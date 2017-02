USCITE DEL 01 MARZO

VALTER BUIO 1

VALTER BUIO – LIBRO PRIMO

Alessandro Bilotta, Sergio Gerasi, Andrea Del Campo, Andrea Rossetto

19×26, B, 304 pp, b/n e col., cover cartonata, € 20,00

Solo in fumetteria

Valter è uno psicanalista di fantasmi, da lui meglio definiti come Inconsci, che alla modica cifra di 90,00 € a seduta riceverà i suoi particolari pazienti cercando di capire i motivi, spesso legati alla loro stessa morte, che li costringono a vagare nel Limbo. Cesare Rocca è un adolescente in guerra con il mondo, Ernesto Arci era un signore tranquillo prima di finire perseguitato da un individuo misterioso, Aldo Novelli sembra avere la capacità di vedere il futuro. Queste persone hanno qualcosa in comune: sono morte, ma ancora non se ne sono andate. Inconsci. Così li chiama Valter Buio, un uomo che si definisce psicanalista di fantasmi. Sospesi in un limbo tra la vita e quello che verrà, in cerca di risolvere l’evento traumatico che li trattiene ancora qui, per gli Inconsci l’ultima possibilità potrebbe essere proprio quel medico che esercita l’insolita professione in un barcone sul Tevere.

ROCKY JOE PERFECT EDITION 1

Asao Takamori, Tetsuya Chiba

14,5×21, B, 368 pp, b/n, con bandelle, € 8,00

Solo in fumetteria

Una fantastica Perfect Edition per veder brillare nuovamente un’intramontabile stella della boxe! Tredici corposi volumi, con un nuovo adattamento grafico e testi ancor più fedeli all’originale, per ripercorrere la parabola umana e sportiva di un personaggio entrato nella leggenda!

Scappato dall’orfanotrofio di Tokyo, Joe Yabuki si ritrova a vagare senza meta negli squallidi bassifondi della città, fino a quando l’incontro con Danpei, un ex pugile che ora vive per strada, non lo convince a misurarsi con il pugilato…

TOUCH PERFECT EDITION 5





NEVERLAND 301

Mitsuru Adachi

14,5×21, B, 416 pp, b/n e col., con alette, € 8,00

Solo in fumetteria

Kazuya e Tatsuya sono due gemelli identici, ma solo nell’aspetto: il primo è uno studente modello, campione della squadra di baseball della scuola, mentre il secondo è pigro e indolente sia nello studio che nello sport. In classe con loro c’è Minami, un’amica d’infanzia con cui condividono gioie e dolori… Ritorna, in un eccezionale formato Perfect da oltre 400 pagine, con testi riveduti e corretti e pagine a colori, un grande classico firmato Adachi!

Dopo la scomparsa del fratello, Tatsuya ha deciso di ereditare il suo sogno: vincere l’ambito Koshien, realizzando così anche le speranze della bella Minami. La ragazza, dal canto suo, è tornata alla sua antica passione: la ginnastica ritmica. Il suo amichetto comincia però a sentirsi trascurato…

ONE PIECE 82





YOUNG 274

Eiichiro Oda

11,5×17,5, B, 224 pp, b/n, € 4,30

Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “riposo”, e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro per partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada di pirati più bizzarra che ci sia!

Mentre Rufy e compagni elaborano il piano per recuperare Sanji e impedire il suo matrimonio combinato, viene a galla lo sconvolgente segreto della famiglia Kozuki del paese di Wa… Per i nostri è giunto il momento di puntare il mirino su un nuovo obiettivo: l’Imperatrice dei Mari!

KUROKO’S BASKET 27





DRAGON 225

Tadatoshi Fujimaki

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Cinque formidabili giocatori di pallacanestro, conosciuti come “Generazione dei Miracoli”, un tempo compagni di squadra, frequentano ora i licei con i migliori club di basket del paese… Ma un fantomatico sesto membro di nome Tetsuya Kuroko, all’apparenza insignificante, e la talentuosa matricola Taiga Kagami decidono di formare un team invincibile per sfidare i cinque assi!

