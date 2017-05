USCITE DEL 31 MAGGIO

VALTER BUIO 4 – VALTER BUIO – LIBRO QUARTO





Alessandro Bilotta, Ivan Vitolo, Andrea Rossetto, Marco Fara, Sergio Gerasi

19×26, B, 304 pp, b/n e col., cover cartonata, € 20,00

Solo in fumetteria

Una passeggiata a Villa Torlonia può diventare un incubo senza uscita, una donna nel passato fa sentire oggi la propria voce, un uomo orribile torna nel presente per ricordare che agli incubi non si sfugge. I nomi e i volti di chi c’è e di chi se n’è andato formano una lunga lista, confondendosi gli uni con gli altri. Franco, Gloria, Emma, Lorenzo, Vanda, Bruno.

A Valter Buio spetta il compito di fare la conta dei presenti e degli assenti, andando una volta per tutte incontro a quello che la vita ha in serbo, forse mossa dal caso, forse guidata da un infame destino, perché colui che si fa chiamare psicanalista di fantasmi raggiunga il finale della propria storia.

ROCKY JOE PERFECT EDITION 4





Tetsuya Chiba, Asao Takamori

14,5×21, B, 352 pp, b/n, con alette, € 8,00

Solo in fumetteria

Una fantastica Perfect Edition per veder brillare nuovamente un’intramontabile stella della boxe! Tredici corposi volumi, con un nuovo adattamento grafico e testi ancor più fedeli all’originale, per ripercorrere la parabola umana e sportiva di un personaggio entrato nella leggenda!

Uscito dal riformatorio, Joe può finalmente dedicarsi al suo obiettivo: diventare un pugile professionista. Dopo il tentativo fallimentare di Danpei di ottenere una licenza per la propria palestra, Yoko propone al vecchio e al ragazzo di entrare nello Shiraki Boxing Club… Ma Joe potrà mai accettare di far parte dello stesso club del suo ambito rivale Rikiishi?

TOUCH PERFECT EDITION 8





NEVERLAND 304

Mitsuru Adachi

14,5×21, B, 400 pp, b/n e col., con alette, € 8,00

Solo in fumetteria

Kazuya e Tatsuya sono due gemelli identici, ma solo nell’aspetto: il primo è uno studente modello, campione della squadra di baseball della scuola, il secondo è pigro e indolente sia nello studio che nello sport. In classe con loro c’è Minami, un’amica d’infanzia con cui condividono gioie e dolori… Ritorna, in un eccezionale formato Perfect da oltre 400 pagine, con testi riveduti e corretti e pagine a colori, un grande classico firmato Adachi!

Minami si prepara a disputare il torneo del Kanto e Tatsuya, su suggerimento di Harada, si allontana da lei per permetterle di dedicarsi pienamente alla ginnastica ritmica. Giunto il giorno della competizione, credendo che la sua presenza possa comunque spronare l’amica a dare il meglio, approfitta dell’assenza del coach per saltare gli allenamenti e correre a vederla…

FAIRY TAIL 50

YOUNG 277

Hiro Mashima

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Fairy Tail è la prestigiosa gilda di maghi di cui fanno parte Natsu, Lucy, Happy e molti altri compagni da loro incontrati lungo un cammino pieno zeppo di avventure, pericoli e avversari di ogni sorta…

Natsu e Happy, messisi in viaggio alla ricerca dei loro compagni, ritrovano Lucy, Wendy e Charle. Tuttavia, proprio quando le cose sembravano mettersi bene, il gruppo ritrova Lluvia in un villaggio funestato da una pioggia incessante. Gray è scomparso nel nulla e dietro la sua misteriosa partenza sembra esserci l’ombra di Avatar…

KUROKO’S BASKET 28

DRAGON 228

Tadatoshi Fujimaki

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Cinque formidabili giocatori di pallacanestro, conosciuti come “Generazione dei Miracoli”, un tempo compagni di squadra, frequentano ora i licei con i migliori club di basket del paese… Ma un fantomatico sesto membro di nome Tetsuya Kuroko, all’apparenza insignificante, e la talentuosa matricola Taiga Kagami decidono di formare un team invincibile per sfidare i cinque assi!

