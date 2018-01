TOP10 – Le migliori Opening della stagione Invernale 2017/18

Salve gentaglia, dopo i primi episodi delle nuove serie animate della stagione invernale, commentati più o meno nei bignami, ecco a voi la TOP10 delle sigle di questa stagione.

Questa volta, al contrario dell’ultima, sono stato un po’ rigido e ho lasciato qualche sigla fuori (anche se alla fine, come al solito sforiamo le 10 XD). Godetevi i video e le sigle partendo dall’ultima classificata!

10 – Marchen Madchen - Watashi no Tame no Monogatari ~My Uncompleted Story~ di fhána

Una serie carina, ma che non da troppo nell’occhio, almeno per i primi due episodi, ma è introdotta da una delle tipiche canzoni melodiche e ritmate di fhána, che abbiamo già sentito e amato come cantante di diverse sigle di anime famosi come Bokura wa Minna Kawaisou, Witch Craft Works, Kobayashi-san Chi no Maid Dragon e recentemente in Knight’s and Magic. Se mi chiedete come mai la sigla sia in una posizione così arretrata, basta che vediate il video. Purtroppo è il tipico video da sigla all’italiana, dove vengono riciclate animazioni della serie.

9 – Beatless – Error di GARNiDELiA

Un po’ lenta e techno, la sigla delle signorine androidi che si picchieranno come fabbri ferrai arriva al nono posto. Il video molto bello ci presenta le protagoniste con le rispettive armi e il classico dilemma uomo-macchina, il tutto accompagnato in un rondò dalla bella voce di MARiA dei GARNiDELiA.





8 – Pop Team Epic – Pop Team Epic di Sumire Uesaka

Ancora una canzone molto techno con un video super fuori di testa, degno della serie in questione, cantata da Sumire Uesaka, nota seiyu (che tra l’altro presta la voce, in parte, anche alla protagonista della serie, Popimi).

7 – Mitsuboshi Colors - Colors Power ni Omakasero! di Colors☆Slash

Come capita spesso per serie simili, una canzone carina e dal ritmo veloce dove le protagoniste si alternano in coretti e sinfonie corali. Il video è molto carino e tiene perfettamente il ritmo della canzone di sottofondo.





6 – Kokkoku – Flashback di MIYAVI vs. KenKen

Ci avviciniamo a metà classifica… al sesto posto una canzone techno/rap molto mossa con un video psichedelico, pregno di colori molto forti e vivaci che si alternano tra loro come in un caleidoscopio animato.

6 – Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku – Slide Ride di Run Girls, Run!

Una melodiosa opening cantata da un gruppo di idol che si affacciano per la prima volta alle sigle degli anime, le Run Girls, Run! La canzone molto melodica, che un po’ ricorda lo stile di Kishida Kyoudan & The Akeboshi Rockets, segue un video molto movimentato, che presenta i vari personaggi che episodio dopo episodio entreranno nella vita del protagonista.





5 – Basilisk – Ouka Ninpouchou – Ouka Ninpouchou di Onmyo-za

La sigla, cantata dallo stesso gruppo della precedente serie, Kouga Ninpouchou, alterna strumenti rock occidentali con i tipici strumenti tradizionali giapponesi, seguiti da un video che ci mostra in maniera molto dinamica, i vari ninja che compariranno nella serie e i loro poteri. Avrei voluto dare un posticino più in alto a questa sigla, ma purtroppo ai primi posti… vabbé non dico altro, continuate a scendere!

4 – Grancrest Senki – starry di Mashiro Ayano

Una canzone molto fantasy per una serie di questo genere. Poco presente nel panorama di sigle animate, Mmashiro Ayano ci stupisce con la sua bella voce che, come tutti gli altri video, ci mostra in anticipo i vari personaggi della serie, magari anche con un po’ di spoiler.





3 – Nanatsu no Taizai – Imashime no Fukkatsu – Howling di FLOW x GRANRODEO

Terzo posto per questa nuova stagione di Nanatsu no Taizai, che parte in quarta con una sigla iniziata cantata e suonata da due grandi gruppi che non hanno bisogno certo di presentazioni… i FLOW (Code Geass, Durarara!, Eureka Seven, Naturo) e i GRANRODEO (Bungou Stray Dogs, Kuroko no Basket, Needless) sono gruppi che sono stati spesso presenti nelle sigle animate e questa volta si incontrano in un video entusiasmante e rcokeggiato, animato dai personaggi già noti della scorsa serie ed i nuovi nemici di questa stagione!





2 – Overlord II – GO CRY GO di OxT

Secondo posto per la sigla della nuova stagione di Overlord. Anche per questa stagione gli OxT apriranno le danze, con una canzone super-rockeggiata e piena di potenza musicale e a volte dissonante. Il video già ci anticipa le varie saghe che verranno animate in questa seconda stagione, mostrando vari personaggi conosciuti e non.

1 – Hakata Tonkotsu Ramens - Stray di Kishida Kyoudan & The Akeboshi Rockets

Primo posto per questa sigla cantata da uno dei miei gruppi preferiti, presente da qualche anno nelle sigle animate giapponesi (Gate, Highschool of the Dead, Nejimaki Seirei Senki: Tenkyou no Alderamin, Strike the Blood). Come sempre la bella voce della cantante del gruppo, che ci accompagna nella megalopoli di Tokyo a conoscere i vari personaggi protagonisti della serie. Anche qui colori molto marcati, dai grigi spenti a colori molto accesi e fluo.