Nella finale contro la Rakuzan accade l’imprevedibile: la tecnica di Kuroko viene annientata! Dopo aver collezionato tante vittorie, il nostro asso non può più contare sulla sua capacità di passare inosservato. Per giunta in campo c’è un avversario che sembra possedere le sue stesse peculiarità… È Mayuzumi il nuovo modello di “fantomatico sesto uomo”?!

IL VENTAGLIO SCARLATTO 10





UP 158

Kyoko Kumagai

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Miku è una ragazza che in vita sua non ha mai conosciuto la paura, in nessuna occasione… Questo fino al giorno in cui non inizia, senza volerlo, a entrare in contatto con spiriti malvagi intenzionati a ucciderla. Fortunatamente a proteggerla interviene Ryo, un ragazzo apparentemente deboluccio e imbranato, che si rivela essere, però, un abilissimo esorcista!

Impaziente di vedere il mondo sotto il dominio di Shigure, Hijiri rivela che la reincarnazione di quest’ultimo è… proprio Ryo! Il ragazzo non se n’era mai accorto e, per evitare di ferire Miku, decide di lasciarla. Nel tentativo di alleviare le sofferenze della ragazza, Ryu cancella dalla sua memoria tutti i ricordi riguardanti Ryo e si fidanza con lei. Tuttavia, qualcosa non va come previsto…

WORLD TRIGGER 8





STARDUST 52

Daisuke Ashihara

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

In un universo in cui la Terra è il pianeta tecnologicamente più arretrato ma allo stesso tempo più prospero, non è facile difendersi dalle minacce di invasori alieni. Mikado City è assediata dai Neighbor, e gli unici in grado di contrastarli sono i membri dell’agenzia Border, dotati di un’arma speciale chiamata Trigger che permette di sfruttare l’energia presente in ogni essere, il Trion, per potenziarne le capacità…

Il quartier generale della Border è piombato nel caos a causa dell’attacco di Enedora, un Neighbor antropomorfo in possesso di un Black Trigger. Nello stesso momento Osamu e gli altri, diretti verso la base, vengono messi con le spalle al muro da altri antropomorfi che stavano inseguendo Chika. Per Yuma e Jin non c’è altro tempo da perdere!





USCITE DEL 08 MARZO

X-O MANOWAR 11 – LA LISTA NERA

VALIANT 39

Robert Venditti, Robert Gill, Francis Portela

17×26,B., 128 pp, col., € 8,90

Solo in fumetteria

DA SOTTO COPERTURA A GUERRA APERTA!

Con due regni ora sotto il suo controllo, Aric di Dacia ha giurato fedeltà alla sua nazione adottiva: gli Stati Uniti d’America. E ora l’America ha bisogno di lui, e gli ha assegnato una nuova missione: distruggere la rete di agenti alieni della Vigna, una volta per tutte. Per farlo, dovrà rivolgersi all’unica persona sulla Terra di cui si possa fidare… il suo vecchio nemico, il mortale agente dell’MI6: Ninjak!

Contiene X-O MANOWAR #43-46 e X-O MANOWAR: COMMANDER TRILL #0.

DRIFTER 2

STAR COMICS PRESENTA 18

Ivan Brandon, Nic Klein

17×26,B., 112 pp, col., cover con alette, € 13,00

Solo in fumetteria

Abram Pollux naviga verso l’ignoto. Ha deciso di ritornare sul luogo dell’impatto della sua nave spaziale, a centinaia di chilometri dalla città, nelle profondità inesplorate di Ouro… Cosa vi troverà? Abram è molto determinato, vuole rimettere insieme i pezzi del suo passato, e trovare un modo di tornare a casa. Arrivato sul lato nascosto del pianeta, al contrario delle apparenze, non è solo… Ma lui non lo sa.

Finalmente in Italia il secondo arco narrativo della serie in cui introspezione e fantascienza si mescolano al western…

FAIRY TAIL NEW EDITION 15





BIG 15

Hiro Mashima

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con alette, € 4,30

In occasione della messa in onda dell’anime di Fairy Tail, ecco a voi un’edizione nuova di zecca dell’acclamatissima opera del maestro Mashima, che grazie a un’approfondita revisione dei contenuti renderà la vostra lettura un’inedita, sorprendente avventura! Le imprese della gilda più strampalata e divertente che si sia mai vista ripartono da zero!

