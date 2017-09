Star Comics: riepilogo live Facebook del 21 settembre

Giovedì 21, sulla pagina Facebook di Star Comics si è svolto un evento live dove comunicavano le novità per Lucca Comics 2017 e i nuovi arrivi manga. Se te lo sei perso, di seguito ti riportiamo un breve riassunto:









Comunicato Star Comics:

Terminata la diretta sulla nostra pagina Facebook, facciamo un breve riepilogo dei contenuti, con una particolare attenzione agli eventi annunciati per il Lucca Comics & Games 2017.

Lucca Comics:

Quest’anno non ospiteremo autori giapponesi presso il nostro stand durante lo svolgimento di Lucca Comics & Games 2017. Tutti gli autori da noi contattati si sono detti lusingati ma hanno dovuto declinare a causa di impegni pregressi. Tuttavia, dal momento che quest’anno festeggiamo il nostro trentennale, non potevamo certo rimanere senza un grande evento per la 5 giorni lucchese. Siamo euforici di annunciare che ben 18 dei nostri autori manga hanno autografato degli shikishi a tiratura limitatissima che saranno disponibili presso il nostro stand! Il regolamento del giveaway sarà reso disponibile a breve; mentre i nomi degli autori coinvolti saranno resi noti uno alla volta, come ipotetiche tappe lungo la nostra “Road to Lucca”. Oggi sveliamo il primo nome: Abi Umeda, autrice del manga-rivelazione Children Of The Whales!

Continuate a seguire i nostri social per conoscere i nomi di tutti gli autori. Ci saranno sorprese assolutamente eccezionali!

Manga:

Ritorna finalmente la combattente che veste alla marinara, in 2 edizioni definitive! La prima, Sailor Moon New Edition, uscirà a Novembre, e sarà basata sull’edizione shinsoban giapponese: 16 volumi brossurati in formato tankobon, 11,5 x 17,5 cm, 240 pp., b/n e col., con alette, € 4,70 cadauno. L’edizione successiva, la Eternal Edition, sarà rilasciata appena possibile. Questa edizione richiede una grande perizia nella lavorazione e confronti continui con il licensor giapponese, per cui i tempi per la realizzazione si sono dilatati. Ovviamente, contiamo di potervi comunicare una data ufficiale al più presto possibile!

Abbiamo voluto festeggiare il nostro trentennale realizzando il libro Dragon Ball X Star Comics: Celebration Book, uno splendido libro contenente tutta la storia di Dragon Ball in Italia, interviste, contenuti inediti, i primi 2 episodi di Dragon Ball Full Color e una gallery celebrativa con omaggi di 10 fra i più amati disegnatori italiani del momento: Mirka Andolfo, Giacomo Bevilacqua, Marco Checchetto, Don Alemanno, LRNZ, Milo Manara, Roberto Recchioni, Sio e Alessandro Vitti; più un poster interno realizzato da Zerocalcare!

Quest’anno si celebra anche il ventennale di One Piece: ovviamente non ce ne siamo stati con le mani in mano, ma per sapere cosa vi attende dovrete pazientare ancora qualche giorno!

Ben 3 nostre novità presentate a Lucca Comics & Games godranno di una variant cover di un artista italiano: Paolo Barbieri per Children Of The Whales, Marco Checchetto per Mob Psycho 100 e Theo per Britannia. Un assaggio della variant di Mob Psycho 100 è stato dato in anteprima durante il live.

In occasione dell’uscita al cinema del film La forma della Voce, nelle sale il 24 e il 25 Ottobre, abbiamo realizzato un cofanetto speciale contenente tutti e 7 i volumi della serie a fumetti a prezzo scontato!

Il prossimo appuntamento per novità e annunci è fissato per sabato 7 Ottobre alle ore 11:00 a Romics! Venite a trovarci!

