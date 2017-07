Star Comics: anteprime manga luglio 2017

USCITE DEL 05 LUGLIO

ROCKY JOE PERFECT EDITION 5





Tetsuya Chiba, Asao Takamori

14,5×21, B, 368 pp, b/n, con alette, € 8,00

Solo in fumetteria

Una fantastica Perfect Edition per veder brillare nuovamente un’intramontabile stella della boxe! Tredici corposi volumi, con un nuovo adattamento grafico e testi ancor più fedeli all’originale, per ripercorrere la parabola umana e sportiva di un personaggio entrato nella leggenda!

La palestra di Danpei ha ottenuto la licenza e Joe ha fatto il suo ingresso nel pugilato professionistico, disputando il suo primo incontro ufficiale con Wolf, il feroce “lupo” dell’Asia Boxing Club. Sconfiggerlo è la condizione necessaria per poter passare al prossimo, ambito avversario: il suo arcirivale Rikiishi.

TOUCH PERFECT EDITION 9





NEVERLAND 305

Mitsuru Adachi

14,5×21, B, 400 pp, b/n e col., con alette, € 8,00

Solo in fumetteria

Kazuya e Tatsuya sono due gemelli identici, ma solo nell’aspetto: il primo è uno studente modello, campione della squadra di baseball della scuola, il secondo è pigro e indolente sia nello studio che nello sport. In classe con loro c’è Minami, un’amica d’infanzia con cui condividono gioie e dolori… Ritorna, in un eccezionale formato Perfect da oltre 400 pagine, con testi riveduti e corretti e pagine a colori, un grande classico firmato Adachi!

Yuka è imperterrita nel corteggiare Tatsuya, e Minami, ormai fuori dal club di baseball, comincia a sentirsi minacciata dalla rivale, anche se allo stesso tempo continua a ricevere le attenzioni di Nitta! Sul campo da baseball, intanto, Tatsuya dovrà vedersela con una vecchia conoscenza…

ONE PIECE 83





YOUNG 278

Eiichiro Oda

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, € 4,30

Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “riposo”, e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro per partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada di pirati più bizzarra che ci sia!

La ciurma di Cappello di Paglia sbarca a Whole Cake Island per recuperare Sanji, finito tra le grinfie dell’imperatrice Big Mom, che vuole costringerlo a sposare una delle sue figlie. I preparativi per la cerimonia di nozze proseguono a spron battuto e nel frattempo si riunisce tutta la famiglia di Sanji!

MY HERO ACADEMIA 9





DRAGON 229

Kohei Horikoshi

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere, e nonostante l’impresa sembri impossibile qualcuno finirà per notare le sue capacità…

Superato l’esame di fine semestre, i ragazzi sono partiti per il ritiro nei boschi, rivelatosi un campo di addestramento per potenziare i Quirk e ottenere la “licenza provvisoria” da Heroes: l’Unione dei Villain sta ingrossando le fila, e per fronteggiarla è necessario il reclutamento delle nuove leve dello Yuei, finite prematuramente nel mirino del nemico…

BUGIE D’APRILE 5





UP 162

Naoshi Arakawa

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, con con sovraccoperta, € 4,90

Solo in fumetteria

Nonostante Kosei Arima abbia solo quattordici anni, nel mondo della musica classica gode già di una certa fama, guadagnata grazie agli innumerevoli concorsi vinti. Dopo la morte della madre, tuttavia, il ragazzo ha smesso di suonare per via di uno strano fenomeno: non riesce più a distinguere i suoni che le sue dita producono sulla tastiera del piano…

Dopo le performance strepitose di Takeshi ed Emi, è il turno di Kosei di salire sul palco del concorso Maiho. L’esibizione comincia nel migliore dei modi, ma vecchi ricordi fanno perdere al ragazzo la concentrazione e il controllo sullo strumento… Cosa salvare di un’esperienza che si va delineando come un fallimento totale?