Il Commando del Dio del Fulmine è stato sconfitto e nella Battaglia di Fairy Tail ora resta solo un nemico da abbattere: Luxus. Pronto a tutto per impadronirsi del potere, il nipote di Makarov affronta Natsu. Nel frattempo Elsa, per salvare gli abitanti della città, si appresta a distruggere l’Altare del Tuono, a rischio della propria vita. Quale sarà l’esito della battaglia in cui è in gioco il futuro della gilda?!

AS THE GODS WILL 2 – 15





FAN 212

Muneyuki Kaneshiro, Akeji Fujimura

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Solo in fumetteria

Il mondo degli studenti di liceo si divide in due categorie: quelli che oggi sono andati a scuola e quelli che non ci sono andati. Per i primi non c’è alternativa: dovranno sottostare alle regole di un gioco mortale che li porterà a scoprire chi è il dio del nuovo mondo… Ma neanche gli altri avranno scampo.

Dopo la morte del carissimo Aoyama, Akashi non si perde d’animo e affronta il secondo stage della “scena dell’inferno” con una forza che neanche lui sapeva di avere. Altre terribili prove attendono il nostro eroe e i suoi nuovi (e vecchi?!) compagni…

TERRA FORMARS ASIMOV 1





POINT BREAK 206

Boichi, Yu Sasuga, Ken-ichi Tachibana, Kenichi Fujiwara

13×18, B, 240 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 5,90

Solo in fumetteria

Spin-off del celebre Terra Formars di Yu Sasuga e Ken-ichi Tachibana, questa eccezionale miniserie in due volumi firmata Boichi è incentrata sul massiccio militare russo Sylvester Asimov e sulle vicende che l’hanno interessato prima della partenza per il Pianeta rosso.

L’Annex1 non è ancora partito per Marte. Per fermare dei criminali che stanno sfruttando la tecnologia M.O. per scopi malvagi e impedire la schiusa di un uovo di Terra Formar, i soldati della sede russa della U-NASA partono alla volta di San Pietroburgo…

ERASED 7





ZERO 208

Kei Sanbe

13×18, B, 192 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 5,90

Solo in fumetteria

Satoru Fujinuma è un aspirante mangaka senza molte speranze di successo. È piuttosto disilluso dalla vita, eppure uno straordinario fenomeno gli consente – o meglio gli impone – di cambiare le carte in tavola: al verificarsi di un incidente, il ragazzo viene catapultato indietro nel tempo per prevenirne le circostanze. Un giorno, un efferato delitto ribalterà anche le sorti della sua esistenza…

Al risveglio dal lungo coma che lo ha tenuto intrappolato per anni nel passato, Satoru non ricorda nulla dei Revival che lo hanno condotto nel suo attuale “presente”. Tuttavia l’incontro con Airi, che inizialmente non riconosce, innesca un cortocircuito nella sua memoria: improvvisamente ogni cosa assume un nuovo senso…

REAL ACCOUNT 2





KAPPA EXTRA 220

Okusho, Shizumu Watanabe

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Cosa succederebbe se una piattaforma virtuale diventasse improvvisamente “reale” e fosse impossibile uscirne? Come gestiremmo le dinamiche interpersonali che impostiamo sui social network? È quello che si ritrova a vivere Ataru quando rimane intrappolato su Real Account, la community in cui conduce una vita parallela priva delle difficoltà e delle zone d’ombra che presenta quella reale…

Ataru ha miracolosamente superato le prime prove del terribile death game che ha per teatro Real Account, ma le sfide mortali non sono ancora finite. Questa volta la crudeltà di Marble punta i riflettori sugli episodi più “oscuri” del passato dei giocatori: se davvero nessuno è perfetto, chi ne uscirà vivo?

SUKEDACHI NINE – ASSISTENTE VENDICATORE 5

WONDER 60

Seishi Kishimoto

13×18, B, 256 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 5,90

Solo in fumetteria

In un paese in cui nemmeno la pena di morte è un efficace deterrente per il crimine, il governo decide di far tornare in vigore una vecchia legge che consente ai familiari delle vittime di esigere vendetta punendo il colpevole con le stesse identiche modalità del crimine commesso, avvalendosi dell’ausilio di speciali agenti governativi chiamati “assistenti vendicatori”.