Al terzo quarto del match contro il Rakuzan, la Seirin è in svantaggio di venticinque punti e, come se non bastasse, Hyuga fa il quarto fallo. La situazione è disperata ma spinge finalmente Kuroko a tornare in campo… Senza la sua arma dell’invisibilità, avrà qualche possibilità di portare la squadra in rimonta?

ARRIVARE A TE 27





UP 161

Karuho Shiina

11,5×17,5, B, 176 pp, b/n, € 4,30

Sawako Kuronuma è una studentessa di quindici anni dai lunghi capelli neri e dalla pelle candida come la neve. Timida e sensibile, come tutte le ragazze della sua età vorrebbe solo farsi degli amici ed essere felice… Ed ecco che un giorno Kazehaya, il ragazzo più bello della scuola, accorre a stravolgere il suo piccolo mondo!

Sawako continua a tormentarsi sulla strada da prendere dopo il diploma. Ora ha il sostegno di Kazehaya, anche se lui, a sua volta, avrebbe bisogno di una mano: il ragazzo infatti è disperato perché non ha l’appoggio di chi conta di più per lui, cioè suo padre. Le cose, tuttavia, stanno per cambiare…!

WORLD TRIGGER 9





STARDUST 55

Daisuke Ashihara

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

In un universo in cui la Terra è il pianeta tecnologicamente più arretrato ma allo stesso tempo più prospero, non è facile difendersi dalle minacce di invasori alieni. Mikado City è assediata dai Neighbor, e gli unici in grado di contrastarli sono i membri dell’agenzia Border, dotati di un’arma speciale chiamata Trigger che permette di sfruttare l’energia presente in ogni essere, il Trion, per potenziarne le capacità…

Il potente Enedora si è introdotto nel quartier generale della Border, dove a fronteggiarlo c’è il direttore Shinoda, il più potente tra i Normal Trigger. Intanto Osamu si dirige verso la base portando con sé Chika trasformata… in cubo?!





USCITE DEL 14 GIUGNO

QUANTUM & WOODY 1





VALIANT 49

I PEGGIORI DEL MONDO

James Asmus, Tom Fowler, Jordie Bellaire

17×26,B., 112 pp, col., € 8,90

QUEI TIZI SONO UN DISASTRO!

C’erano una volta gli inseparabili Eric e Woody Henderson. Fratelli adottivi. Amici per la pelle. Menti brillanti. Anni più tardi, si ritrovano divisi da una meschina rivalità ma accomunati dall’essere dei completi falliti. Ma quando l’omicidio del padre li mette alle prese con uno sconvolgente incidente scientifico, Eric e Woody si ritroveranno con uno nuovo scopo… e una valida giustificazione per indossare dei costumi e combattere il crimine. Tenetevi forte, gente: Quantum e Woody stanno arrivando (e, sì, c’è anche una capra)!

Contiene QUANTUM AND WOODY #1-4.

FAIRY TAIL NEW EDITION 18





BIG 18

Hiro Mashima

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con alette, € 4,30

In occasione della messa in onda dell’anime di Fairy Tail, ecco a voi un’edizione nuova di zecca dell’acclamatissima opera del maestro Mashima, che grazie a un’approfondita revisione dei contenuti renderà la vostra lettura un’inedita, sorprendente avventura! Le imprese della gilda più strampalata e divertente che si sia mai vista ripartono da zero!