THE SEVEN DEADLY SINS 19





STARDUST 56

Nakaba Suzuki

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, € 4,30

Sui Seven Deadly Sins grava l’onta di una calunnia: avrebbero tentato di rovesciare il regno sovvertendo l’ordine costituito. Costretti alla clandestinità, si sono dunque separati. Dieci anni dopo, tuttavia, la principessa Elizabeth, convinta della loro innocenza, si mette sulle loro tracce per reclutarli contro l’ordine dei Cavalieri Sacri, rivelatosi un crudele nemico del popolo…

La resurrezione di Elaine era dovuta ad una maledizione del Clan dei Demoni. Nella speranza di salvare la sua amata, Ban cerca di sconfiggere Galand e Melascula dei Dieci Comandamenti, ma durante lo scontro avviene qualcosa di imprevisto che si rivela fatale per il “non morto”. Nel frattempo, in una grotta, un misterioso oste baffuto accoglie un gruppo di visitatori…





USCITE DEL 12 LUGLIO

RAI 1 – IL FANTASMA DEL GIAPPONE





VALIANT 51

Matt Kindt, Clayton Crain

17×26,B., 112 pp, col., € 8,90

Solo in fumetteria

NEL GIAPPONE DEL 41° SECOLO!

Anno 4001. Guidato da un’intelligenza artificiale chiamata “Il Padre”, il Giappone si è espanso a partire dall’Oceano Pacifico nell’orbita di una Terra ormai devastata. Con milioni di persone da nutrire e proteggere, il compito di rappresentare la legge del Padre grava sulle spalle di un solo uomo, il misterioso Rai… il fantasma del Giappone. Il primo omicidio da migliaia di anni minaccia l’equilibrio della nazione, e Rai dovrà affrontare la realtà di un mondo trasformato e della propria umanità perduta.

Contiene RAI #1-4.

RAI 2 – BATTAGLIA PER IL NUOVO GIAPPONE





VALIANT 52

Matt Kindt, Clayton Crain

17×26,B., 104 pp, col., € 8,90

Solo in fumetteria

LIBERACI DAL PADRE.

Nell’anno 4001 il Nuovo Giappone è sull’orlo della guerra totale. Il primo omicidio compiuto dopo migliaia di anni e gli scontri che ne sono sfociati hanno sconvolto la nazione governata dal Padre. Al protettore del Giappone, il mitico Rai, spetta il compito di scoprire la verità sul Padre e sul suo governo tecnocratico che controlla la vita di cinquecento milioni di persone. Rai non sarà solo nella sua missione, sono infatti in molti a volere la libertà dopo anni di oppressione.

Contiene RAI #5-8.

FAIRY TAIL NEW EDITION 19





BIG 19

Hiro Mashima

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con alette, € 4,30

In occasione della messa in onda dell’anime di Fairy Tail, ecco a voi un’edizione nuova di zecca dell’acclamatissima opera del maestro Mashima, che grazie a un’approfondita revisione dei contenuti renderà la vostra lettura un’inedita, sorprendente avventura! Le imprese della gilda più strampalata e divertente che si sia mai vista ripartono da zero!

Se Oracion Seis ha scelto come proprio bersaglio Cat Shelter, una gilda di discendenti della stirpe dei Nirvit, è stato per impedire che questa sigillasse nuovamente Nirvana. Per realizzare il loro obiettivo, le “sei preghiere” schierano il temibile Midnight contro Elsa e Gerard, mentre il più letale dei nemici si risveglia per affrontare Natsu e gli altri…

EX-ARM 2





FAN 216

Komi Shinya, HiRock

13×18, B, 224 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 5,90

Solo in fumetteria

Akira è uno studente timido e poco coraggioso che ha un rapporto problematico con la tecnologia. Temendo che i compagni possano allontanarlo per via del suo carattere, decide di compiere il primo passo verso il cambiamento aiutando una ragazza in difficoltà. Tuttavia viene investito da un camion e, ironia della sorte, si risveglia anni dopo sotto forma di Ex-Arm 00, un’arma tecnologicamente avanzata dalla coscienza umana e dalle potenzialità sconosciute…

Nella sua nuova identità di Ex-Arm 00, Akira si scopre dotato di un’elevata capacità di hackeraggio, nonché inconsapevole responsabile della distruzione stessa di una parte di Tokyo! Viene inoltre a sapere che delle misteriose bombe umane vengono usate per compiere degli attentati suicidi… Chi o cosa ci sarà dietro?