Sakurada è stato giustiziato. Cos’avrà rivelato a Yuji in punto di morte? Il traditore è uscito allo scoperto, ma una domanda rimane aperta: cos’è il “vero giudizio”? Pervasi dalla rabbia e da una cupa tristezza, stretti tra la condanna per vendetta e la giustizia privata, a quale risposta giungeranno i nostri protagonisti? Un finale toccante denso di colpi di scena!

RINNE 30





EXPRESS 209

Rumiko Takahashi

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Solo in fumetteria

Sakura Mamiya, una liceale in grado di vedere i fantasmi, e il misterioso Rinne Rokudo, un suo compagno di classe per metà umano e per metà Shinigami (una sorta di dio della morte) collaborano per aiutare le anime smarrite rimaste sulla Terra a trasmigrare e trovare finalmente la pace…

È giunta l’estate e i nostri amici vanno al mare, dove li attende uno strano caso: in una pensione del posto, uno spirito prende di mira le ragazze con le trecce, e non si capisce il motivo del suo comportamento. Anche Sakura ha le trecce, finendo così per diventare il suo nuovo bersaglio…





USCITE DEL 15 MARZO

NINJAK 1 – L’ARSENALE

VALIANT 40

Matt Kindt, Clay Mann, Butch Guice, Juan José Ryp

17×26,B., 176 pp, col., € 8,90

Solo in fumetteria

OGNI SPIA DEVE COMINCIARE DA QUALCHE PARTE.

Prima: Colin King, inesperta recluta dell’MI6, è alla sua prima missione sul campo, e lì impara le basi dello spionaggio e del lavoro d’intelligence.

Dopo: Colin King è Ninjak, il più temuto agente operativo del mondo, esperto di armi, assassino abilissimo. E sta dando la caccia a un gruppo segreto di maestri Shinobi che hanno dei misteriosi legami con il suo tragico passato.

Contiene NINJAK #1-5.

IMPERIUM 4 – LA TEMPESTA





VALIANT 41

Joshua Dysart, Khari Evans, Ulises Arreola

17×26,B., 112 pp, col., € 8,90

Solo in fumetteria

IN GUERRA CON GLI H.A.R.D. CORPS!

La squadra di mercenari più potente del mondo deve difendersi da… una squadra internazionale di killer d’élite, guidata da Livewire e dal Maggior Charlie Palmer, che ha come obiettivo principale la distruzione della roccaforte di Imperium! Toyo Harada salverà il mondo… sempre che non lo distrugga, prima. La rottura rivoluzionaria operata da Harada e dalla sua squadra non piace alle nazioni più ricche. I leader del pianeta ne hanno abbastanza: Toyo Harada deve morire.

Contiene IMPERIUM #13-16.

AD ASTRA 9





ACTION 281

Mihachi Kagano

13×18, B, 208 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 4,90

Solo in fumetteria

Sul palcoscenico della seconda guerra romano-punica si sfidano Annibale Barca, condottiero e politico cartaginese, e Publio Cornelio Scipione, politico e militare romano. “Per aspera ad astra”, recita una massima attribuita al filosofo latino Seneca: “Attraverso le asperità alle stelle”… Con questa citazione il maestro Kagano ci introduce alla storia dei due grandi personaggi storici, filtrata attraverso la propria prospettiva personale ed emotiva.

La spedizione romana in Iberia subisce una dura sconfitta e il padre di Scipione muore sul campo di battaglia. Il ragazzo prende il suo posto al comando delle legioni, diventando così il più giovane proconsole della storia. Ha solo venticinque anni, ma ha tutto il carisma necessario per guidare i suoi uomini alla conquista dell’Iberia…

MAGI – ADVENTURE OF SINDBAD 8





STARLIGHT 289

Shinobu Ohtaka, Yoshifumi Ohtera

11,5×17,5, B, 176 pp, b/n, € 4,30

Solo in fumetteria

Prequel della seguitissima serie Magi, questa è la storia di magia e d’avventura che racconta la vita di un ragazzo destinato a diventare re… non solo di un paese, ma anche dei Sette Mari! Tutto ha inizio nel regno di Partebia, la patria del giovane protagonista Sindbad…

La compagnia commerciale Sindria si è addossata una gran quantità di debiti. A condizione di assolverli, Sindbad accetta di battersi in duello con il “gladiatore rosso” di una certa compagnia commerciale…!

