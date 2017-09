Star Comics: uscite manga ottobre 2017

USCITE DEL 03 OTTOBRE

A SILENT VOICE COMPLETE BOX





Yoshitoki Oima

11,5×17,5, B, 7 volumi, b/n, con sovraccoperta, € 29,00

Solo in fumetteria

Udite, udite: arriva a Ottobre, nelle sale italiane, l’attesissimo film ispirato al celebre manga della sensei Oima! Quale occasione migliore per rivivere le emozionanti vicende di Shoya e Shoko anche su carta?! Per celebrare questo evento, Star Comics rende disponibile l’intera serie raccogliendo tutti i volumi in un elegante cofanetto da collezione: assolutamente da non perdere!

Shoya Ishida è un bulletto di sesta elementare alla costante ricerca di guai: adora infatti cimentarsi in assurde prove di coraggio con i compagni o ficcarsi in risse che lo riducono puntualmente a uno straccio. La sua turbolenta routine conosce una svolta improvvisa quando in classe arriva una nuova alunna, Shoko Nishimiya, una ragazzina non udente che usa un quaderno per comunicare con gli altri e che finisce irrimediabilmente per diventare il bersaglio principale delle sue malefatte. Shoya non sa ancora che gli effetti del suo comportamento innescheranno la miccia che sconvolgerà la sua prospettiva sulle cose, stravolgendo il suo futuro e quello della sua compagna…

ROCKY JOE PERFECT EDITION 8

Tetsuya Chiba, Asao Takamori

14,5×21, B, 352 pp, b/n, con alette, € 8,00

Solo in fumetteria

Una fantastica Perfect Edition per far brillare nuovamente un’indimenticabile stella della boxe a fumetti! Tredici corposi volumi, con un nuovo adattamento grafico e testi ancor più fedeli all’originale, per ripercorrere la parabola umana e sportiva di un personaggio entrato nella leggenda!

Joe si è fatto assumere da Yoko come sparring partner di Rivera, il pugile sudamericano che gli ha fatto tornare la voglia di battersi come non accadeva dai tempi di Rikiishi. Ora si apre una nuova sfida per il ragazzo: riuscire a salire sul ring come suo avversario!

TOUCH PERFECT EDITION 12

NEVERLAND 308

Mitsuru Adachi

14,5×21, B, 384 pp, b/n e col., con alette, € 8,00

Solo in fumetteria

Kazuya e Tatsuya sono due gemelli identici, ma solo nell’aspetto: il primo è uno studente modello, campione della squadra di baseball della scuola, il secondo è pigro e indolente sia nello studio che nello sport. A movimentare le loro giornate ci pensa la bella Minami, amica d’infanzia che ha sempre condiviso con entrambi gioie e dolori… Ritorna il più grande classico di Mitsuru Adachi, in un eccezionale formato Perfect da oltre 400 pagine, con testi riveduti e corretti e pagine a colori!

Il momento tanto atteso è arrivato: il Koshien è a un passo dal diventare realtà! Vedremo realizzarsi il sogno dei fratelli Uesugi? E cosa ne sarà del nascente amore tra Tatsuya e Minami? L’ultimo, emozionante capitolo della serie che ha assicurato un successo imperituro al connubio tra baseball e sentimento!

FAIRY TAIL 52

YOUNG 281

Hiro Mashima

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Fairy Tail è la prestigiosa gilda di maghi di cui fanno parte Natsu, Lucy, Happy e molti altri compagni incontrati lungo un cammino pieno zeppo di avventure, pericoli e avversari di ogni sorta…

Entusiasti per la “rinascita” della gilda, Natsu e compagni sono altresì scioccati nello scoprire le ragioni che avevano portato al suo improvviso scioglimento e, al contempo, la verità sulla scomparsa del vecchio Makarov: tutto ha a che fare con un segreto supremo celato nel sottosuolo e con un potentissimo impero sorto nelle terre di Alakitasia, il continente occidentale…

KUROKO’S BASKET 30

DRAGON 232

Tadatoshi Fujimaki

11,5×17,5, B, 256 pp, b/n, € 4,90

Cinque formidabili giocatori di pallacanestro, conosciuti come “Generazione dei Miracoli”, un tempo compagni di squadra, frequentano ora i licei con i migliori club di basket del paese… Ma un fantomatico sesto membro di nome Tetsuya Kuroko, all’apparenza insignificante, e la talentuosa matricola Taiga Kagami decidono di formare un team invincibile per sfidare i cinque assi!