TERRA FORMARS ASIMOV 2





POINT BREAK 210

Boichi, Yu Sasuga, Ken-ichi Tachibana, Ken-ichi Fujiwara

13×18, B, 256 pp, b/n, con con sovraccoperta, € 5,90

Solo in fumetteria

Spin-off del celebre Terra Formars di Yu Sasuga e Ken-ichi Tachibana, questa eccezionale miniserie in due volumi firmata Boichi è incentrata sul massiccio militare russo Sylvester Asimov e sulle vicende che l’hanno interessato prima della partenza per il pianeta rosso.

Asimov affronta il proprio ex fratello d’armi Bvak. Riusciranno il “dio della guerra” e i suoi uomini a fermare il male che sovrasta San Pietroburgo e che rischia di trasformare l’antica città in un mare di sangue? Il secondo e ultimo volume dedicato alla figura di uno dei protagonisti indiscussi di Terra Formars!

ERASED 9





ZERO 212

Kei Sanbe

13×18, B, 208 pp, b/n e col., con con sovraccoperta, € 5,90

Solo in fumetteria

Un volume extra che racchiude delle side stories incentrate su quattro personaggi che hanno avuto un ruolo cardine nella vita del protagonista, raccontando alcune vicende che ne definiscono meglio i profili e che approfondiscono la natura dei rapporti con Satoru.

Mentre Satoru si dedicava con tutto se stesso alla sua missione o giaceva immobile sul letto d’ospedale, cosa pensavano le persone care che gli stavano intorno? Quali sentimenti provavano Hinazuki, Kobayashi, Sachiko e Airi? Una preziosa occasione per conoscere alcuni punti chiave della storia dalla prospettiva dei personaggi secondari più amati!

REAL ACCOUNT 5





KAPPA EXTRA 224

Okushou, Shizumu Watanabe

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, € 4,30

Cosa succederebbe se una piattaforma virtuale diventasse improvvisamente “reale” e fosse impossibile uscirne? Come gestiremmo le dinamiche interpersonali che impostiamo sui social network? È quello che si ritrova a vivere Ataru quando rimane intrappolato su Real Account, la community in cui conduce una vita parallela priva delle difficoltà e delle zone d’ombra che presenta quella reale…

Con l’inizio del quarto game, “Stermina chi t’ignora”, lo scenario di Real Account si fa ancora più cruento. I ragazzi si impegnano a raccogliere tutti gli sticker necessari per concludere il gioco, senza sospettare che dietro questo obiettivo si nasconde l’ennesima trappola…

OUR LITTLE SISTER – DIARIO DI KAMAKURA 4





WONDER 64

Akimi Yoshida

13×18, B, 192 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 4,90

Solo in fumetteria

Alle tre sorelle Koda, un giorno, arriva la notizia della morte del padre. La loro prima reazione è pressoché apatica: in fondo lui aveva un’altra famiglia e per loro era diventato quasi un estraneo. Al funerale, però, ritrovano per lui l’affetto perduto e si legano a Suzu, la figlia del padre e della nuova moglie, che finisce addirittura per andare a vivere con loro!

