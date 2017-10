Star Comics Road to Lucca Comics 2017

Quest’anno in molti saranno rimasti un po’ scoraggiati dal fatto che la Star Comics non è riuscita ad accordarsi per poter accogliere come ogni anno a questa parte un ospite orientale presente nel loro carnet di autori per Lucca Comics 2017, che si terrà come ogni anno all’interno (e non solo) delle mura della meravigliosa città toscana di Lucca dal 1 al 5 Novembre.

Eppure la Star Comics non ha alcuna intenzione di lasciare andare via a bocca asciutta i propri clienti e fan, appassionati di opere orientali, in fatti per l’occasione 18 dei mangaka, le cui opere vengono pubblicate da Star Comics, hanno accettato di autografare degli shikishi esclusivi, che saranno disponibili in quantità limitata allo stand dell’editore, come sempre al padiglione Napoleone. Per poterli ottenere bisognerà leggere il regolamento che verrà diffuso a breve, intanto sulla loro pagina Facebook, giorno dopo giorno vengono svelate le identità dei 18 autori, 5 dei quali siamo già al corrente.

I cinque autori che sono stati svelati attualmente sono:

Abi Umeda – Children of The Whales Naoshi Arakawa – Bugie d’Aprile Kei Sanbe – La Culla dei Demoni Shin-ya Komi e HiRock – EX-ARM Jun Mayuzuki – Come dopo la Pioggia

Ma non vi aspettate che finisca qui, infatti Star Comics, per prendere parte al 20° anniversario di una delle sue serie di punta, One Piece, ha in serbo la stampa del primo volume del manga in edizione limitata, Gold e Silver.

Per quanto spiegato nelle news, entrambe le edizioni limitate consisteranno in una ristampa del primo volume della saga in un’esclusiva veste da collezione: finitura metallizzata silver/gold, mini-poster interno, contenente un messaggio del maestro Oda e due speciali variant cover con illustrazione inedita, sempre a firma del creatore della saga.

L’edizione SILVER sarà disponibile dall’8 Novembre solo ed esclusivamente in fumetteria: non la troverete alla fiera di Lucca, né in edicola, né in libreria di varia, né nei web store (eccezion fatta per gli shop online delle fumetterie). L’edizione GOLD, invece, sarà limitatissima e disponibile solo ed esclusivamente a Lucca Comics & Games 2017 presso lo stand Star Comics (NAP286) dall’1 al 5 Novembre. Dopo la manifestazione, le copie invendute saranno messe in vendita nello shop online del nostro www.starcomics.com, e resteranno disponibili fino a esaurimento scorte.

Inoltre sarà presente anche un photoboot dove potersi scattare una foto a tema One Piece e partecipare ad un sorteggio dei dobloni di One Piece postando la foto su istangram con l’hashtag #OP20THSTAR.

Credete che sia finita? Invece no, giacché durante Lucca Comics and Games, ospiteranno nel loro stand un piccolo assaggio della ONE PIECE EXHIBITION, la mostra dedicata a ONE PIECE allestita nel 2015 a Tokyo, esibendo la riproduzione di un disegno del maestro Oda unitamente a un interessante documentario che racconta il making of dell’illustrazione stessa.

