Star Comics: anteprime febbraio 2018

USCITE DEL 31 GENNAIO

ROCKY JOE PERFECT EDITION 12





Tetsuya Chiba, Asao Takamori

14,5×21, B, 352 pp, b/n, con alette, € 8,00

Solo in fumetteria

Una fantastica Perfect Edition per far brillare nuovamente un’indimenticabile stella della boxe a fumetti! Tredici corposi volumi, con un nuovo adattamento grafico e testi ancor più fedeli all’originale, per ripercorrere la parabola umana e sportiva di un personaggio entrato nella leggenda!

Dalla Malesia arriva in Giappone Harimau, un pugile particolarmente forte e difficile da inquadrare, caratterizzato da una “selvaticità” senza freni. Yoko decide di organizzare una sfida tra lui e Joe… Riuscirà il campione in carica dell’Asia, ormai “addomesticato”, a tener testa alle tecniche selvagge dell’avversario?

RANMA ½ NEW EDITION 4





NEVERLAND 312

Rumiko Takahashi

13×18, B, 352 pp, b/n e col., con alette, € 7,00

Solo in fumetteria

Un padre e un figlio, un panda e una ragazza, acqua fredda e acqua calda, arti marziali e sentimento: ecco gli ingredienti per introdurre il grande ritorno di Ranma ½, una serie che poteva scaturire solo dalla mente vulcanica di Rumiko Takahashi! Una delle opere di maggior successo della “principessa del manga” torna finalmente in fumetteria con una nuova edizione tutta da scoprire!

Tra sfide esplosive, improbabili proposte di matrimonio e tecniche marziali di indicibile difficoltà, continuano gli incontri che vedono in campo i lottatori più abili e “metamorfici” dell’Oriente, ma i nostri ancora non sanno che un terrificante demone di inusitata crudeltà e depravazione sta per risvegliarsi e minacciare la loro (relativa) pace, pronto a sfoderare la sua incredibile forza contro gli allievi degeneri che hanno osato sigillarlo e fuggire… Il suo nome è Happosai, e il suo unico punto debole… sono le donne!

ONE PIECE 85

YOUNG 285

Eiichiro Oda

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “riposo”, e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro per partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada di pirati più bizzarra che ci sia!

Mentre Rufy e Nami sono prigionieri di Big Mom, nubi oscure si addensano sulla speranza che il cuoco torni a far parte della ciurma di Cappello di Paglia, ma una sconvolgente verità sul matrimonio combinato sta per venire a galla. Messo con le spalle al muro, Sanji sente montare in lui un’onda anomala di sentimenti contrastanti…

KUROKO’S BASKET EXTRA GAME 2





DRAGON 236

Tadatoshi Fujimaki

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, € 4,50

Il sequel di Kuroko’s Basket che vede gli assi della Generazione dei Miracoli finalmente riuniti in campo insieme a Kuroko e Kagami per sfidare un comune avversario!

Per affrontare la schiacciante superiorità fisica e tecnica dei Jabberwock, Aomine e Kise uniscono le loro forze in una doppia marcatura. L’ex fortissimo tag team della Teiko riesce a contenere l’offensiva avversaria, ma si arriva all’ultimo quarto con ancora un grande distacco. Dopo aver esaurito tutte le sue energie, Kise è costretto ad andare in panchina, ma a quel punto si risveglia “l’altro” Akashi… Un ultimo, esaltante volume per veder compiersi ancora una volta il “miracolo” del basket giapponese!

ARRIVARE A TE 28





UP 169

Karuho Shiina

11,5×17,5, B, 176 pp, b/n, € 4,30

Sawako Kuronuma è una studentessa di quindici anni dai lunghi capelli neri e dalla pelle candida come la neve. Timida e sensibile, come tutte le ragazze della sua età vorrebbe solo farsi degli amici ed essere felice… Ed ecco che un giorno Kazehaya, il ragazzo più bello della scuola, accorre a stravolgere il suo piccolo mondo!