Grazie allo “pseudo Emperor Eye” Kuroko infligge un duro colpo ad Akashi e, sull’onda dell’entusiasmo ritrovato, la Seirin arriva a un solo punto di distacco dagli avversari. Tuttavia la sensazione di sconfitta che l’asso della Rakuzan prova per la prima volta scatena in lui una metamorfosi… Nell’ultimo quarto della finale per la Winter Cup, riuscirà la Seirin ad agguantare la vittoria? Adrenalina alla massima potenza per un finale mozzafiato!

BUGIE D’APRILE 7





UP 165

Naoshi Arakawa

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

Solo in fumetteria

Nonostante Kosei Arima abbia solo quattordici anni, nel mondo della musica classica gode già di una certa fama, guadagnata grazie agli innumerevoli concorsi vinti. Dopo la morte della madre, tuttavia, il ragazzo ha smesso di suonare per via di uno strano fenomeno: non riesce più a distinguereil suono del pianoforte durante le sue stesse esecuzioni.

La sera del concerto di gala Kaori non si presenta alla Towa Hall: Kosei decide allora di esibirsi da solo, suonando Pene d’Amore nella versione riarrangiata per pianoforte. L’esecuzione di quello che era il brano preferito di sua madre risulta piena di pathos, tanto da lasciare il pubblico senza parole. Ma dov’è finita Kaori? E cosa turba Tsubaki, di solito sempre sorridente?

THE SEVEN DEADLY SINS 20

STARDUST 59

Nakaba Suzuki

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, € 4,30

Sui Seven Deadly Sins grava l’onta di una calunnia: avrebbero tentato di rovesciare il regno sovvertendo l’ordine costituito. Costretti alla clandestinità, si sono dunque separati. Dieci anni dopo, tuttavia, la principessa Elizabeth, convinta della loro innocenza, si mette sulle loro tracce per reclutarli contro l’ordine dei Cavalieri Sacri, rivelatosi un crudele nemico del popolo…

A Vaizel si terrà un grande torneo di lotta il cui vincitore vedrà esaudito qualsiasi desiderio. Pur sapendo che si tratta di una trappola dei Dieci Comandamenti, il sangue dei nostri ribolle e le loro ossa scricchiolano per l’eccitazione! Valorosi combattenti dal coraggio senza pari si radunano per prendere parte alla competizione…

USCITE DELL’11 OTTOBRE

BRITANNIA 1





VALIANT 58

Peter Milligan, Juan José Ryp, Raúl Allén, Jordie Bellaire

17×26,B., 128 pp, col., € 8,90

Solo in fumetteria

AI MARGINI DEL MONDO CIVILIZZATO, IL PRIMO INVESTIGATORE DELLA STORIA STA PER FARE UNA DIABOLICA SCOPERTA…

Dominato dal Fato. Manipolato dagli Dèi. Comandato da Cesare. Nell’anno 65 d.C. nessun uomo era padrone del proprio destino. All’apice del regno di Nerone, un veterano della macchina da guerra imperiale di Roma viene inviato ai confini estremi delle colonie per indagare su avvenimenti innaturali… Nel lontano avamposto di Britannia Antonio Axia, il Primo Investigatore, diverrà l’unica speranza di Roma per riprendere il controllo della frontiera più selvaggia dell’impero… e per tenere a bada creature mostruose tra leggenda e mistero.

Contiene BRITANNIA #1-4.

FAIRY TAIL NEW EDITION 22

BIG 22

Hiro Mashima

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con alette, € 4,30

In occasione della messa in onda dell’anime di Fairy Tail, ecco a voi un’edizione nuova di zecca dell’acclamatissima opera del maestro Mashima, che grazie a un’approfondita revisione dei contenuti renderà la vostra lettura un’inedita, sorprendente avventura! Le imprese della gilda più strampalata e divertente che si sia mai vista ripartono da zero!