Trasforma i buoni in cattivi e viceversa, scatenando conflitti terrificanti: è questo lo spaventoso potere magico di Nirvana. Se il suo sigillo sarà sciolto e cadrà in mano a Oracion Seis, il mondo sprofonderà nelle tenebre! Natsu e soci combattono disperatamente per evitare che questo accada, ma ora che l’esatta collocazione di Nirvana è stata chiarita la situazione si fa imprevedibile…

DETECTIVE CONAN 89





Gosho Aoyama

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Shinichi Kudo è un brillante liceale abilissimo nel risolvere qualunque enigma o caso di omicidio, anche il più complesso. Un giorno viene catturato da dei misteriosi uomini in nero e viene costretto a bere una strana medicina che lo trasforma in un bambino delle elementari… Da quel momento diverrà Conan, il piccolo detective più famoso del Giappone!

A chi appartiene il nome scritto due righe sotto a quello di Shinichi Kudo nella lista di persone a cui è stato somministrato l’APTX4869? Questo e altri casi attendono i nostri Detective Boys: quello in un grande magazzino, quello in cui Yumi va in cerca di una particolare cosa, quello dell’UFO di cui si occupa Chiba… Inoltre si giunge alla soluzione del delitto nella girls band in cui il passato di Amuro si unisce a quello di Sera!

EX-ARM 1

FAN 215

Komi Shinya, HiRock

13×18, B, 224 pp, b/n+col., con sovraccoperta, € 5,90

Solo in fumetteria

Anno 2014: Akira Natsume è uno studente che ha un rapporto problematico con la tecnologia. Temendo che i compagni possano allontanarlo per via del suo carattere, decide di compiere il primo passo verso il cambiamento. Un passo che, tuttavia, finirà per condurlo verso una tragica fine…

Anno 2030: nel porto della baia di Tokyo sta per avvenire lo scambio di una potentissima arma tra due bande criminali. L’agente di polizia Minami Uezono e la sua compagna androide Alma, che sono sul posto, vengono attaccate da un nemico equipaggiato con l’Ex-Arm 08. Per difendersi, le due non hanno altra scelta che attivare l’Ex-Arm 00 sottratta ai delinquenti, scoprendo così che l’arma è dotata del cervello di un ragazzo…

TERRA FORMARS 18

POINT BREAK 209

Yu Sasuga, Ken-ichi Tachibana

13×18, B, 224 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

Solo in fumetteria

Nel XXI secolo alcuni scienziati mettono a punto un progetto di terraforming destinato a modificare l’ecosistema di Marte tramite l’invio di licheni e scarafaggi. A processo ultimato, un manipolo di astronauti parte per eseguire la più grande disinfestazione della storia dell’umanità, ma qualcosa va storto… Nessuno aveva previsto l’evoluzione degli scarafaggi in enormi esseri umanoidi dotati di una forza fisica incredibile!

È passato un anno da quando i guerrieri di Marte hanno fatto ritorno sulla Terra, ma… i Terra Formar si sono infiltrati a Tokyo senza che la popolazione se ne accorgesse! Akari, diventato agente della compagnia privata Prima Guardia, si addentra in un condotto sotterraneo per seguire una pista, ma ancora non sa a cosa andrà incontro… La guerra contro gli scarafaggi continua sul nostro pianeta!

COME DOPO LA PIOGGIA 1





ZERO 211

Jun Mayuzuki

13×18, B, 160 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

Solo in fumetteria

Akira Tachibana è una ragazza molto bella, una di quelle per cui la maggior parte degli uomini perderebbe la testa. Nonostante sia decisamente fredda e distante, il suo compagno di scuola Yoshizawa spera di riuscire a conquistarla, anche se lei sembra avere altro per la testa…

Era un giorno di pioggia quando Akira si rifugiò in un family restaurant dove un direttore particolarmente gentile le offrì un caffè e un bellissimo sorriso, tanto da invogliarla a tornare nel locale… e farsi assumere come cameriera! Possibile che una ragazza come lei si sia innamorata di quell’uomo di quarantacinque anni, divorziato e per di più con un figlio a carico?!

