Star Comics: anteprima uscite Aprile 2017

Star Comics: USCITE DEL 04 APRILE

VALTER BUIO 2

VALTER BUIO – LIBRO SECONDO





Alessandro Bilotta, Ivan Vitolo, Francesco Bonanno, Sergio Gerasi, Dario Sansone, Andrea Del Campo

19×26, B, 304 pp, b/n e col., cover cartonata, € 20,00

Solo in fumetteria

Un poliziotto ucciso negli anni Settanta, una bambina scomparsa quarant’anni fa, una donna che sembra venire dall’Antica Roma. Gabriele Cenci, Clementina e Clelia hanno perso la vita, ma non sono mai riusciti ad andarsene del tutto. Ora la loro strada senza uscita incrocia quella di Valter Buio, un sedicente psicanalista di fantasmi.

Ai margini del Tevere, lungo il corso del fiume impassibile alle sorti umane, si compie il destino di un uomo alla ricerca di se stesso. Forse è l’unico che può sciogliere il nodo a chi vuole volare via e ne porta il peso sulle spalle.

Quattro eleganti volumi, con introduzione a cura di Paolo Interdonato, per rivivere la magia e le malinconiche atmosfere di Valter Buio.

ROCKY JOE PERFECT EDITION 2





Asao Takamori, Tetsuya Chiba

14,5×21, B, 368 pp, b/n, con alette, € 8,00

Solo in fumetteria

Una fantastica Perfect Edition per veder brillare nuovamente un’intramontabile stella della boxe! Tredici corposi volumi, con un nuovo adattamento grafico e testi ancor più fedeli all’originale, per ripercorrere la parabola umana e sportiva di un personaggio entrato nella leggenda!

Dopo il tentativo di fuga dal campo di lavoro, Joe viene trasferito nella cella di punizione. Tuttavia non si perde d’animo e si dà subito un gran da fare per continuare ad allenarsi seguendo le istruzioni di Danpei. Il suo obiettivo è riuscire a battere il nuovo rivale, l’ex pugile Rikiishi…

TOUCH PERFECT EDITION 6





NEVERLAND

302Mitsuru Adachi

14,5×21, B, 400 pp, b/n e col., con alette, € 8,00

Solo in fumetteria

Kazuya e Tatsuya sono due gemelli identici, ma solo nell’aspetto: il primo è uno studente modello, campione della squadra di baseball della scuola, mentre il secondo è pigro e indolente sia nello studio che nello sport. In classe con loro c’è Minami, un’amica d’infanzia con cui condividono gioie e dolori… Ritorna, in un eccezionale formato Perfect da oltre 400 pagine, con testi riveduti e corretti e pagine a colori, un grande classico firmato Adachi!

Sia nel baseball che nella quotidianità Tatsuya sta mettendo in gioco tutto se stesso e, dopo l’ultima meritata vittoria sul campo, si prepara a sfidare il suo avversario più temibile: Nitta, vincitore con la sua squadra del passato Koshien, per giunta entrato nelle grazie di Minami!

TALE OF FAIRY TAIL – ICE TRAIL – IL SENTIERO DI GHIACCIO 2





YOUNG 275

Hiro Mashima, Yusuke Shirato

11,5×17,5, B, 224 pp, b/n, con alette, € 4,90

L’attesissimo spin-off del manga di Hiro Mashima, firmato da Yusuke Shirato, che racconta la storia di Gray Fullbuster, uno dei personaggi centrali e più amati della serie regolare, prima che entrasse a far parte della gilda di Fairy Tail!

Seguendo il consiglio di Gildarts, Gray si dirige verso Magnolia e conosce così Pause, giovane mago anch’esso diretto alla stessa meta. Sulla strada i due fanno amicizia ma Pause sembra nascondere qualcosa…

MY HERO ACADEMIA 8





DRAGON 226

Kohei Horikoshi

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, € 4,30

In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere, e nonostante l’impresa sembri impossibile qualcuno finirà per notare le sue capacità…

Messo fuori gioco l’Assassino di Heroes, ora i ragazzi devono sostenere l’esame di fine anno. La prova pratica consiste nel combattere in coppia contro un insegnante: come se la caveranno gli “incompatibili” Midoriya e Bakugo contro Allmight?! Intanto il fronte dei Villain continua a tramare loschi piani…

BUGIE D’APRILE 3





UP 159

Naoshi Arakawa

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

Solo in fumetteria

Nonostante Kosei Arima abbia solo quattordici anni, nel mondo della musica classica gode già di una certa fama, guadagnata grazie agli innumerevoli concorsi vinti. Dopo la morte della madre, tuttavia, il ragazzo ha smesso di suonare per via uno strano fenomeno: non riesce più a distinguere i suoni che le sue dita producono sulla tastiera del piano…