Sawako vuole provare a entrare in un’università di Sapporo, mentre Kazehaya decide di rimanere nella sua città. La vita da liceali sta volgendo al termine, e tutti si incamminano fiduciosi verso il futuro. Ayane, però, sembra piuttosto provata…

WORLD TRIGGER 12





STARDUST 63

Daisuke Ashihara

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

In un universo in cui la Terra è il pianeta tecnologicamente più arretrato ma allo stesso tempo più prospero, non è facile difendersi dalle minacce di invasori alieni. Mikado City è assediata dai Neighbor, e gli unici in grado di contrastarli sono i membri dell’agenzia Border, dotati di un’arma speciale chiamata Trigger che permette di sfruttare l’energia presente in ogni essere, il Trion, per potenziarne le capacità…

Prosegue il terzo round delle eliminatorie di classe B! Sulla sponda ovest del fiume, dove i tre Attacker Yuma, Murakami e Kumagai si stanno affrontando senza esclusione di colpi, la Sniper della squadra Nasu, Hiura, sopraggiunge a mettere scompiglio. Sulla sponda est, intanto, lo scontro a fuoco che vede al centro Nasu si inasprisce! Chi vincerà questa incandescente sfida?





USCITE DEL 07 FEBBRAIO

SANDOKAN 2 – I MISTERI DELLA GIUNGLA NERA E ALTRE STORIE





Luca Blengino, Francesca Follini, AA.VV.

19×26, B, 144 pp, b/n., cartonato, € 20,00

Solo in libreria

Nell’ambito delle fitte paludi che circondano la giungla alla foce del Gange si nascondono i terribili Thug, setta devota alla dea indiana Kali. Quando Ada, figlia di un ufficiale inglese, viene rapita e costretta a diventare la nuova sacerdotessa, il prode Tremal-Naik, cacciatore bengalese, insieme al fidato servitore Kammamuri, farà di tutto per salvarla. Accompagnato da un apparato saggistico, il volume comprende anche alcune “side stories”, ambientate nell’universo narrativo salgariano.

PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON NEW EDITION 4





Naoko Takeuchi

11,5×17,5, B, 246 pp, b/n e col., con alette, € 4,70

Dopo la prima pubblicazione del 1995, Star Comics rilancia le magiche avventure della paladina della giustizia più amata di sempre con una riedizione nuova di zecca! Grazie a un’accurata revisione dei testi e a un’edizione rispettosa dell’originale potrete finalmente tornare a combattere contro il male al fianco delle mitiche guerriere Sailor!

Qual è la vera identità di Chibiusa? È una nemica o un’alleata? E cosa stanno macchinando i malvagi di Black Moon? Il principe Diamant porta avanti la sua ossessiva ricerca del Cristallo d’Argento e di “Rabbit”, mentre le guerriere Sailor, in seguito al rapimento di Mars, cominciano a scomparire una dopo l’altra…

FAIRY TAIL NEW EDITION 26





BIG 26

Hiro Mashima

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con alette, € 4,30

In occasione della messa in onda dell’anime di Fairy Tail, ecco a voi un’edizione nuova di zecca dell’acclamatissima opera del maestro Mashima, che grazie a un’approfondita revisione dei contenuti renderà la vostra lettura un’inedita, sorprendente avventura! Le imprese della gilda più strampalata e divertente che si sia mai vista ripartono da zero!

Grimoire Heart marcia verso l’isola di Tenro allo scopo di eliminare i maghi di Fairy Tail e impadronirsi di Zeref, il leggendario mago nero. Qual è la vera identità del master Hades? Mentre Makarov sembra avere la peggio, Natsu e gli altri combattono contro i Sette del Purgatorio, e la battaglia in cui si gioca la sopravvivenza di Fairy Tail precipita in un vortice di caos…