L’obiettivo del re di Edolas è ottenere una riserva illimitata di energia magica sfruttando l’enorme potere dei Dragon Slayer, e non importa se per realizzarlo dovrà sacrificare le vite degli Exceed e dei maghi di Fairy Tail! Che destino attende la gilda di Natsu e compagni?

DETECTIVE CONAN 91





Gosho Aoyama

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Shinichi Kudo è un brillante liceale abilissimo nel risolvere qualunque enigma o caso di omicidio, anche il più complesso. Un giorno viene catturato da dei misteriosi uomini in nero e viene costretto a bere una strana medicina che lo trasforma in un bambino delle elementari… Da quel momento diverrà Conan, il piccolo detective più famoso del Giappone!

Conan e Heiji sono impegnati nel tentativo di sconfiggere il “nue”, un mostro leggendario, mentre Kaito Kid affronta finalmente Okiya! Inoltre una donna di Kyoto metterà alla prova l’abilità di Heiji e degli altri, ed entrerà in scena un’insegnante un po’ tonta che nasconde qualcosa…

EX-ARM 4





FAN 219

Shin-ya Komi, HiRock

13×18, B, 224 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 5,90

Solo in fumetteria

Akira è uno studente timido e poco coraggioso che ha un rapporto problematico con la tecnologia. Temendo che i compagni possano allontanarlo per via del suo carattere, decide di compiere il primo passo verso il cambiamento aiutando una ragazza in difficoltà. Tuttavia viene investito da un camion e, ironia della sorte, si risveglia anni dopo sotto forma di EX-ARM 00, un’arma tecnologicamente avanzata dalla coscienza umana e dalle potenzialità sconosciute…

Nel corso delle indagini sull’assalto al cyber-bordello, Akira si infiltra nell’Area Speciale Yokosuka, dove conosce Elmira, un’androide che utilizza un’EX-ARM appartenente all’ex dittatore Molau. A bordo di un bipode, Elmira inizia a seminare distruzione nel quartiere, quando improvvisamente appare un nuovo “guerriero”… A che scopo sarà stato sguinzagliato?

AJIN – DEMI HUMAN 10





POINT BREAK 213

Gamon Sakurai

13×18, B, 208 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 5,90

Solo in fumetteria

Kei Nagai è uno studente delle superiori che un giorno finisce sotto le ruote di un camion, ma incredibilmente il suo corpo lacerato e senza vita si rianima, ricomponendosi integralmente… Il ragazzo scopre così di essere un “ajin”, ovvero un essere immortale!

La battaglia al Forge Security Building è stata devastante per Kei, che decide di abbandonare i propri compagni e la causa per la quale ha lottato fino a quel momento. Messi fuori gioco il ragazzo e i suoi alleati, Sato si prepara a portare avanti il suo piano: che voglia dare il via, come preannunciato, alla terribile “Terza Ondata”?

COME DOPO LA PIOGGIA 3





ZERO 215

Jun Mayuzuki

13×18, B, 160 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

Solo in fumetteria

Akira Tachibana è una ragazza molto bella, ma il suo carattere freddo e scostante non incoraggia alcun approccio da parte di un possibile pretendente. Nonostante ciò il suo compagno di scuola Yoshizawa non si arrende, anche se lei sembra avere altro per la testa… Akira infatti nasconde una passione top secret per il suo datore di lavoro: un uomo di quarantacinque anni, divorziato e per di più con un figlio a carico!

La passione di Akira per il direttore cresce giorno dopo giorno. Pur provando un forte imbarazzo di fronte all’interesse dimostrato dalla ragazza, Kondo comincia a sentire il risveglio di emozioni che pensava ormai sopite…

REAL ACCOUNT 7





KAPPA EXTRA 227

Okushou, Shizumu Watanabe

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Cosa succederebbe se una piattaforma virtuale diventasse improvvisamente “reale” e fosse impossibile uscirne? Come gestiremmo le dinamiche interpersonali che impostiamo sui social network se la posta in gioco fosse la nostra stessa sopravvivenza? È quello che si ritrovano a vivere prima Ataru e poi Yuuma quando rimangono intrappolati su Real Account, costretti a sfidare gli altri utenti in prove dagli esiti… mortali!

