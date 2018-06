Tite Kubo torna con Burn the Witch

Dopo il bidone che ha fatto a Lucca deludendo tutti i suoi fan, a causa di problemi di salute, era da un po’ che non si avevano notizie di Tite Kubo e delle sue opere, oltre al live action in uscita prossimamente della sua hit mondiale, Bleach!

Ebbene, Tite Kubo torna sulle pagine di Weekley Shonen Jump, una delle riviste contenitore settimanali dai titoli più celebri (One Piece, Gintama, Boruto, Black Clover, Dr. Stone, Haikyu!!, Shokugeki no Soma, The Promised Neverland, World Trigger, Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai), con una nuova one-shot di 62 pagine, dal titolo Burn the Witch.

Secondo la descrizione, il manga celebrerà il 50° anniversario della rivista e si svolgerà a Londra e saranno protagonisti delle vicende le streghe e i draghi.

Kubo ha fatto partire la serializzazione di Bleach su Weekly Shonen Jump nel 2001, terminandola nell’Agosto 2016, prendendosi una lunga pausa prima dell’inizio della saga finale.

Planet Manga ha pubblicato la serie in Italia l’11 Maggio 2006, portandola a conclusione nelle fumetterie il 2 Novembre 2017, mentre l’ultimo numero era già disponibile durante Lucca Comics & Games 2017, sia in versione normale con una variant super sbrilluccicosa, che una volta acquistati davano diritto a ricevere anche una bella stampa originale di Bleach.