EX-ARM 6





FAN 223

Shin-ya Komi, HiRock

13×18, B, 224 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 5,90

Solo in fumetteria

Akira è uno studente timido e poco coraggioso che ha un rapporto problematico con la tecnologia. Temendo che i compagni possano allontanarlo per via del suo carattere, decide di compiere il primo passo verso il cambiamento aiutando una ragazza in difficoltà. Tuttavia viene investito da un camion e, ironia della sorte, si risveglia anni dopo sotto forma di EX-ARM 00, un’arma tecnologicamente avanzata dalla coscienza umana e dalle potenzialità sconosciute…

La Sezione Anti-EX-ARM, infiltrata nel cervello di Akira, riesce a recuperare un frammento dei suoi ricordi di dieci anni prima, dove si vede un “finto Akira” sul punto di distruggere Tokyo. Chi sia lui in realtà e cosa sia questa EX-ARM 11 in grado di controllare la forza di gravità resta un mistero. Ancora in cerca della verità, Akira e Shiga risolvono senza troppi problemi un caso di una civile in possesso di un’EX-ARM, ma subito dopo iniziano a circolare dei preoccupanti inviti a una “vendita all’asta di EX-ARM”…

L’ISOLA DEI BAMBINI DIMENTICATI 1





POINT BREAK 217

Kei Sanbe

13×18, B, 224 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 5,90

Solo in fumetteria

Su un’isola sperduta nel Mar del Giappone sorge il campus Hoozuki, che accoglie bambini con problemi familiari: un rifugio sicuro o una prigione inespugnabile? Suspense, dramma e introspezione dall’autore di Erased.

Una scala su cui è vietato salire, delle frasi strazianti scritte sul muro, una bambina vestita di bianco, degli adulti che mentono di continuo. In questo luogo isolato, dove la natura cresce rigogliosa, l’inganno imprime le sue tracce macchiate di sangue…

COME DOPO LA PIOGGIA 5





ZERO 219

Jun Mayuzuki

13×18, B, 160 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

Solo in fumetteria

Akira Tachibana è una ragazza molto bella, ma il suo carattere freddo e scostante non incoraggia alcun approccio da parte di un possibile pretendente. Nonostante ciò il suo compagno di scuola Yoshizawa non si arrende, anche se lei sembra avere altro per la testa… Akira infatti nasconde una passione top secret per il suo datore di lavoro: un uomo di quarantacinque anni, divorziato e per di più con un figlio a carico!

I cuori di Yui, Yoshizawa e Kase palpitano per un amore impossibile. Akira, dal canto suo, ha deciso di accontentarsi del legame di amicizia che ha stretto con l’uomo che ama… E i sentimenti del direttore, invece, quali sono?

REAL ACCOUNT 10





KAPPA EXTRA 231

Okushou, Shizumu Watanabe

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Cosa succederebbe se una piattaforma virtuale diventasse improvvisamente “reale” e fosse impossibile uscirne? Come gestiremmo le dinamiche interpersonali che impostiamo sui social network se la posta in gioco fosse la nostra stessa sopravvivenza? È quello che si ritrovano a vivere prima Ataru e poi Yuuma quando rimangono intrappolati su Real Account, costretti a sfidare gli altri utenti in prove dagli esiti… mortali!

Yuuma e compagni svelano l’inganno ordito dai vertici di Real Account S.p.A.: quello che si credeva il teatro virtuale dei game è una spaventosa realtà disseminata di cadaveri! Marble e soci sembrano finalmente messi all’angolo, quando… si aprono nuovi scenari e iniziano altre sfide collettive, ancora più feroci delle precedenti!

THE EMPIRE OF CORPSES 3





WONDER 71

Tomoyuki Hino, Project Itoh & Toh EnJoe

13×18, B, 160 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 5,90

Solo in fumetteria

In un XIX secolo dalle atmosfere steampunk è possibile riportare in vita i morti e impiegarli nelle più svariate attività. John Watson, un brillante studente di medicina, si trova invischiato in una pericolosa missione per conto dell’Impero Britannico. Ciò che cerca sono i ventuno grammi di un’anima…

Lasciatisi alle spalle i disordini scoppiati in America, Watson e i suoi compagni si dirigono verso la Gran Bretagna a bordo del Nautilus. Ormai il palcoscenico per l’atto finale di questa vicenda è pronto e sarà il Charles Babbage, il più grande centro d’analisi del mondo. Il destino della razza umana è nelle mani di un manipolo di persone… Riusciranno a salvarla? E quale futuro attenderà Friday? Giunge al termine la macabra avventura che svela i segreti della cadaverizzazione!