È ormai giunto l’autunno, il secondo da quando Suzu è arrivata a Kamakura. Col passare dei giorni la ragazza si scopre sempre più attratta da Futa, suo compagno di squadra. Durante un’uscita con gli amici in occasione della festa dell’Ojuya, i due fanno un incontro inaspettato…

RINNE 31





EXPRESS 213

Rumiko Takahashi

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Solo in fumetteria

Sakura Mamiya, una liceale in grado di vedere i fantasmi, e il misterioso Rinne Rokudo, un suo compagno di classe per metà umano e per metà Shinigami (una sorta di dio della morte) collaborano per aiutare le anime smarrite rimaste sulla Terra a trasmigrare e trovare finalmente la pace…

Renge la Damashigami viene in possesso di una licenza da Shinigami trovata casualmente per strada e decide di falsificarla spacciandola per sua, con la speranza di riuscire a far colpo su Kain. Scoperta da Rinne, promette al ragazzo una ricompensa in cambio del suo silenzio, ma qualcun altro sospetta di lei…





USCITE DEL 19 LUGLIO

X-O MANOWAR 13 – EREDITÀ E ALTRE STORIE





VALIANT 53

Robert Venditti, Amy Chu, Jody Houser, Clayton Henry, Pere Pérez

17×26,B., 112 pp, col., € 8,90

Solo in fumetteria

X-O MANOWAR TRA PASSATO E FUTURO!

Una sanguinosa battaglia lungo le frontiere dell’Impero Romano che forgerà il carattere del giovane visigoto Aric di Dacia…

Un nemico mette a dura prova i nervi del colonnello Jamie Capshaw…

Il comandante Trill va a Hollywood, in una storia che fa da preludio a sviluppi futuri…

L’armatura di Shanhara, come è nata e come è divenuta un essere divino venerato dalla Vigna…

Uno sguardo sul passato degli Armor Hunters e sulla loro connessione con Arma Finale…

Ancora nella Roma imperiale per la resa dei conti tra Aric e uno dei responsabili dell’eccidio dei suoi visigoti, sotto gli occhi di una misteriosa viandante del tempo…

Ninjak dà una mano al vecchio amico X-O, nel suo stile sanguinario…

E infine, uno sguardo al futuro di Aric, l’uomo nell’armatura di X-O Manowar!

LA FURIA DI ETERNAL WARRIOR 1 – DALLE CENERI





VALIANT 54

Robert Venditti, Raúl Allén, Patricia Martin

17×26,B., 112 pp, col., € 8,90

Solo in fumetteria

Contiene WRATH OF THE ETERNAL WARRIOR #1-4

OLTRE LA TERRA, L’ETERNITÀ…

Per cinque millenni, il Guerriero Eterno ha plasmato la storia con la lama della sua spada. Ha raso al suolo imperi, rovesciato intere civiltà, piegato eserciti nel suo ruolo di soldato immortale al servizio della Terra. Ma ora è stato strappato dal mondo che un tempo proteggeva e abbandonato in un paesaggio alieno e ostile a lui sconosciuto.

Riuscirà il più letale combattente della storia a sopravvivere lontano dalla dimensione terrena, nel regno più antico, mortale e funesto che abbia mai visitato?

JOJOLION 13





ACTION 285

Hirohiko Araki

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, € 4,70

Solo in fumetteria

Per l’ottava e nuovissima serie di JoJo, il maestro Araki ci riporta a Morio-cho, ma nella dimensione Steel Ball Run, in una città che è stata completamente stravolta da un impressionante mutamento morfologico del terreno!

Kira e Josefumi riescono a rubare un ramo del Rokakaka in possesso di Aisho. Il loro piano sembra andato alla perfezione, ma sarà davvero così? La morte di Kira, la comparsa di Josuke… La verità sepolta nel passato viene pian piano alla luce!

MONSTER X MONSTER 3





STARLIGHT 293

Tobita Nikiichi

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

Solo in fumetteria

In un mondo dominato da bestie mostruose, l’umanità ha sviluppato straordinari strumenti e sofisticate tecniche di cattura, aprendo le porte all’era della Grande Caccia: un’attività che, da meramente difensiva, si è fatta via via più produttiva, tanto da offrire lavoro a chiunque lo desideri. Ma c’è qualcuno che si ostina ad andare controcorrente e che ambisce a essere… un NEET?!