Il tanto atteso ritorno al mondo reale! Tuttavia quello che sembrava un traguardo non è che l’inizio dell’ennesimo inferno… Comincia infatti un nuovo game che sembra quasi uno sberleffo ai sopravvissuti: i giocatori si ritrovano a dover fuggire da orde di persone senza scrupoli, interessate a riscuotere la taglia da cento milioni di yen messa su ciascuno di loro!

DEATHCO 5





WONDER 67

Atsushi Kaneko

13×18, B, 208 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 5,50

Solo in fumetteria

In un mondo sempre più pervaso dalla violenza, una delle figure professionali di maggior successo è quella dell’assassino. I Reaper compiono le loro missioni in costume, e con i loro originali travestimenti si tengono in costante competizione. A spiazzare tutti all’interno della Gilda arriva Deathco, una giovane assassina disposta a ricorrere a qualsiasi mezzo pur di portare a termine il suo obiettivo…

Mentre è a caccia della nuova “testa”, Deathco finisce per scontrarsi con Deevil, uno spietato Reaper legato a Madame M. da un passato intriso di sangue. Ha inizio la sfida più pericolosa, ma il nostro angelo sterminatore non ha paura di giocare con la morte…

RINNE 32





EXPRESS 216

Rumiko Takahashi

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Solo in fumetteria

Sakura Mamiya, una liceale in grado di vedere i fantasmi e il misterioso Rinne Rokudo, un suo compagno di classe per metà umano e per metà Shinigami (una sorta di dio della morte) collaborano per aiutare le anime smarrite rimaste sulla Terra a trasmigrare e trovare finalmente la pace…

Sembra che la falce di Otome, una Shinigami leggendaria, si trovi in un banco di pegni dell’aldilà. Dopo averla riconosciuta e osservata con attenzione, Rinne scopre che si tratta di quella di sua madre! Inoltre, grazie alla richiesta d’aiuto di una bambina di nome Ichigo, il ragazzo viene a conoscenza di ciò che è successo in passato tra i suoi genitori e del perché la sua adorata madre l’abbia lasciato solo quando era ancora un neonato…





USCITE DEL 18 OTTOBRE

BLOODSHOT REBORN 4 – BLOODSHOT ISLAND





VALIANT 59

Jeff Lemire, Mico Suayan, Kano, David Baron

17×26,B., 128 pp, col., € 8,90

Solo in fumetteria

BENVENUTI A “BLOODSHOT ISLAND”!

Intrappolato su una misteriosa isola deserta, Bloodshot deve lottare per sopravvivere! Ma quando cerca di trovare un senso nell’ambiente circostante, scopre che questo non è un normale rifugio tropicale… e capisce di essere circondato dalle reliquie abbandonate dello stesso sanguinario progetto che lo ha creato: Bloodshot versione Seconda Guerra Mondiale, Bloodshot versione Guerra Fredda, Bloodshot versione Vietnam e altri esperimenti antiquati… Bloodshot sta per scoprire dove i vecchi soldati del Progetto Spirito Nascente vengono inviati a morire. Riusciranno questi stagionati assassini a fidarsi l’uno dell’altro quanto basta per sopravvivere alle minacce che si nascondono nella giungla, e a scoprire il segreto nascosto nel cuore dell’isola prima che qualcuno stacchi loro la spina definitivamente? E chi o cosa è la forza sinistra chiamata DEATHMATE che dà loro una caccia senza tregua?

Contiene BLOODSHOT REBORN #14-18.

NINJAK 3 – OPERAZIONE ZONA MORTA





VALIANT 60

Matt Kindt, Doug Braithwaite, Juan José Ryp, Brian Reber

17×26,B., 144 pp, col., € 9,90

Solo in fumetteria

RIAPPARE SHADOWMAN IN OPERAZIONE ZONA MORTA!

Nel Dicembre del 2015, un’unità militare segreta inviò una squadra di venti agenti e uno specialista in una dimensione parallela. Solo uno di loro fece ritorno. L’obiettivo di quella missione era segreto. Ora, a corto di alternative, l’MI6 ha reclutato il suo agente migliore – nome in codice: NINJAK – per pedinare l’unico testimone di quella sfortunata missione nella dimensione nota come ZONA MORTA… e per riportare a casa i compagni di squadra scomparsi. Cosa troverà? E chi li aspetta in quel luogo?