KAMISAMA KISS 24





EXPRESS 220

Julietta Suzuki

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Solo in fumetteria

A causa dei debiti del padre, Nanami Momozono ha perso tutto e si è ritrovata a dover vivere in un vecchio e decrepito tempio shintoista, ospite nientemeno che di una divinità! La condizione per poter restare è farsi carico del suo lavoro…

La saga di Akurao giunge al culmine! Il temibile demone e il mostro volpe si ritrovano nuovamente uniti da un indissolubile legame… Riuscirà Tomoe a diventare finalmente umano? L’amore proibito di un’umana e di un mostro avrà futuro?

USCITE DEL 14 FEBBRAIO

VALIANT 73 – DIVINITY III: STALINVERSO





Matt Kindt, Trevor Hairsine, Ryan Winn, David Baron, Renato Guedes

17×26, B, 112 pp, col., € 8,90

Solo in fumetteria

Contiene DIVINITY III: STALINVERSE #1-4 e DIVINITY #0.

IL MONDO CHE CONOSCETE NON ESISTE PIÙ…

Benvenuto nell’anno 2017… l’Unione Sovietica ha regnato per decenni come superpotenza sul mondo intero e la Cortina di Ferro ora circonda un mondo martoriato da guerre, tensioni e oppressione. La libertà è una cosa del passato nello Stalinverso… Allora perché l’agente dell’Intelligence sovietica Colin King non riesce a togliersi di dosso la sensazione che qualcosa sia andato terribilmente storto? Metterà a rischio la sua libertà e la sua stessa vita per svelare la verità… Anche se questo significa scoprire cos’è accaduto al cosmonauta scomparso Abram Adams, l’unico che potrebbe avere la chiave per comprendere il mondo distopico del presente…

VALIANT 74 – DIVINITY III: EROI DEL GLORIOSO STALINVERSO





Jeff Lemire, Matt Kindt, Joe Harris, Scott Bryan Wilson, Eliot Rahal, Clayton Crain, CAFU, Robert Gill, Francis Portela, Juan José Ryp

17×26, B, 112 pp, col., € 8,90

Solo in fumetteria

Contiene DIVINITY III: KOMANDAR BLOODSHOT #1, DIVINITY III: ARIC, SON OF THE REVOLUTION #1, DIVINITY III: SHADOWMAN & THE BATTLE OF NEW STALINGRAD #1 e DIVINITY III: ESCAPE FROM GULAG 396 #1.

Non un sogno… non una realtà alternativa… Questo è l’Universo Valiant di oggi…

Il mondo si è tinto di rosso e le principali leggende Valiant (Bloodshot, X-O Manowar e Shadowman) ora sono la prima linea della macchina da guerra globale sovietica! Nel frattempo, i due eroi anti-cospirazioni Archer e Armstrong sono stati condannati all’ergastolo come nemici dello stato nella prigione più letale conosciuta dall’uomo.

Strappati dalle pagine di DIVINITY III: STALINVERSO, arrivano quattro fondamentali racconti cruciali che documentano la storia che ha rimodellato l’Universo Valiant che conoscevamo, dagli acclamati scrittori Jeff Lemire (Bloodshot Reborn), Joe Harris (Snowfall), Scott Bryan Wilson (Batman Annual), Eliot Rahal (The Paybacks) e artisti del calibro di Clayton Crain (4001 A.D.), CAFU (Rai), Robert Gill (Book of Death) e Francis Portela (Faith).