In seguito alla morte della madre, il nostro NEET decide di dare una svolta alla sua vita: armatosi di coraggio, comincia gli addestramenti per diventare un Bringer! Trascorso un anno, fa ritorno ad Aselan per sostenere gli esami di qualifica…

LDK 21





SHOT 217

Ayu Watanabe

11,5×17,5, B, 176 pp, b/n, € 4,30

Aoi e Shusei vivono sotto lo stesso tetto. La convivenza tra i due liceali non è semplice, ma il loro amore – benché tribolato – è un faro che li guida anno dopo anno, tra ex fidanzati, cedimenti e perentori divieti imposti dai genitori della ragazza…

La stagione della convivenza a tre si è conclusa. Rimasti soli, Aoi e Shusei riflettono su ciò che la presenza di Leon ha rappresentato per loro e su un nuovo, importante passo avanti che desiderano compiere nella loro relazione…! Intanto a scuola scoppia il putiferio…

TORIKO 40





GREATEST 210

Mitsutoshi Shimabukuro

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, € 4,30

Nell’Era dei Buongustai, in cui il cibo è il motore del mondo e lo scopo di una vita è terminare il proprio menù del pasto completo, Toriko è un abilissimo gourmet hunter che viene regolarmente assunto dai titolari di ristoranti esclusivi perché scovi e catturi animali rari da servire a tavola, preparati secondo le ricette più sofisticate…

L’Eclisse sta per cominciare! In vista della battaglia imminente, Toriko e compagni hanno degustato quattro piatti del pasto completo di Acacia e ora sperimentano la natura dei diavoli celati nelle loro cellule. Nel frattempo Don Slime, Jiro e Midora si preparano all’ultimo scontro mortale… E infine ecco manifestarsi God, il sovrano degli alimenti!

FIRE PUNCH 2





TECHNO 276

Tatsuki Fujimoto

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

Solo in fumetteria

La terribile Strega del Ghiaccio ha trasformato il mondo in una distesa di neve, fame e pazzia. E chi ha freddo è tremendamente attratto dal fuoco… La “benedizione” discesa su Agni rappresenta una speranza o piuttosto una maledizione?

In seguito al combattimento con Doma, il suo acerrimo nemico, Agni viene decapitato e la sua testa viene trasportata in treno per essere gettata in mare. Lungo il tragitto fa la sua comparsa Togata, una misteriosa ragazza che comincia a fare delle strane riprese con la videocamera…

YOUNG BLACK JACK 9





MUST 79

Osamu Tezuka, Yoshiaki Tabata, Yu-go Okuma

13×18, 208 pp, b/n e col, con sovraccoperta, € 5,90

Solo in fumetteria

Negli anni Settanta venne pubblicata un’opera monumentale, oggi collocata nell’Olimpo dei manga, dal titolo Black Jack. Ora finalmente possiamo scoprire come il giovane Kuroo Hazama sia diventato il leggendario e tenebroso medico, senza licenza ma dalle mani miracolose, protagonista del capolavoro del maestro Osamu Tezuka!

Mentre lavora come guardiano notturno all’ospedale, Hazama si trova coinvolto in un acceso diverbio e incontra una persona davvero speciale…! Inoltre si imbatte in Isamu Kaibara, un giovane ricercatore dell’Università Imperiale, impegnato in un’attività che ha dell’incredibile…

DARK AIR 11

MANHWA 60

Park Min-seo

13×18, 224 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 5,50

Solo in fumetteria

Una specie di piccolo tornado, invisibile agli occhi degli uomini comuni, ha spazzato via la Blue Air e ora, nell’epoca della Dark Air, nessuno è più in grado di utilizzare la magia… Nessuno, a parte un misterioso ragazzo che tutti cercano e il temibile Vincent Zappa!