HARU X KIYO 4





SHOT 213

Akira Ozaki

11,5×17,5, B, 176 pp, b/n, € 4,30

Koharu è una liceale che, a causa della sua statura fuori dalla norma, viene chiamata “il gigante dal cuore tenero”. In tutta risposta ha sviluppato un senso di inadeguatezza che la porta a rifuggire i legami affettivi, in special modo con i ragazzi, ma nonostante la sua apparente freddezza neanche lei è immune alle frecce di Cupido…

L’obiettivo del fratello maggiore di Mineta è portare il suo fratellino con sé in Inghilterra. Per essere accettata da lui come “cognata”, Koharu promette che si classificherà al primo posto agli esami di fine anno… ma per farlo dovrà riuscire a superare lo stesso Mineta! Intanto qualcuno di insospettabile sembra essersi innamorato…!

TORIKO 37





GREATEST 206

Mitsutoshi Shimabukuro

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, € 4,30

Nell’Era dei Buongustai, in cui il cibo è il motore del mondo e lo scopo di una vita è terminare il proprio menù del pasto completo, Toriko è un abilissimo gourmet hunter che viene regolarmente assunto dai titolari di ristoranti esclusivi perché scovi e catturi animali rari da servire a tavola, preparati secondo le ricette più sofisticate…

Komatsu, alla guida di un gruppo di cuochi straordinari, si immerge nell’Area Sei e raggiunge Blue Grill. Per accedere al Mondo Retrostante, però, i nostri dovranno sfidare i “cinque da dieci conchiglie”… Nel frattempo nell’Area Uno si procede con la rinascita di qualcosa legato ad Acacia…!

GATE 6





TECHNO 272

Takumi Yanai, Satoru Sao

13×18, B, 208 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

Solo in fumetteria

A Tokyo, nel quartiere di Ginza, è apparso un portale dal quale fuoriesce un agguerrito drappello di mostri e soldati armati in stile medievale. L’esercito riesce a respingerlo e a penetrare nel gate, stabilendo un avamposto nell’altro mondo, popolato da elfi, stregoni e draghi… Il posto ideale per un ufficiale otaku!

Sentendosi responsabile per la morte di suo padre, Tuka viene intrappolata in un delirio di illusioni. L’unico modo per salvarla è uccidere il vero colpevole, un terribile drago di fuoco. Itami, che non se la sente di far correre rischi ai propri uomini, non sa cosa fare… Nel frattempo, ad Alnus, Noriko Mochizuki, l’unica sopravvissuta al rapimento di Zorzal, viene attaccata dalla Warrior-Bunny Delilah…

MIX 8





MUST 75

Mitsuru Adachi

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n e col, con sovraccoperta, € 4,50

Solo in fumetteria

Il maestro Adachi torna alla sua antica passione, il baseball, presentando una storia avvincente e dal gusto nostalgico: ventisei anni dopo ci si ritrova infatti all’Istituto Meisei, ambientazione storica di Touch! L’istituto che aveva ospitato i fratelli Uesugi, entrati poi nella leggenda, vede oggi gironzolare tra i suoi corridoi i fratelli Tachibana, che aspirano a oscurare la fama dei loro predecessori…

Il rinato Istituto Meisei ha superato brillantemente il primo incontro! La forza motrice della squadra che ha sconfitto il liceo Kenjo, il favorito del torneo, si è rivelata essere la batteria di studenti del primo anno. La loro avanzata continua!