AD ASTRA 11





ACTION 292

Mihachi Kagano

13×18, B, 208 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 4,90

Solo in fumetteria

Sul palcoscenico della seconda guerra romano-punica si sfidano Annibale Barca, condottiero e politico cartaginese, e Publio Cornelio Scipione, politico e militare romano. “Per aspera ad astra”, recita una massima attribuita al filosofo latino Seneca: “Attraverso le asperità fino alle stelle”… Con questa citazione il maestro Kagano ci introduce alla storia dei due grandi personaggi storici, filtrata attraverso la propria prospettiva personale ed emotiva.

Dopo la presa di Carthago Nova, Scipione riesce a sconfiggere le rimanenti truppe puniche nonostante la disparità di forze e a pacificare infine la penisola iberica. Grazie anche a questi successi, viene eletto console, vincendo le resistenze di una parte del Senato. Assemblato e addestrato un esercito, nonostante le difficoltà, il giovane condottiero romano si prepara ora a sbarcare in Africa e a dirigersi verso Cartagine…

MAGI 34





STARLIGHT 300

Shinobu Ohtaka

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Solo in fumetteria

Continuano le avventure del giovane Aladdin e dei suoi compagni di viaggio tra dungeon, tesori nascosti, oggetti magici e Jinn dalle eccezionali capacità, nel seguitissimo manga dalle magiche atmosfere orientali della maestra Shinobu Ohtaka!

Dopo aver espugnato il Palazzo Sacro, Sindbad riscrive il sistema dei Rokh di tutto il mondo, innescando una serie di cambiamenti. In seguito a una discussione con Aladdin e Morgiana, Alibaba decide che è giunto il momento di combattere, ed ecco apparire Hakuryu e Judal pronti a unirsi a lui… Inizia la battaglia mortale che deciderà le sorti del mondo intero!

HARU X KIYO 7





SHOT 224

Akira Ozaki

11,5×17,5, B, 176 pp, b/n, € 4,30

Koharu è una liceale che, a causa della sua statura fuori dalla norma, viene chiamata “il gigante dal cuore tenero”. Per tutta risposta ha sviluppato un senso di inadeguatezza che la porta a rifuggire i legami affettivi, in special modo con i ragazzi, ma nonostante la sua apparente freddezza neanche lei è immune alle frecce di Cupido…

Mineta va a trovare suo nonno in Inghilterra e al rientro annuncia l’intenzione di ripartire per un periodo di studio all’estero. Come faranno lui e Koharu a superare questo momento critico?! Il festival dello sport è alle porte, la partenza di Mineta è imminente e, come se non bastasse, Koharu si trova davanti una rivale in amore!

MOB PSYCHO 100 3





GREATEST 217

ONE

13×18, B, 192 pp, b/n, € 4,50

Shigeo Kageyama, detto Mob, è uno studente di seconda media che sogna un’adolescenza normale, ma l’essere dotato di poteri paranormali gli rende le cose un po’ complicate. Per non dare nell’occhio, il ragazzo cerca di tenere le sue capacità ESP sotto controllo… Ma cosa accadrebbe se le emozioni e lo stress spingessero questi poteri al 100% delle loro potenzialità?

Durante lo scontro con Teru, capo segreto della scuola media Kurozu, Mob cerca fino alla fine di rimanere fedele al principio della nonviolenza e si rifiuta di usare i poteri paranormali… fin quando qualcosa si risveglia in lui, trascendendo ogni buona intenzione…!

GATE 9





TECHNO 280

Takumi Yanai, Satoru Sao

13×18, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

Solo in fumetteria

A Tokyo, nel quartiere di Ginza, è apparso un portale dal quale fuoriesce un agguerrito drappello di mostri e soldati armati in stile medievale. L’esercito riesce a respingerlo e a penetrare nel gate, stabilendo un avamposto nell’altro mondo, popolato da elfi, stregoni e draghi… Il posto ideale per un ufficiale otaku!