Matt Kindt, Doug Braithwaite e Juan José Ryp vi accompagneranno in un viaggio terrificante su un piano di esistenza sconosciuto… che porterà NINJAK faccia a faccia con SHADOWMAN.

Contiene NINJAK #10-13.

JOJOLION 14





ACTION 288

Hirohiko Araki

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,70

Solo in fumetteria

Per l’ottava e nuovissima serie di JoJo, il maestro Araki ci riporta a Morio-cho, ma nella dimensione di Steel Ball Run, in una città che è stata completamente stravolta da un impressionante mutamento morfologico del terreno!

Tamaki Damo ha capito che Josuke è in realtà il risultato della fusione tra il defunto Kira e Josefumi, e per questo motivo sposta tutte le sue attenzioni sul ragazzo iniziando ad attaccarlo. Nel frattempo Hato ha scoperto di essere stata ingannata e scatena sull’ex fidanzato il proprio potere Stand! Come andrà a finire il tragico incontro a casa Higashikata?!

MAGI 32

STARLIGHT 296

Shinobu Ohtaka

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Solo in fumetteria

Continuano le avventure del giovane Aladdin e dei suoi compagni di viaggio tra dungeon, tesori nascosti, oggetti magici e Jinn dalle eccezionali capacità, nel seguitissimo manga dalle magiche atmosfere orientali della maestra Shinobu Ohtaka!

Lo scontro tra la spietata Arba e il magi Yunan sembra volgere al termine quando l’inaspettato intervento di Aladdin ne stravolge l’esito. Dopo aver confinato la donna nella sua dimensione d’origine, il ragazzo decide che è giunto il momento di riunirsi ai suoi vecchi amici. Sulla scia dell’entusiasmo per la rimpatriata, Alibaba fa un passo che nessuno mai si sarebbe aspettato…!

HONEY 4





SHOT 220

Amu Meguro

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, € 4,30

La vita di Nao, studentessa delle superiori, riceve uno scossone il giorno in cui Onise, un tipo dall’aria non proprio rassicurante, le si avvicina e le chiede improvvisamente di mettersi con lui, prospettandole addirittura un futuro matrimonio! Più impaurita che interessata, la ragazza finisce per rispondere… di sì! Come si evolverà la situazione?!

Onise ha stretto una forte amicizia con Futami, che nel frattempo socializza anche con Nao. Tuttavia, quella che all’inizio sembrava essere solo una simpatia nei confronti della ragazza, si trasforma per Futami in un sentimento più concreto e sempre più difficile da contenere…

ONE PIECE NEW EDITION 75





GREATEST 213

Eiichiro Oda

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, € 4,30

A grandissima richiesta, tornano le avventure di Rufy e della sua ciurma in una nuova edizione che è molto più di una semplice ristampa, grazie a un’approfondita revisione dei contenuti e a una nuova grafica che rendono questa saga piratesca un’imperdibile serie da collezionare!

Finalmente tutte le persone trasformate in pupazzi tornano alla loro forma originale! Tuttavia, se una battaglia è stata vinta, la guerra è ancora ben lontana dal vedere la sua conclusione… Si riparte all’arrembaggio!





USCITE DEL 25 OTTOBRE

DRAGON BALL SUPER 3





Akira Toriyama, Toyotaro

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, con alette € 4,50

Diverso tempo è trascorso dalla grandiosa battaglia tra Goku e Majin Bu, e ora una nuova minaccia incombe sul mondo che ha ritrovato la pace… Questa volta il nemico arriva dal “Sesto Universo”! Comincia un Dragon Ball completamente nuovo, che riprende le avventure dei Saiyan da dove si erano interrotte!

Alla conclusione del Torneo di lotta degli Dei della Distruzione del Sesto e del Settimo Universo, i nostri incontrano un giovane guerriero proveniente… dal futuro?! Il visitatore è nientemeno che Trunks, che ha viaggiato indietro nel tempo con la speranza di poter cambiare il corso degli eventi ed evitare una nuova catastrofe che è destinata a colpire il pianeta!