REAL ACCOUNT 4

KAPPA EXTRA 223

Okushou, Shizumu Watanabe

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, € 4,30

Cosa succederebbe se una piattaforma virtuale diventasse improvvisamente “reale” e fosse impossibile uscirne? Come gestiremmo le dinamiche interpersonali che impostiamo sui social network? È quello che si ritrova a vivere Ataru quando rimane intrappolato su Real Account, la community in cui conduce una vita parallela priva delle difficoltà e delle zone d’ombra che presenta quella reale…

Stavolta Yuuma e Ayame dovranno affrontare delle terribili prove che personificano le fobie tipiche degli utenti di un social network… Riusciranno a superare insieme anche questi nuovi giochi mortali?

OUR LITTLE SISTER – DIARIO DI KAMAKURA 3

WONDER 63

Akimi Yoshida

13×18, B, 192 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 4,90

Solo in fumetteria

Alle tre sorelle Koda, un giorno, arriva la notizia della morte del padre. La loro prima reazione è pressoché apatica: in fondo lui aveva un’altra famiglia e per loro era diventato quasi un estraneo. Al funerale, però, ritrovano per lui l’affetto perduto e si legano a Suzu, la figlia del padre e della nuova moglie, che finisce addirittura per andare a vivere con loro!

È ormai passato un anno dal loro primo incontro e per Suzu e le sorelle è giunto il momento di tornare a Kajikazawa per il primo anniversario della morte del padre. L’animo di Suzu è scosso da sentimenti contrastanti…

REQUIEM OF THE ROSE KING 5

EXPRESS 212

Aya Kanno

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

Solo in fumetteria

Nell’Inghilterra del XV secolo, lo scontro tra due dinastie in lotta per il trono sconquassa il regno. Sullo scenario della Guerra delle Due Rose che vede contrapporsi i casati di York e di Lancaster, rispettivamente rappresentati da una rosa bianca e una rosa rossa, si svolgono le vicende di Richard, giovane rampollo della famiglia York… La rivisitazione in chiave manga della biografia di un importante personaggio storico, liberamente ispirata al Riccardo III e all’Enrico VI di Shakespeare e calata in un’intrigante atmosfera fantasy!

Warwick e George si alleano, scatenando la sommossa del popolo. Richard, camuffato da donna, si infiltra nel castello di Warwick per salvare il fratello, rischiando di essere scoperto dai soldati nemici, mentre Henry, imprigionato, continua a pensare a lui. Nell’acuirsi delle tensioni, nel cuore di Richard si fa spazio un certo sentimento…

USCITE DEL 21 GIUGNO



NINJAK 2 – LE GUERRE OMBRA





VALIANT 50

Matt Kindt, Raùl Allèn, Juan Josè Ryp, Stephen Segovia, Clay Mann

17×26,B., 144 pp, col., € 8,90

CHI SONO I SETTE DELL’OMBRA?

È quello che Ninjak è stato mandato a scoprire quando ha ricevuto l’incarico di distruggere dall’interno l’organizzazione criminale nota come l’Arsenale. Quando questi nuovi, misteriosi nemici fanno la loro mossa, Ninjak parte per una corsa intorno al mondo per fermare le loro macchinazioni.

Inoltre, nei FILE PERDUTI, scopriamo come Colin King e Neville Alcott si sono incontrati per la prima volta, e quali siano i letali segreti che Neville ha tenuto nascosti a Colin.

Contiene NINJAK #6-9.