THE BREAKER NEW WAVES 17





MANHWA 58

Jeon Keuk-jin, Park Jin-hwan

13×18, 208 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,50

Solo in fumetteria

Con l’inedita, fiammante serie di The Breaker inizia una nuova leggenda! Gli intrighi nel Murim sono all’ordine del giorno: chi ritenevi essere tuo alleato può – da un momento all’altro – rivelarsi un nemico, tanto che il povero Shioon, alla ricerca del suo maestro, viene coinvolto in una fitta trama di tradimenti e vendette. Pare infatti che un’associazione denominata S.U.C. sia guidata proprio dal “prof”…

Informati dell’attentato al gruppo Shinhyup, i capoclan riuniti nella sede dell’alleanza ancora esitano ad agire contro il Gumunryong, per cui Shioon si trova costretto a intervenire da solo con gli uomini della casata Sunwoo. Tutti credono che il Gumunryong stia per giungere allo stadio di Jamshil, ma Shioon, grazie alle informazioni ricevute dal Solitario del S.U.C., si dirige verso la torre di Seoul…





USCITE DEL 22 MARZO

DORAEMON COLOR EDITION 2





Fujiko F Fujio

13×18, 168 pp, col, con sovraccoperta, € 6,90

Solo in fumetteria

Doraemon è tornato in azione! Con questa nuova, fiammante edizione a colori che raccoglie per la prima volta in splendidi volumi una serie di episodi pubblicati originariamente su rivista, il popolarissimo gattone spaziale blu e i suoi amici si scateneranno come non mai! Divertimento assicurato per lettori di tutte le età!

Cosa tirerà fuori, questa volta, Doraemon dalla sua magica tasca? Nobita e compagni continuano a combinarne delle belle, e come sempre toccherà al nostro gattone spaziale rimettere le cose al loro posto… A modo suo, s’intende!

GINTAMA 25





Hideaki Sorachi

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

Solo in fumetteria

Nel bel mezzo dell’epoca Edo, quella dei grandi samurai, piombano dal cielo degli alieni che si fanno chiamare Amanto, i quali, forti della loro superiorità tecnologica, conquistano la Terra. La casta dei samurai viene abolita e i nobili guerrieri privati della spada, che considerano la loro stessa anima. Tuttavia, qualcuno non è disposto ad accettare questa imposizione: si tratta di Gintoki Sakata, ragazzaccio ribelle e impulsivo, che con un gruppo di amici cerca di tirare avanti senza tradire i principi del vero samurai…

Questa volta le avventure di Gintoki si svolgono a Yoshiwara, il quartiere dei piaceri di Edo! Prima incappa in un ragazzino che gli ruba il portafogli e poi cerca di aiutarlo a rincontrare sua madre, finendo però per suscitare le ire del “re della notte”, il boss della zona, e di altri fortissimi individui… uno dei quali già noto a Kagura!

GUNDAM THUNDERBOLT 8





GUNDAM UNIVERSE 65

Hajime Yatate, Yoshiyuki Tomino, Yasuo Ohtagaki

13×18, B, 240 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 6,00

Solo in fumetteria

A causa di un eccessivo incremento demografico della popolazione mondiale, gli esseri umani hanno iniziato a trasferirsi nello spazio. Nel 79° anno di questa era, in una zona invasa da detriti e tormentata da scariche elettriche, infuria la battaglia tra il Principato di Zeon e le forze della Federazione per il controllo del territorio…

Determinato a recuperare il Reuse P Device, Daryl e il suo plotone di superstiti zeoniani si infiltrano a Rig, una città abitata da invalidi di guerra, che a quanto pare rappresenta la chiave per arrivare allo Psycho Zaku…

THE ANCIENT MAGUS BRIDE 6





MITICO 239

Kore Yamazaki

13×18, B, 192 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 5,90

Solo in fumetteria

Chise Hatori ha solo quindici anni ma ha già perso tutto: non ha più una famiglia né speranze per il futuro. Un giorno, però, le compare davanti un misterioso mago che le offre un’allettante opportunità di riscatto: diventare sua discepola e futura sposa…

Sentimenti di esseri fatati e di persone si incrociano, mentre Chise cerca di proseguire lungo la propria strada un passo alla volta. Ed ecco arrivare una lettera da Londra… Quale messaggio porterà?

GUYVER 44





STORIE DI KAPPA 262

Takaya Yoshiki

11,5×17,5, B, 176 pp, b/n, € 4,30

Solo in fumetteria

Grande, attesissimo ritorno di uno dei fumetti horror fantascientifici più avvincenti degli ultimi decenni, creato dalle abili mani di Takaya Yoshiki: la saga che ha tenuto migliaia di lettori incollati alle pagine di Storie di Kappa è nuovamente in fumetteria con un numero carico di azione e colpi di scena!

