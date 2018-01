The Promised Neverland – Due Gadget esclusivi

La J-Pop ci comunica che dal 31 Gennaio, per celebrare l’uscita in Italia del numero 1 della hit di Weekly Shonen Jump, nelle fumetterie di oltre 100 città italiane verrà consegnato anche un Notebook e un Poster in edizione limitata assieme alla prima copia di The Promised Neverland (serie di cui vi avevo già parlato in precedenza)!

Da Vittoria, comune in provincia di Ragusa a Merano, in provincia di Bolzano, passando per Napoli, Roma, Bologna, Genova, Milano, Torino… Sono tantissime le fumetterie, sparse in oltre 100 città italiane, che hanno aderito all’iniziativa di J-POP Manga.

In fondo alla pagina di J-POP potete scoprire la fumetteria aderente all’iniziativa più vicina alla vostra città. la mappa per trovarli).

Dal 31 gennaio insieme al primo volume di The Promised Neverland, l’attesissimo titolo annunciato a Lucca Comics & Games 2017, i lettori troveranno anche il poster e il notebook in edizione limitata. Per iniziare nel migliore dei modi l’esperienza italiana con la serie hit proveniente dalle pagine di Weekly Shonen Jump che in Giappone, a solo un anno dall’esordio, ha già venduto oltre due milioni di copie.

The Promised Neverland di Kaiu Shirai e Posuka Demizu racconta la storia di Emma, Norman e Ray, tre ragazzini che vivono felici fin dalla nascita in un orfanotrofio circondato da un fitto bosco. Ma cosa succede davvero quando si esce da lì?

Scopritelo leggendo con i vostri stessi occhi le pagine di questo sensazionale titolo!