ULTRAMAN 8

ACTION 284

Eiichi Shimizu, Tomohiro Shimoguchi

13×18, B, 208 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 5,90

Solo in fumetteria

Una serie nuova fiammante che si riallaccia all’omonima saga che ha reso Ultraman uno degli eroi più conosciuti al mondo! Shinjiro Hayata, figlio di Shin Hayata, il primo Ultraman, ha ereditato i geni speciali del padre e fin da bambino ha dimostrato di possedere capacità fuori dalla norma. La sua vita scorre piuttosto tranquilla, almeno fino al giorno in cui il destino non decide di mostrarglisi apertamente, stravolgendo del tutto la sua esistenza…

Hokuto è sceso in campo per difendere Yuko, ma la superiorità di Ace Killer è schiacciante. Jack, Red e Hayata intervengono muniti dell’Ultraman Suit, ma vengono subito attaccati dal nemico. Proprio quando Hokuto sta per gettare la spugna, Shinjiro gli ricorda che anche lui è Ultraman, ridandogli la spinta necessaria per continuare a lottare…

MAGI – ADVENTURE OF SINDBAD 9

STARLIGHT 292

Shinobu Ohtaka, Yoshifumi Ohtera

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Solo in fumetteria

Prequel della seguitissima serie Magi, questa è la storia di magia e d’avventura che racconta la vita di un ragazzo destinato a diventare re… non solo di un paese, ma anche dei Sette Mari! Tutto ha inizio nel regno di Partebia, la patria del giovane protagonista Sindbad…

Sindbad è ormai uno schiavo a tutti gli effetti e pare aver accettato la sua condizione quando, confrontandosi con Masruru, si rende conto di aver messo da parte il suo orgoglio e che è giunto il momento di fare qualcosa per cambiare il proprio destino…

HONEY 2

SHOT 216

Amu Meguro

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

La vita di Nao, studentessa delle superiori, riceve uno scossone il giorno in cui Onise, un tipo dall’aria non proprio rassicurante, le si avvicina e le chiede improvvisamente di mettersi con lui, prospettandole addirittura un futuro matrimonio! Più impaurita che interessata, la ragazza finisce per rispondere… di sì! Come si evolverà la situazione?!

Nonostante all’inizio ne fosse spaventata, Nao scopre pian piano la franchezza di Onise e resta affascinata dalla sua gentilezza. Inoltre si accorge che il sentimento che prova per So non è amore, e questo le fa rivalutare la natura del suo interesse per il ragazzo…

TORIKO 39





GREATEST 209

Mitsutoshi Shimabukuro

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, € 4,30

Nell’Era dei Buongustai, in cui il cibo è il motore del mondo e lo scopo di una vita è terminare il proprio menù del pasto completo, Toriko è un abilissimo gourmet hunter che viene regolarmente assunto dai titolari di ristoranti esclusivi perché scovi e catturi animali rari da servire a tavola, preparati secondo le ricette più sofisticate…

Dopo aver terminato la cottura di Another, Komatsu fa ritorno dal Mondo delle Anime e insieme a Sunny, Coco e Zebra, ognuno con un piatto del pasto completo, si dirige verso l’Area Due, il campo di battaglia di Toriko! Finalmente sta per essere rivelato il passato di Neo, il diavolo delle cellule del Buongusto!

FIRE PUNCH 1

TECHNO 275

Tatsuki Fujimoto

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

Solo in fumetteria

La terribile “Strega del Ghiaccio” ha trasformato il mondo in una distesa di neve, fame e pazzia. E chi ha freddo è tremendamente attratto dal fuoco… La “benedizione” discesa su Agni rappresenta una speranza o piuttosto una maledizione?

Agni e Luna sono due fratelli orfani, entrambi dotati del potere della rigenerazione. Cercano con ogni mezzo di aiutare la gente del loro villaggio a sopravvivere, fin quando non vengono attaccati da Doma, un uomo dotato della “benedizione” delle fiamme, che li condanna a un crudele destino…

BORN TO BE ON AIR! 2

MUST 78

Hiroaki Samura

13×18, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

Solo in fumetteria

Dopo aver troncato con il suo ragazzo, Koda passa la serata a ubriacarsi e finisce per sfogarsi con Mato, direttore artistico di una stazione radiofonica. Il giorno dopo, quando riconosce la sua voce in onda, si precipita di corsa negli studi di Moiwayama Radio…

Koda continua la sua esperienza ai microfoni di Moiwayama Radio cimentandosi in un nuovo progetto che la vede coinvolta in un one woman show! Come se la caverà? Inoltre riceverà un messaggio… dal suo ex?!





