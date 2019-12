Talk Show – Hirohiko Araki e il Made in Italy

Siamo in atmosfera natalizia, ma perché non fare un po’ di amarcord e tornare in atmosfera lucchese? XD

Ecco il terzo incontro con il pubblico del sensei Hirohiko Araki, presso la Chiesa di San Francesco il 31 Ottobre a Lucca Cmics & Games 2019. Il sensei ha incontrato i tantissimi fan e cosplayer accorsi non solo da tutta Italia ma anche dal resto del mondo per questo evento unico e imperdibile.

Non c’eravate o c’eravate e volete semplicemente rispolverarvi la memoria? Ecco di cosa si è parlato.

È la prima volta che viene a Lucca? Che ne pensa di Lucca?

Hirohiko Araki: Sono venuto in viaggio in Italia dieci anni fa, per vedere i luoghi dov’era nato e vissuto Giacomo Puccini. Sono veramente contento di essere in questa splendida cittadina e poter incontrare tutti voi.

Vento Aureo è ambientato in Italia. Come mai questa scelta?

Hirohiko Araki: Amo l’Italia e volevo venirci, questo è il primo e vero motivo. Sarà un po’ comune come linea di pensiero, ma dell’Italia mi piacciono i musei, il cibo, insomma tutto quello che c’è qui io lo amo.

Su quali materiali si è concentrato per portare la nostra Italia nei suoi fumetti?

Hirohiko Araki: Beh, chiaramente mi piace molto l’arte, ma anche il cibo mi interessa molto. Un piatto che mi incuriosiva e mi piace ancora tantissimo è lo spaghetto al nero di seppia, così scuro e nero, però è buonissimo. A me piace anche cucinare, mi piace molto, pertanto sono io che chiedo a voi di darmi ricette e consigli. Lo apprezzerei moltissimo. Ad esempio, negli spaghetti aglio, olio e peperoncino, l’aglio come lo taglio? A fette o a cubetti? Oppure lo schiaccio? È importante, lo vorrei sapere veramente!

Io ad esempio lo metto a pezzi, ma poi ci metto il dashi (brodo giapponese) *Urlo di scandalo da parte della folla*

Anche il burro quindi non si mette? *Un NO! globale da parte della folla*

Ah, scusate! E il sale? Il sale si mette, vero? *Un Sì! globale da parte dalla folla*

Abbiamo un’altra domanda obbligatoria per lei, a questo punto. Gli spaghetti quanto li fa cuocere?

Hirohiko Araki: Otto minuti. Ce la farò a fare un buon piatto? Non lo so proprio, ma ci provo. Mi piace preparare tante cose, in verità. Con la bottarga, con la salsa di pomodoro.

Moderatore: consigliamo anche il cacio e pepe.

Hirohiko Araki: Ecco, comunque tutte queste cose mi piace metterle nei manga.

A riguardo della città di Napoli, cosa ci può dire? Che ne pensa? Perché è partito da qui per la storia e com’è il suo rapporto con la pizza?

Hirohiko Araki: Perché ci sono posti bellissimi come Pompei. Per me era il luogo giusto da cui fare iniziare il viaggio. L’ho visitata, ovviamente. A riguardo della pizza, intendete quella sottile o col bordo alto?

In ogni caso è buonissima, purtroppo però non la so cucinare.

Capri è un’isola collegata alla bella vita. È riuscito a goderne anche lei?

Hirohiko Araki: A dire il vero mi affascinava molto il fatto che l’imperatore Tiberio avesse lì una casa, un luogo di riposo. Non si fidava di chi aveva intorno, pertanto reputo che fosse un po’ triste questo contrasto del poter vivere in un luogo così bello, eppure dover essere così isolati.

Pompei è uno dei pochi luoghi che conserva le pitture originali dell’epoca. Da artista cosa ne ha colto?

Hirohiko Araki: Mi affascina molto. È stata riportata interamente alla luce dopo l’eruzione del Vesuvio; ha un’atmosfera misteriosa un posto meraviglioso da utilizzare come ambientazione.

Firenze e l’arte di Michelangelo, la sua scultura dalle muscolature così massicce. Che ne pensa?

Hirohiko Araki: In questo caso parliamo delle pose di JoJo: per me il senso delle pose è quella figura che ti rimane impressa. Ho studiato il Bernini, Dafne e Apollo e così via. Ciò che mi impressiona e mi piace di più vedere in assoluto è la torsione del corpo in ogni sua forma.

Cosa ci dice di Venezia?

Hirohiko Araki: Mi hanno detto che ci sono delle scale su cui la gente si siede per rilassarsi. E mi chiedo, come mai? Che cosa fanno?





Moderatore: Eh, si tratta di un’usanza italiana. “Perdono tempo”, in pratica.





Hirohiko Araki: Quindi nessuno di loro legge manga? E se non li leggete all’aperto, allora dove li leggete i manga?

Moderatore: Da noi si legge a casa, è un fatto più privato, diciamo.





Hirohiko Araki: Allora da oggi in poi avete una missione: leggete i manga all’aperto!

Costa Smeralda, un altro luogo che racconta l’opulenza italiana. Nei fumetti appare poco, però. Come mai?

