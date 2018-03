Tokyo Ghoul – Il Film | Al Cinema il 6 e 7 Marzo

Ricordaimo a tutti gli smemorati che il 6 e il 7 Marzo, in diversi cinema sparsi per l’Italia verrà proiettato il film live action di una delle serie che ha fatto più parlare di sé negli ultimi tempi, ovvero Tokyo Ghoul.

Grazie alla collaborazione con Nexo Digital e Dynit, potrete vedere nei cinema italiani questo nuovo live action che si prospetta molto movimentato, qui potete scoprire qual è il cinema più vicino alla vostra città.

La serie è ambientata in una Tokyo ai tempi d’oggi, divisa in distretti, in cui sembra dilagare la piaga dei Ghoul, mostri del tutto simili ad un comune essere umano, che si cibano delle carni di quest’ultimi. Protagonista della serie è un giovane universitario orfano, Ken Kaneki, uno studente della facoltà di letteratura giapponese, che un giorno si innamora di una donna, Rize Kamishiro, che incontra per caso in un caffé, mentre sta leggendo uno dei suoi libri preferiti. Miracolosamente i due entrano in contatto e al loro primo appuntamento il giovane scopre la crudele verità, Rize è un ghoul e l’aveva puntato per divorarlo. Cercando di fuggire dalla spietata divoratrice di uomini, i due finiscono coinvolti in un incidente che si rivela fatale per Rize, mentre Ken si salverà, purtroppo scoprendo una terribile verità al suo risveglio. Visto che alcuni dei suoi organi interni sono stati spappolati, gli hanno trapiantato gli organi di Rize, che a detta dei dottori era già morta.

Il ragazzo a questo punto scoprirà di essere diventato in parte ghoul e che dovrà rivedere completamente il suo modo di vivere, visto che ormai il cibo di noi esseri umani viene rigettato dal suo corpo, per fortuna il ragazzo viene in contatto con altri ghoul e scopre che in realtà questi non sono tutti pazzi mostri assassini, come vengono spesso dipinti dalla società e dai telegiornali.

E se non vi basta, gli amici dell’Associazione Culturale EVA IMPACT hanno messo a disposizione uno speciale coupon sconto, che potete scaricare e stampare andando qui!