USCITE DEL 28 GIUGNO

DORAEMON COLOR EDITION 5





Fujiko F Fujio

13×18, 168 pp, col., con sovraccoperta, € 6,90

Solo in fumetteria

Doraemon è tornato in azione! Con questa nuova, fiammante edizione a colori che raccoglie per la prima volta in splendidi volumi una serie di episodi pubblicati originariamente su rivista, il popolarissimo gattone spaziale blu e i suoi amici si scateneranno come non mai! Divertimento assicurato per lettori di tutte le età!

Può un nipote rimproverare il proprio nonno per i brutti voti che ha preso in pagella? Per di più accusandolo di essere un buon a nulla?! Ebbene sì, se il nonno in questione si chiama Nobita: il nostro quattrocchi riceverà la visita di un suo lontano nipote proveniente dal futuro, e dovrà rimboccarsi le maniche se non vorrà deludere le sue aspettative!

GINTAMA 28

Hideaki Sorachi

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

Solo in fumetteria

Nel bel mezzo dell’epoca Edo, quella dei grandi samurai, piombano dal cielo degli alieni chiamati Amanto che conquistano la Terra. La casta dei samurai viene abolita e i nobili guerrieri privati della spada. Tuttavia, qualcuno non è disposto ad accettare questa imposizione: si tratta di Gintoki Sakata, ragazzaccio ribelle e impulsivo, che con un gruppo di amici cerca di tirare avanti senza tradire i principi del vero samurai…

Torna in scena Tosshi, la personalità otaku di Hijikata manifestatasi per la prima volta a causa della maledizione della spada demoniaca! Il vice capo della Shinsengumi sfida il corpo ammiratori dell’idol Tsu Terakado per il riconoscimento dell’ufficialità del suo fan club, mentre intanto a Edo crescono le lamentele intorno a una bancarella e si va diffondendo un terribile virus…

LEVIUS/EST 1





MITICO 242

Haruhisa Nakata

13×18, B, 208 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 5,90

Solo in fumetteria

Sequel di Levius firmato dallo stesso autore, anche questa serie segue le vicende del giovane e talentuoso combattente dotato di un braccio robotico che si destreggia nella cruenta scena del pugilato meccanico.

È passato un anno dall’incontro per la promozione al Grade I che ha visto opporsi Levius e A.J., la bella e sfortunata ragazza trasformata in un terribile strumento di morte dall’Amethyst, l’impresa di apparati bellici responsabile di aver distrutto tutto ciò che Levius aveva di più caro. Risultato vincitore dello scontro, il ragazzo può finalmente accedere alla categoria al vertice, ma i danni che ha subito lo costringono a una lenta ripresa. Nel frattempo suo zio Zack decide di andare a parlare con A.J…

PRISON SCHOOL 18

STORIE DI KAPPA 265

Akira Hiramoto

13×18, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

Solo in fumetteria

In un prestigioso istituto privato femminile vigono da sempre rigide norme che vietano ogni contatto con i ragazzi. Un bel giorno, tuttavia, le iscrizioni vengono aperte anche agli studenti maschi, pur mantenendo il divieto di interazione con questi ultimi. L’accesso a quel proibito universo femminile viene consentito solamente a cinque fortunati, che potranno così realizzare il sogno di vivere in mezzo a più di mille ragazze. Peccato che il sogno si trasformi ben presto in un incubo sexy dalle sfumature sadomaso…

Kiyoshi è rimasto solo con Hana nella sua camera, e ora non c’è più nulla che possa ostacolarli…! Mentre portano avanti la loro personale sfida, è giunto il momento della fatidica competizione sportiva tra le due associazioni studentesche: servirà davvero a porre fine alla loro annosa rivalità?

