi ricomparsa in un evento a lei dedicato in Fate Grand Order.

Fonte: ANN