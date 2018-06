Survive! Mr. Cube in uscita il 21 Giugno

Il 21 Giugno uscirà per PS4 e Nintendo Switch Survive! Mr. Cube, un gioco sviluppato da un team autonomo di tre persone.

Survive! Mr. Cube è un RPG action in terza persona, in cui il protagonista, Mr. Cube è finito in uno strambo mondo sconosciuto dopo aver ingoiato una pillola, e cerca di trovare indizi per tornare al mondo a cui appartiene realmente.

La maggior parte dei tratti e degli oggetti presenti nel gioco sono creati in maniera random all’inizio del gioco e se il personaggio muore, quando i suoi HP arrivano a 0, il giocatore perde tutto tranne l’oro guadagnato dalla partita precedente, per cui tutto il resto svanirà e ricomincerà dal primo capitolo.

Per poter giocare con più facilità, un’ottima strategia sarebbe far morire il proprio personaggio finché non se ne ottiene uno con buone abilità e armi. Per riuscire a sopravvivere fino alla fine, il personaggio dovrà divenire più forte e in ogni livello si trovano degli scrigni nascosti con oggetti per aumentare HP, SP, velocizzare la guarigione spontanea o aumentare la velocità di Mr. Cube in gioco, dando al giocatore più possibilità di sopravvivere.

Inoltre, una volta che i propri avversari saranno morti, lasceranno dei cuori, che aumenteranno gli HP o doneranno armi. Un’altra cosa interessante è che il posto dove si trova il boss in ogni capitolo cambia in maniera random e nessuno sa dove potrebbe trovarsi. La fortuna decreterà quanto rapidamente i giocatori riusciranno a trovarlo e sfruttare la strategia epr sopravvivere. Se vi morirà un personaggio, assicuratevi di investigare la toma al campo base con il vostro nuovo personaggio, visto che potreste trovare un oggetto interessante.

Potrete anche fare degli scambi col mercante per ottenere oggetti con l’oro ottenuto dalle partite. Gli oggetti del mercante non sono randomici, ma aumenteranno di prezzo ogni volta che tratterete con lui.

Visto che molti aspetti sono random in questo gioco, una buona parte del gioco è basata sulla “fortuna” e anche se inizialmente potrebbe sembrare difficile, con astuzia e persistenza, riuscirete a raggiungere al finale. D’altra parte, per far divertire maggiormente i giocatori, gli sviluppatori hanno realizzato un interessante set di trofei, facilmente ottenibili man mano che il gioco avanza e persino per i principianti che giocano per la prima volta a un titolo simile, per sperimentare al meglio l’esperienza di ottenerli.