Dopo aver scoperto la causa dell’epidemia di Crety, Itami si dirige verso Rondel, la Città della Conoscenza, nonché il luogo in cui vive Arpeggio, la sorellastra di Lelei. Nonostante le due sorelle non si vedessero da tempo, tra loro si accende una lite furibonda…

YOUNG BLACK JACK 10





MUST 85

Osamu Tezuka, Yoshiaki Tabata, Yu-go Okuma

13×18, 192 pp, b/n e col, con sovraccoperta, € 5,90

Solo in fumetteria

Negli anni Settanta venne pubblicata un’opera monumentale, oggi collocata nell’Olimpo dei manga, dal titolo Black Jack. Ora finalmente possiamo scoprire come il giovane Kuroo Hazama sia diventato il leggendario e tenebroso medico, senza licenza ma dalle mani miracolose, protagonista del capolavoro del maestro Osamu Tezuka!

Al confine tra Messico e Stati Uniti c’è un piccolo forte che permette l’emigrazione clandestina. Laggiù si incontrano un uomo in fuga e il suo inseguitore. Inoltre, si scoprirà in che modo Hazama è coinvolto nella morte di un boss della mafia e verranno allo scoperto nuove rivelazioni sul suo passato…





USCITE DEL 21 FEBBRAIO

GINTAMA 36





Hideaki Sorachi

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

Solo in fumetteria

Nel bel mezzo dell’epoca Edo, quella dei grandi samurai, piombano dal cielo degli alieni chiamati Amanto che conquistano la Terra. La casta dei samurai viene abolita e i nobili guerrieri privati della spada. Tuttavia, qualcuno non è disposto ad accettare questa imposizione: si tratta di Gintoki Sakata, ragazzaccio ribelle e impulsivo, che con un gruppo di amici cerca di tirare avanti senza tradire i principi del vero samurai…

Takasugi guida il Kiheitai, che complotta nell’ombra dopo aver stretto un patto con i pirati spaziali Harusame, mentre Kamui comanda la settima divisione, l’unità più forte degli Harusame… E i due, che i pirati considerano alquanto pericolosi, entrano in contatto! A seguire, un famoso eremita con poteri miracolosi, l’appuntamento galante di Kondo, Kyubei alle prese con un macaco, un funerale, gli occhiali di Sarutobi, e tanto altro!

PRISON SCHOOL 22





STORIE DI KAPPA 273

Akira Hiramoto

13×18, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

Solo in fumetteria

In un prestigioso istituto privato femminile vigono da sempre rigide norme che vietano ogni contatto con i ragazzi. Un bel giorno, tuttavia, le iscrizioni vengono aperte anche agli studenti maschi, pur mantenendo il divieto di interazione con questi ultimi. L’accesso a quel proibito universo femminile viene consentito solamente a cinque fortunati, che potranno così realizzare il sogno di vivere in mezzo a più di mille ragazze. Peccato che il sogno si trasformi ben presto in un incubo sexy dalle sfumature sadomaso…

Durante la sfida al kiba-sen Kiyoshi muore! Di fronte a questa irreparabile tragedia, i membri dell’Associazione Studentesca Segreta non riescono a nascondere il loro turbamento. Mentre il ragazzo vaga nell’aldilà, tra disperazione e solitudine, giunge a una miracolosa verità…

IL RICCIO INNAMORATO 2





AMICI 243

Nao Hinachi

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,50

Hozuki è come un riccio che tiene lontano chiunque si avvicini con i suoi aculei dall’apparenza minacciosa. Tuttavia, si sa, sotto la loro coltre di spine, i ricci sono animali teneri e innocui… Riuscirà la bella Kii a “spuntare” gli aculei del rissoso ragazzo?

Durante il viaggio di orientamento dopo la promozione al secondo anno, Kii vorrebbe avvicinarsi un po’ di più a Hozuki, ma improvvisamente entrano in scena una ragazza interessata al compagno e un ragazzo che vuole fare amicizia con lei… Si mette male!

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET 6





TURN OVER 212

Mika Yamamori

11,5×17,5, B, 176 pp, b/n, € 4,30

Fumi Oono è una ragazza di sedici anni che un giorno, a causa dei debiti contratti dal padre, si trova costretta ad andarsene di casa e a trovarsi un lavoro. Finisce così per fare la domestica fissa a casa di Akatsuki Kibikino, uno scrittore solitario dallo sguardo minaccioso e dai modi scortesi… Riuscirà ad adattarsi alla convivenza con lui e al nuovo quartiere?!