Mentre Kaori incita Kosei a impegnarsi nella preparazione di un concorso per pianisti e tra i due sembra instaurarsi una certa complicità, Tsubaki inizia stranamente a perdere colpi sul campo da baseball. Evocando ricordi di un’infanzia non sempre serena, il giorno del grande ritorno in scena di Arima si avvicina…

THE SEVEN DEADLY SINS 18





STARDUST 53

Nakaba Suzuki

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Sui Seven Deadly Sins grava l’onta di una calunnia: avrebbero tentato di rovesciare il regno sovvertendo l’ordine costituito. Costretti alla clandestinità, si sono dunque separati. Dieci anni dopo, tuttavia, la principessa Elizabeth, convinta della loro innocenza, si mette sulle loro tracce per reclutarli contro l’ordine dei Cavalieri Sacri, rivelatosi un crudele nemico del popolo…

Ad affrontare i Dieci Comandamenti e osteggiare il loro terrificante progetto di supremazia non ci sono solo Meliodas e compagni, ma altri guerrieri le cui reali capacità sono ancora avvolte nel mistero. Mentre gli altri combattono, Ban continua il suo viaggio nella speranza di poter riportare in vita l’amata Elaine…





USCITE DEL 12 APRILE

BLOODSHOT REBORN 3 – L’UOMO ANALOGICO





VALIANT 42

Jeff Lemire, Lewis Larosa, Brian Reber

17×26,B., 112 pp, col., € 8,90

Solo in fumetteria

A TRENT’ANNI DA OGGI…

La Los Angeles del futuro è divenuta una landa desolata post-apocalittica, e la macchina omicida un tempo conosciuta come Bloodshot è ormai obsoleta… Irrimediabilmente antiquato, Bloodshot è impegnato nel nuovo ruolo di protettore di una piccola cittadina, conducendo una vita al limite della sussistenza con il suo più grande amore – Magic – e proteggendo un gruppo di derelitti sopravvissuti alla tempesta.

Ma quando sopraggiunge un gruppo di predoni, la sopravvivenza dell’accampamento è minacciata, e Bloodshot è obbligato a portare giustizia sulle terre dilaniate e distorte dell’universo Valiant!

Contiene BLOODSHOT REBORN #10-13.

ARCHER & ARMSTRONG 7 – L’UNO PER CENTO E ALTRE STORIE





VALIANT 43

Fred Van Lente, Ray Fawkes, Karl Bollers, Clayton Henry, Joe Eisma

17×26,B., 112 pp, col., € 8,90

Solo in fumetteria

UNO SPETTACOLO PER I SECOLI!

Qualcuno chiami i pompieri perché questo tripudio di stelle Valiant per la celebrazione di Archer & Armstrong sta decisamente andando fuori controllo! Fred Van Lente, Ray Fawkes, John Layman, Karl Bollers, Clayton Henry, Joe Eisma, e un nutrito elenco di ospiti ci offrono un epico finale per il duo di giramondo acchiappa-cospirazioni e distruttori-di-storia, portandosi dietro un cumulo di nuove storie per trascinare questo parapiglia al suo apice!

All’interno la vera storia della prima bevuta di Armstrong, l’origine segreta di Mary-Maria Archer, il debutto di una nuovissima razza di cattivo per l’Universo Valiant, e altro ancora.

Contiene ARCHER & ARMSTRONG #24, ARCHER & ARMSTRONG: THE ONE PERCENT #1, e storie dal corposo ARCHER & ARMSTRONG #25, nonché l’inedito ARCHER & ARMSTRONG #0: DIRECTOR’S CUT!

FAIRY TAIL NEW EDITION 16





BIG 16

Hiro Mashima

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con alette, € 4,30

In occasione della messa in onda dell’anime di Fairy Tail, ecco a voi un’edizione nuova di zecca dell’acclamatissima opera del maestro Mashima, che grazie a un’approfondita revisione dei contenuti renderà la vostra lettura un’inedita, sorprendente avventura! Le imprese della gilda più strampalata e divertente che si sia mai vista ripartono da zero!

Terminata la Festa del Raccolto, tutti i membri di Fairy Tail riprendono le loro attività, ma Oracion Seis, una delle gilde oscure che hanno formato l’Alleanza Balam, inizia a muoversi nell’ombra. Per sconfiggerla, quattro gilde regolari, tra cui Fairy Tail, costituiscono una lega e si preparano a combattere!

LAMÙ COLOR SPECIAL 1





FAN 213

Rumiko Takahashi

14,5×21, B, 320 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 9,00

Solo in fumetteria

Un’imperdibile edizione che raccoglie una serie di episodi a colori del celebre capolavoro della maestra Takahashi! Due corposi volumi da oltre 300 pagine per tuffarsi nelle strampalate vicende del liceale Ataru e di Lamù, la bella aliena in bikini tigrato che ha fatto sognare generazioni di fan!