Cosa accadrà a Guyver e ai suoi amici, sempre più coinvolti in una lotta impari contro gli Zoalord di Cronos? E quali segreti nasconde l’isola in cui sono finiti Tetsuro e Mizuki?

HATSU HARU – LA PRIMAVERA DEL MIO PRIMO AMORE 4

AMICI 232

Shizuki Fujisawa

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Un vecchio proverbio dice che gli amori sono tanti quante sono le stelle nel cielo… e Kai ne è la prova vivente, visto il suo successo con le ragazze! Tuttavia, la strana sensazione che prova nei confronti di Riko, una compagna di classe che conosce da tempo e che contraddice i suoi pregiudizi sul mondo femminile, lo spinge a mettere in discussione le proprie convinzioni…

Kai ha cominciato a studiare insieme agli amici per gli esami supplementari. Ciò che proprio non riesce a risolvere è… l’equazione dell’amore! I giorni passano, e i sentimenti del ragazzo sono sempre lì, in attesa di essere corrisposti… Come fare perché Riko lo prenda almeno in considerazione?

RAINBOW DAYS 9





TURN OVER 201

Minami Mizuno

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, € 4,30

Quattro compagni di classe inseparabili, ma molto diversi tra loro: Natsuki è un timido sognatore a occhi aperti, Tomoya è frivolo e ha il chiodo fisso per le ragazze, Keiichi ha una vena sadica e un immancabile sorrisetto stampato in faccia, Tsuyoshi è un otaku e non si rende mai conto di quello che gli succede intorno… Tra difficoltà, amicizie e amori, ognuno di loro cercherà di affrontare al meglio la più critica di tutte le età: l’adolescenza!

Tutti in gita con la scuola a Osaka e Kyoto! Messo alle strette dall’annuncio di Mocchi, che intende dichiararsi ad Anna, Natsuki capisce che è arrivato per lui il momento di confessare alla ragazza ciò che prova…

YAMADA-KUN E LE 7 STREGHE 18





GHOST 150

Miki Yoshikawa

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Yamada è un teppistello prepotente, temuto e rispettato da tutti i suoi compagni. Un bel giorno, cadendo dalle scale, bacia casualmente Urara, una secchiona di primo livello… e i due si ritrovano l’uno nel corpo dell’altra! Quale arcano si cela dietro a un evento tanto bizzarro?!

Per indagare sul “potere della manipolazione” di Miura, Yamada decide di entrare in contatto con Himekawa, la ragazza che lui tratta in maniera “speciale”. Davanti a lei, Yamada prova una strana sensazione di familiarità, come se non si trattasse del loro primo incontro… La situazione si evolverà in una direzione del tutto inaspettata!

USHIO E TORA PERFECT EDITION 6





Kazuhiro Fujita

14,5×21, B, 416 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 8,00

Solo in fumetteria

Il grande ritorno di due intramontabili eroi dei manga in una Perfect Edition arricchita con inedite pagine a colori e contenuti extra! Le origini di Ushio e Tora, il loro girovagare per il Giappone, i mostri che incontreranno lungo il cammino… Si riapre la lunga e avventurosa caccia ai demoni malvagi!

Dopo aver rimosso il sigillo della Lancia della Bestia, Ushio è diventato fortissimo. Tuttavia il prezzo da pagare è alto: man mano che la sua potenza aumenta sconfiggendo gli yokai, il ragazzo prova un dolore sempre più forte quando viene ferito. Come se la caverà con le nuove prove che dovrà affrontare questa volta?

HAIKYU!! 17





TARGET 70

Haruichi Furudate

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, € 4,30

Shoyo Hinata è uno studente di terza media che, dopo aver assistito a un’entusiasmante partita di pallavolo, decide di intraprendere il lungo e faticoso cammino per diventare un giocatore di primo livello…

L’Aobajosai è al match point nella combattutissima semifinale contro il Karasuno. Il momento è delicatissimo, e Hinata e compagni dovranno tirare fuori tutta la forza che hanno per evitare la sconfitta e procedere verso la tanto attesa finale!