Akatsuki si è dichiarato! Fumi non sta nella pelle dalla felicità, anche se l’idea che il suo primo ragazzo sia un uomo adulto con atteggiamenti da playboy consumato le mette un po’ d’ansia… Ad ogni modo, arriva il primo appuntamento!

TO LOVE-RU DARKNESS 15





GHOST 161

Kentaro Yabuki, Saki Hasemi

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n e col., € 4,70

Solo in fumetteria

In questo spin-off della serie omonima, l’ormai sedicenne Rito è in balia di Momo, la sorellina di Lala, che per renderlo felice dà il via all’operazione “Harem” con l’intento di circondarlo di ragazze disposte ad amarlo e a prendersi cura di lui! Allo stesso tempo parte l’operazione “Darkness”, portata avanti da un losco figuro insoddisfatto dell’operato di Yami, assassina altrimenti nota come Oscurità d’Oro, che si è lasciata contagiare dalla frivolezza delle altre aliene stabilitesi sulla Terra…

Nemesis è diventata un problema anche per il Re di Deviluke e la sua Guardia, tanto da scatenarle contro Zastin e… tutta la furia reale! Ma cos’è esattamente Nemesis? E nel corpo di chi si rifugerà per sfuggire all’annientamento per mano del signore dell’universo?

USHIO E TORA PERFECT EDITION 16





Kazuhiro Fujita

14,5×21, B, 400 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 8,00

Solo in fumetteria

Il grande ritorno di due intramontabili eroi dei manga in una Perfect Edition arricchita con inedite pagine a colori e contenuti extra! Le origini di Ushio e Tora, il loro girovagare per il Giappone, i mostri che incontreranno lungo il cammino… Si riapre la lunga e avventurosa caccia ai demoni malvagi!

Il piano della Maschera Bianca ha avuto successo e nessuno sembra più ricordarsi di Ushio. Inoltre, suo padre e tutti i monaci del tempio sono improvvisamente diventati delle statue di pietra. Il ragazzo non è mai stato così giù di morale e, per la prima volta, tutte le sue certezze vacillano. Tora però non si è dimenticato di lui e lo aiuta a risollevarsi: la battaglia finale si avvicina e bisogna impedire al nemico di liberarsi dalla sua prigione sottomarina!

HAIKYU!! 23





TARGET 76

Haruichi Furudate

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Shoyo Hinata è uno studente di terza media che, dopo aver assistito a un’entusiasmante partita di pallavolo, decide di intraprendere il lungo e faticoso cammino per diventare un giocatore di primo livello…

In seguito all’infortunio di Yaku, l’asso della difesa, il Liceo Nekoma si ritrova con le spalle al muro e il morale a terra. Davanti a una squadra come il Nohebi, che individua con precisione chirurgica le falle nella difesa avversaria, il capitano Kuroo riesce comunque a dimostrare ai compagni che non bisogna mai darsi per vinti e li spinge a puntare alla vittoria… Tra i “gatti” e i “serpenti”, chi si guadagnerà il posto al torneo nazionale per rappresentare la città di Tokyo?

DRAGON BALL FULL COLOR – LA SAGA DEL GIOVANE GOKU 2





Akira Toriyama

11,5×17,5, B, 256 pp, colore, con alette, € 6,90

Una fantastica edizione completamente a colori del capolavoro del maestro Toriyama! Una pubblicazione imperdibile divisa per saghe, lanciata in Giappone dalla casa editrice Shueisha, ora finalmente disponibile anche per i lettori italiani!

Goku, Bulma e Oolong proseguono la loro ricerca delle Sfere del Drago, incontrando amici e rivali sul proprio cammino. Chi sarà il temibile capo della Banda del Coniglio? Riusciranno i nostri amici a batterlo?