HATSU HARU – LA PRIMAVERA DEL MIO PRIMO AMORE 5





AMICI 235

Shizuki Fujisawa

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Un vecchio proverbio dice che gli amori sono tanti quante sono le stelle nel cielo… e Kai ne è la prova vivente, visto il suo successo con le ragazze! Tuttavia, la strana sensazione che prova nei confronti di Riko, una compagna di classe che conosce da tempo e che contraddice i suoi pregiudizi sul mondo femminile, lo spinge a mettere in discussione le proprie convinzioni…

Kai è sempre più confuso e tormentato a causa del suo innamoramento per Riko. Lei intanto, appresa la notizia del matrimonio del professor Suwa, decide di archiviare come delusione amorosa i sentimenti non ricambiati che nutriva nei suoi confronti, e mentre cerca di superare la sofferenza si accorge di provare qualcosa di strano per Kai…

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET 2

TURN OVER 204

Mika Yamamori

11,5×17,5, B, 176 pp, b/n, € 4,30

Fumi Oono è una ragazza di sedici anni che un giorno, a causa dei debiti contratti dal padre, si trova costretta ad andarsene di casa e a trovarsi un lavoro. Finisce così per fare la domestica fissa a casa di Akatsuki Kibikino, uno scrittore solitario dallo sguardo minaccioso e dai modi scortesi… Riuscirà ad adattarsi alla convivenza con lui e al nuovo quartiere?!

Nonostante abbia solitamente un atteggiamento brusco e non le risparmi delle ramanzine, di tanto in tanto Akatsuki si comporta in modo gentile con Fumi. Man mano la ragazza impara a conoscerlo meglio, ma…?!

YAMADA-KUN E LE 7 STREGHE 19





GHOST 153

Miki Yoshikawa

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Yamada è un teppistello prepotente, temuto e rispettato da tutti i suoi compagni. Un bel giorno, cadendo dalle scale, bacia casualmente Urara, una secchiona di primo livello… e i due si ritrovano l’uno nel corpo dell’altra! Quale arcano si cela dietro a un evento tanto bizzarro?!

Per indagare sui piani del club di shogi, Yamada è entrato in contatto con Sora Himekawa, scoprendo incredibilmente di averla già incontrata in passato. Per recuperare i ricordi cancellati da Nancy, il ragazzo decide di organizzare un nuovo “rito delle streghe”…

USHIO E TORA PERFECT EDITION 9

Kazuhiro Fujita

14,5×21, B, 240 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 8,00

Solo in fumetteria

Il grande ritorno di due intramontabili eroi dei manga in una Perfect Edition arricchita con inedite pagine a colori e contenuti extra! Le origini di Ushio e Tora, il loro girovagare per il Giappone, i mostri che incontreranno lungo il cammino… Si riapre la lunga e avventurosa caccia ai demoni malvagi!

Ushio è finalmente tornato a casa, pronto a riprendere la vita scolastica. Ben presto scopre però che la sua adorata Asako si è messa a scorrazzare per la città con una banda di motociclisti, e sembra fare coppia fissa con uno di questi… Ma non c’è tempo per badare agli affari di cuore: nuovi emissari della Maschera Bianca sono in arrivo!

HAIKYU!! 18

TARGET 73

Haruichi Furudate

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Shoyo Hinata è uno studente di terza media che, dopo aver assistito a un’entusiasmante partita di pallavolo, decide di intraprendere il lungo e faticoso cammino per diventare un giocatore di primo livello…

Dopo aver battuto l’arcirivale Aobajosai, il Karasuno si appresta a giocare la finale contro i campioni dello Shiratorizawa! La squadra soffre sotto gli attacchi dell’asso avversario Ushijima, ma grazie alla ricezione di Nishinoya riesce a trovare una possibilità per contrattaccare… Quale sarà la chiave per sconfiggere lo Shiratorizawa?