Nella sfida contro gli allievi di Zappa, Melrose mostra di possedere abilità magiche superiori a quelle degli avversari. Ora non gli resta che affrontare direttamente Zappa, che sta per realizzare la distruzione definitiva della Blue Air… Si alza il sipario sull’ultima battaglia!





USCITE DEL 26 LUGLIO

DORAEMON COLOR EDITION 6





Fujiko F Fujio

13×18, 168 pp, col, con sovraccoperta, € 6,90

Solo in fumetteria

Doraemon è tornato in azione! Con questa nuova, fiammante edizione a colori che raccoglie per la prima volta in splendidi volumi una serie di episodi pubblicati originariamente su rivista, il popolarissimo gattone spaziale blu e i suoi amici si scateneranno come non mai! Divertimento assicurato per lettori di tutte le età!

A quali sorprese andranno incontro, questa volta, i nostri piccoli amici? Ogni giorno è magico in compagnia di Doraemon e non ci si stanca mai di imparare cose nuove grazie ai suoi divertenti “chiusky”! Peccato che alla pigrizia di qualcuno sembri non esserci rimedio…

GINTAMA 29





Hideaki Sorachi

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

Solo in fumetteria

Nel bel mezzo dell’epoca Edo, quella dei grandi samurai, piombano dal cielo degli alieni chiamati Amanto che conquistano la Terra. La casta dei samurai viene abolita e i nobili guerrieri privati della spada. Tuttavia, qualcuno non è disposto ad accettare questa imposizione: si tratta di Gintoki Sakata, ragazzaccio ribelle e impulsivo, che con un gruppo di amici cerca di tirare avanti senza tradire i principi del vero samurai…

I membri dell’Agenzia Tuttofare si introducono nel corpo della domestica meccanica Tama allo scopo di sterminare dei cyber virus parassiti, e vi trovano all’interno… un altro Gintoki intento a combatterli?! Ma c’è agitazione anche nei pressi del quartier generale e di Yoshiwara…

LEVIUS/EST 1





MITICO 242

Haruhisa Nakata

13×18, B, 208 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 5,90

Solo in fumetteria

Sequel di Levius firmato dallo stesso autore, anche questa serie segue le vicende del giovane e talentuoso combattente dotato di un braccio robotico che si destreggia nella cruenta scena del pugilato meccanico.

È passato un anno dall’incontro per la promozione al Grade I che ha visto opporsi Levius e A.J., la bella e sfortunata ragazza trasformata in un terribile strumento di morte dall’Amethyst, l’impresa di apparati bellici responsabile di aver distrutto tutto ciò che Levius aveva di più caro. Risultato vincitore dello scontro, il ragazzo può finalmente accedere alla categoria al vertice, ma i danni che ha subito lo costringono a una lenta ripresa. Nel frattempo suo zio Zack decide di andare a parlare con A.J…

BABIL II – THE RETURNER 13

STORIE DI KAPPA 266

Mitsuteru Yokoyama, Takashi Noguchi

13×18, B, 208 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 5,90

Solo in fumetteria

Gli Stati Uniti hanno approntato un piano per l’eliminazione di Babil II, discendente di una razza aliena e custode della Torre di Babele: l’obiettivo è accaparrarsi i segreti dell’antica tecnologia perduta e utilizzarli per ottenere l’egemonia sul mondo intero.

Sono passate poche settimane da quando Mars si è risvegliato dal suo sonno di cinquemila anni e non è ancora riuscito a prendere una decisione: distruggere il pianeta Terra o permettere all’umanità di continuare a vivere? Per trovare una risposta, Mars si reca in Giappone insieme a Babil II…

WOLF GIRL & BLACK PRINCE 16





AMICI 236

Ayuko Hatta

11,5×17,5, B, 176 pp, b/n, € 4,30

Erika Shinohara non fa altro che vantarsi con le amiche del suo fidanzato… quando, in realtà, non ne ha mai avuto uno! Un giorno, temendo di non poter più coprire le sue bugie, scatta una foto al bellissimo Kyoya Sata, che spaccia poi come suo boyfriend. Sfortuna vuole, però, che lui frequenti la sua stessa scuola e che, a dispetto della fama di principe galante, sia in realtà un sadico pronto a ricattarla!