Hirohiko Araki: È un luogo meraviglioso, per me è da resort, ma a prima vista sembra talmente bello da apparire quasi immerso in un mondo di fantasia, misterioso. Mi da ispirazione.

Ha provato il cibo sardo?

Hirohiko Araki: Sì, e ovviamente è delizioso.

È evidente il profondo amore che corre tra lei e l’Italia e il suo pubblico italiano, e viceversa. Come si spiega secondo lei questa alchimia?

Hirohiko Araki: Non conosco il motivo in verità, però non scrivo i miei manga perché siano destinati ad un pubblico in particolare. Cerco di rappresentare la bellezza e la tristezza del vivere umano. Che qualcuno poi apprezzi il mio lavoro, per me è meraviglioso.

Io disegno manga da trent’anni, ma sono io a chiedere ora a voi cosa vi affascina di loro così tanto.

A riguardo della moda italiana: Jojo trasuda la moda italiana, le sue idee ed estetica da ogni dove. Il suo rapporto con la moda com’è?

Hirohiko Araki: Sì, la moda italiana è fantastica. Mi piace questo stile classico e tradizionale, ma come la moda hanno quest’aria anche i palazzi e gli edifici, alcuni rimangono persino dall’epoca romana.

Moderatore: siamo noi a ringraziare lei per aver ripreso tutto questo ed averlo reso eterno in Jojo.

Domande dal pubblico

Suggeriamo un piatto al maestro: gli spaghetti alle vongole.

Hirohiko Araki: Ci mette il vino bianco? Niente burro?

(risposta indignata: no, niente burro)

Dopo Jojolion potremo avere una nuova serie ambientata in Italia?

Hirohiko Araki: In realtà dovrei fare delle ricerche, ma ci proverò.

Maurizio Merluzzo: Ho iniziato a leggere Jojo nel 1999, faccio vent’anni quest’anno. Come tutti, ho apprezzato l’evoluzione del disegno nel tempo. E tuttavia, come mai Jonathan partiva da un fisicaccio in modalità Kenshiro e oggi sembra invece più una Sailor Moon?

Hirohiko Araki: Scusate, ma io all’inizio non ero tanto bravo a disegnare, per cui ora riesco a farlo più proporzionato.

Maurizio: Ma era bellissimo!

Araki: Somigliava a Sylvester Stallone.

Maurizio: Ha qualcosa contro le muscolature?

Araki: No no, non le odio affatto. Ma tu di contro mi sembri uno che ha il suo stand, posso chiederti chi è?

Maurizio: Un frullatore, poi avrò modo di spiegarlo.

Araki: Qual è la tua centrifuga?

Maurizio: Spaghetti al nero di seppia.

Araki: Ma il succo di mela lo sai fare?

Maurizio: Ma allora posso chiedere se Star Platinum e The World sono entrambi Jonathan in due momenti diversi della vita?

Araki: Le bombole sono una tanica per riuscire a respirare quando si ferma il tempo.

Un personaggio usa un termine fiorentino “dimorto”.

Hirohiko Araki: Ah sì? Non lo sapevo affatto!

Molti vengono oggi dall’estero. Una domanda dal Giappone: dentro le storie ci sono delle frasi che le piacciono particolarmente?

Hirohiko Araki: Sì, il vostro “mi rifiuto”. In giapponese è “kotowaru”.

Perché alcuni personaggi importanti muoiono in modi che non ci si aspetta?

Hirohiko Araki: Intanto mi scuso però sono personaggi veramente cattivi, quella morta è il modo giusto di concludere il loro percorso umano. Quindi non ti piace?

Pubblico: Perché ad esempio, nel caso di Narancia, io volevo descrivere la tristezza del vivere, il destino spesso che viene deciso da un contesto di nascita più o meno favorevole. Ma quando una persona ha una bella sensibilità e un bello spirito, riesci ad elevarti da tutto questo. Lui è morto credendo a valori ben più elevati rispetto a quelli da cui partiva.

Quelli di Bucciarati sono tatuaggi oppure abiti speciali?

Hirohiko Araki: Si tratta di disegni sull’abito, sì. Non sono tatuaggi.

Quale movimento artistico italiano più le piace? Ho visto citazioni di arte classica, ad esempio. Ma il suo preferito qual è?

Hirohiko Araki:Mi piace ovviamente l’epoca romana e rinascimentale. Per quanto riguarda l’arte moderna, mi piace Giorgio Morandi.

Le piacerebbe tornare in Italia e a Lucca? Qual è la sua città preferita?

Hirohiko Araki: La fiera di Lucca è bellissima, davvero splendido anche il contesto in cui viene valorizzata la città nel suo insieme. Si mischiano varie influenze, e questo mi ha stupito moltissimo. Se mi chiamerete ancora, io ritornerò sicuramente. Circa la città, penso le mie preferite siano Napoli e Capri.

Consigliamo la frittata di maccheroni, che è un tipico piatto napoletano. Ci sono molti personaggi del manga cui manca una figura genitoriale. Da cosa deriva?

Hirohiko Araki: Gli orfani mi interessano molto. In realtà ci sarebbero molte più cose che vorrei raccontare su di loro, di cui vorrei parlare sull’argomento, ma ho preferito tagliarlo per parlare d’altro.