GINTAMA 32





Hideaki Sorachi

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

Solo in fumetteria

Nel bel mezzo dell’epoca Edo, quella dei grandi samurai, piombano dal cielo degli alieni chiamati Amanto che conquistano la Terra. La casta dei samurai viene abolita e i nobili guerrieri privati della spada. Tuttavia, qualcuno non è disposto ad accettare questa imposizione: si tratta di Gintoki Sakata, ragazzaccio ribelle e impulsivo, che con un gruppo di amici cerca di tirare avanti senza tradire i principi del vero samurai…

Gin-san si trasforma in un gatto a causa di una maledizione e rimane coinvolto in un oscuro complotto, il “piano di cattura dei gatti randagi”! Che ne sarà di Katsura il gatto randagio e Kondo il gorilla selvaggio?! Inoltre non mancherà occasione di approfondire la conoscenza di S.C.I., nonché dell’annunciatrice Ketsuno…

CHILDREN OF THE WHALES 1 – REGULAR EDITION





MITICO 245

Abi Umeda

14,5×21, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

Solo in fumetteria

Il mondo è stato completamente ricoperto da uno sconfinato mare di sabbia. La maggior parte delle persone che vivono sulla Balena di fango, una gigantesca nave che galleggia alla deriva, è dotata della capacità di usare la “thymia”, uno straordinario potere generato dai sentimenti. Il rovescio della medaglia di questo potere è la condanna a una vita estremamente breve…

Il giovane Chakuro è destinato, come tutti gli abitanti della Balena, a trascorrere la propria esistenza in quel luogo isolato dal resto del mondo. Un giorno però, finito sul relitto di un’altra isola fluttuante, incontra una enigmatica ragazza…

CHILDREN OF THE WHALES 1 – VARIANT COVER EDITION





MITICO 245

Abi Umeda

14,5×21, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

Solo in fumetteria

Una straordinaria edizione a tiratura limitata del primo volume della nuova serie della maestra Umeda, con una speciale sovraccoperta doppia che riproduce su un lato la copertina originale e sull’altro una variant cover realizzata dal grande Paolo Barbieri!

Il mondo è stato completamente ricoperto da uno sconfinato mare di sabbia. La maggior parte delle persone che vivono sulla Balena di fango, una gigantesca nave che galleggia alla deriva, è dotata della capacità di usare la “thymia”, uno straordinario potere generato dai sentimenti. Il rovescio della medaglia di questo potere è la condanna a una vita estremamente breve…

Il giovane Chakuro è destinato, come tutti gli abitanti della Balena, a trascorrere la propria esistenza in quel luogo isolato dal resto del mondo. Un giorno però, finito sul relitto di un’altra isola fluttuante, incontra una enigmatica ragazza…

PRISON SCHOOL 20





STORIE DI KAPPA 269

Akira Hiramoto

13×18, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

Solo in fumetteria

In un prestigioso istituto privato femminile vigono da sempre rigide norme che vietano ogni contatto con i ragazzi. Un bel giorno, tuttavia, le iscrizioni vengono aperte anche agli studenti maschi, pur mantenendo il divieto di interazione con questi ultimi. L’accesso a quel proibito universo femminile viene consentito solamente a cinque fortunati, che potranno così realizzare il sogno di vivere in mezzo a più di mille ragazze. Peccato che il sogno si trasformi ben presto in un incubo sexy dalle sfumature sadomaso…

Mari custodisce un segreto che non può rivelare a nessuno e che metterebbe persino a repentaglio le sorti dell’Associazione Studentesca Segreta. Perché venga difeso, Hana tenta di attuare il piano più difficile di tutti i tempi… e lo fa insieme a Kiyoshi! Peccato che nel frattempo Chiyo lo stia osservando in silenzio…

RERE HELLO 11





AMICI 239

Toko Minami

11,5×17,5, B, 176 pp, b/n, € 4,30

Ririko Hayakawa è una studentessa che, da quando ha perso la madre, aiuta il padre nella sua attività di “tuttofare”. Infaticabile e volenterosa, un giorno si ritrova per lavoro alla porta di Minato Suo, un ragazzo capriccioso, ricco e viziato che ha appena cominciato a vivere da solo. Nonostante le premesse, lui diventerà una persona di cui non potrà più fare a meno…

Ririko viene a sapere che Aoi è innamorata di Minato… Come reagirà?! I sentimenti vacillano mentre i due piccioncini sono stati invitati a trascorrere una breve vacanza insieme agli amici… Ci sarà un lieto fine per Ririko e Minato al termine del viaggio? L’ultimo capitolo di una storia d’amore delicata e travolgente!