Erika e Sata sono finalmente giunti alla fine della loro carriera scolastica e ora li attende la cerimonia del diploma! Ma questo è solo il primo di una lunga serie di traguardi… Che piega prenderà la loro relazione d’ora in avanti? Un finale emozionante per una grande storia d’amore nata da una piccola bugia!

RAINBOW DAYS 10





TURN OVER 205

Minami Mizuno

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Quattro compagni di classe inseparabili, ma molto diversi tra loro: Natsuki è un timido sognatore a occhi aperti, Tomoya è frivolo e ha il chiodo fisso per le ragazze, Keiichi ha una vena sadica e un immancabile sorrisetto stampato in faccia, Tsuyoshi è un otaku e non si rende mai conto di quello che gli succede intorno… Tra difficoltà, amicizie e amori, ognuno di loro cercherà di affrontare al meglio la più critica di tutte le età: l’adolescenza!

Mocchi si dichiara finalmente ad Anna! Natsuki, preso alla sprovvista, come suo solito non sa bene come comportarsi. Nel frattempo, qualcosa nei sentimenti di Mari sembra essere cambiato e Tomoya, accortosi di ciò, fa in modo di rimanere da solo con lei per spronarla a parlare…

KURAGEHIME – LA PRINCIPESSA DELLE MEDUSE 16





GHOST 154

Akiko Higashimura

11,5×17,5, B, 160 pp, b/n, € 4,30

Solo in fumetteria

Tsukimi è un’amante delle meduse che sogna di diventare una disegnatrice professionista. Per questo motivo si è trasferita a Tokyo, in un condominio in cui è espressamente vietato l’ingresso agli uomini e che rischia di essere demolito. Per salvarlo, le inquiline e i loro amici si sono attivati allo scopo di raccogliere quanti più fondi possibile, creando addirittura una nuova linea di abbigliamento ispirata alle meduse, chiamata Jellyfish…

All’Amamizukan si festeggia un importante ritorno! L’euforia è però smorzata da un annuncio di Kuranosuke: il ragazzo non vuole più fare affidamento sui soldi del padre. Alle Amars non resta che sperare in un miracolo… Comunque, tra una difficoltà e l’altra, Jellyfish riprende le attività!

USHIO E TORA PERFECT EDITION 10





Kazuhiro Fujita

14,5×21, B, 400 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 8,00

Solo in fumetteria

Il grande ritorno di due intramontabili eroi dei manga in una Perfect Edition arricchita con inedite pagine a colori e contenuti extra! Le origini di Ushio e Tora, il loro girovagare per il Giappone, i mostri che incontreranno lungo il cammino… Si riapre la lunga e avventurosa caccia ai demoni malvagi!

Dopo l’incontro con Kirio, Ushio ha scoperto di non essere l’unico ragazzo ad avere uno yokai come compagno e possedere un’arma scaccia-demoni, ma il vero obiettivo per cui la Falce di Elezar è stata creata resta ancora un mistero… Una nuova terribile minaccia sta per abbattersi sul nostro eroe!

HAIKYU!! 19

TARGET 72

Haruichi Furudate

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, € 4,30

Shoyo Hinata è uno studente di terza media che, dopo aver assistito a un’entusiasmante partita di pallavolo, decide di intraprendere il lungo e faticoso cammino per diventare un giocatore di primo livello…

Siamo al secondo set del match finale per decidere quale squadra rappresenterà la prefettura di Miyagi al torneo nazionale. Grazie alla “difesa totale” di Tsukishima e Nishinoya, il Karasuno riesce a recuperare sullo Shiratorizawa… Chi metterà a segno il punto che farà la differenza?