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET 4

TURN OVER 208

Mika Yamamori

11,5×17,5, B, 176 pp, b/n, € 4,30

Fumi Oono è una ragazza di sedici anni che un giorno, a causa dei debiti contratti dal padre, si trova costretta ad andarsene di casa e a trovarsi un lavoro. Finisce così per fare la domestica fissa a casa di Akatsuki Kibikino, uno scrittore solitario dallo sguardo minaccioso e dai modi scortesi… Riuscirà ad adattarsi alla convivenza con lui e al nuovo quartiere?!

Fumi ha deciso di soffocare i suoi sentimenti per Akatsuki… ma lui vanifica tutti i suoi sforzi dandole un abbraccio! Con il cuore ancora in subbuglio, la ragazza si ritrova nel bel mezzo delle vacanze estive, coinvolta in un viaggio a Kyoto con lo stesso Akatsuki e Goro. Come se non bastasse, un contrattempo improvviso costringe quest’ultimo a rientrare a Tokyo, e Fumi resta sola con il maestro!

TO LOVE-RU DARKNESS 14

GHOST 157

Kentaro Yabuki, Saki Hasemi

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n e col., € 4,70

Solo in fumetteria

In questo spin-off della serie omonima, l’ormai sedicenne Rito è in balia di Momo, la sorellina di Lala, che per renderlo felice dà il via all’operazione “Harem” con l’intento di circondarlo di ragazze disposte ad amarlo e a prendersi cura di lui! Allo stesso tempo parte l’operazione “Darkness”, portata avanti da un losco figuro insoddisfatto dell’operato di Yami, assassina altrimenti nota come Oscurità d’Oro, che si è lasciata contagiare dalla frivolezza delle altre aliene stabilitesi sulla Terra…

Rito, invitato a casa di Haruna da Lala, si ritrova presto nei guai per via dell’ennesimo malfunzionamento di un’invenzione della principessa, a causa del quale lui e Haruna finiscono per rimpicciolirsi… Che sia la volta buona perché il loro rapporto si evolva ulteriormente?!

HAIKYU!! 21





TARGET 74

Haruichi Furudate

11,5×17,5, B, 224 pp, b/n, € 4,30

Shoyo Hinata è uno studente di terza media che, dopo aver assistito a un’entusiasmante partita di pallavolo, decide di intraprendere il lungo e faticoso cammino per diventare un giocatore di primo livello…

Siamo al quinto e ultimo set della finale per la qualificazione al torneo nazionale. Dopo l’infortunio di Tsukishima, uno dei pilastri della difesa, il Karasuno decide di puntare sull’attacco per non rimanere schiacciato dallo Shiratorizawa. Il match dove entrambe le squadre hanno oltrepassato i propri limiti sta per giungere a conclusione!

THE GHOST IN THE SHELL – NUOVA EDIZIONE

Masamune Shirow

14,5×21, B, 352 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 14,90

Solo in fumetteria

In occasione dell’uscita dell’omonimo film che ha reso omaggio al celebre capolavoro del maestro Shirow, Star Comics presenta l’acclamato classico da cui ha preso vita la mitica saga poliziesca dalle atmosfere cyberpunk! Un’imperdibile edizione “a prova di collezionisti” per un’opera epocale!

Il maggiore Motoko Kusanagi, agente speciale a capo di una squadra d’élite delle forze dell’ordine, è impegnata in una lotta senza tregua contro “il Marionettista”, figura enigmatica che attraverso la rete invade letteralmente la quotidianità di un mondo sviluppato sulle interconnessioni fra esseri viventi, macchine e computer…