Giunta sulla Terra quando suo padre, il grande capo degli Oni, decide di invadere il pianeta, Lamù finisce “irretita” nella vita del terrestre Ataru, un ragazzo che ha fama di essere un donnaiolo… Una premessa perfetta per un mix di avventure, risate e amori del terzo tipo!

TERRA FORMARS 17





POINT BREAK 207

Yu Sasuga, Ken-ichi Tachibana

13×18, B, 224 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

Solo in fumetteria

Nel XXI secolo alcuni scienziati mettono a punto un progetto di terraforming destinato a modificare l’ecosistema di Marte tramite l’invio di licheni e scarafaggi. A processo ultimato, un manipolo di astronauti parte per eseguire la più grande disinfestazione della storia dell’umanità, ma qualcosa va storto… Nessuno aveva previsto l’evoluzione degli scarafaggi in enormi esseri umanoidi dotati di una forza fisica incredibile!

La seconda teoria, esposta da Ivan, lascia tutti di stucco. Si comincia a scoprire qualcosa di più sul mistero di Marte e del virus, ed emergono inoltre dettagli significativi sul passato del comandante della quarta squadra Liu e sul percorso che lo ha portato a metter piede sul pianeta rosso…

ERASED 8





ZERO 209

Kei Sanbe

13×18, B, 224 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 5,90

Solo in fumetteria

Satoru Fujinuma è un aspirante mangaka senza molte speranze di successo. È piuttosto disilluso dalla vita, eppure uno straordinario fenomeno gli consente – o meglio gli impone – di cambiare le carte in tavola: al verificarsi di un incidente, il ragazzo viene catapultato indietro nel tempo per prevenirne le circostanze. Un giorno, un efferato delitto ribalterà anche le sorti della sua esistenza…

La lotta di Satoru per ottenere giustizia contro il rapitore di bambini è giunta all’ultimo capitolo. Fino a che punto si spingerà il ragazzo quando si troverà nuovamente faccia a faccia con l’assassino? Cosa lo attenderà al termine del suo lungo Revival? Un finale toccante e denso di suspense!

FREAK ISLAND 6





KAPPA EXTRA 221

Masaya Hokazono

13×18, B, 160 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

Solo in fumetteria

Sei studenti di un’università di Tokyo, membri del club di archeologia, sbarcano sull’isola di Kikuchi per esplorarne le rovine. Tuttavia, invece dei resti di un’antica civiltà, trovano ad attenderli uno strano signore che indossa una maschera da maiale… In questo luogo dimenticato da tutti, ha inizio per loro un survival game dominato dal sangue e dalla disperazione!

Takaku è penetrato nella residenza della famiglia di Giuseppe, finendo tra le grinfie di una gigantesca vecchia che, grazie al potere di una pietra magica, lo ha “connesso” a Kaoru: il ragazzo rivive sulla propria pelle i ricordi e le emozioni di quel mostro, ripercorrendo così la storia della sua famiglia. Quando torna in sé, Takaku scopre di aver acquisito un potere sovrumano…

OUR LITTLE SISTER – DIARIO DI KAMAKURA 1





WONDER 61

Akimi Yoshida

13×18, B, 208 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 4,90

Solo in fumetteria

Alle tre sorelle Koda, un giorno, arriva la notizia della morte del padre. La loro reazione, all’inizio, è pressoché apatica: in fondo lui aveva un’altra famiglia, con la quale viveva in una località termale lontana dalla loro città. Al funerale, però, ritrovano l’affetto per quell’uomo buono, amato da tutti, di cui in effetti sanno poco… E non è l’unica sorpresa a cui vanno incontro: si legano infatti a Suzu, la figlia del padre e della nuova moglie, che finisce per accettare l’invito di Sachi, la maggiore delle tre sorelle, a trasferirsi a vivere con loro!

Una storia toccante che ha ispirato il celebre film Little Sister (titolo italiano) del regista giapponese Hirokazu Koreeda, nominato alla Palma d’Oro al Festival di Cannes 2015.

REQUIEM OF THE ROSE KING 4





EXPRESS 210

Aya Kanno

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

Solo in fumetteria

Nell’Inghilterra del XV secolo, lo scontro tra due dinastie in lotta per il trono sconquassa il regno. Sullo scenario della Guerra delle Due Rose che vede contrapporsi i casati di York e di Lancaster, rispettivamente rappresentati da una rosa bianca e una rosa rossa, si svolgono le vicende di Richard, giovane rampollo della famiglia York… La rivisitazione in chiave manga della biografia di un importante personaggio storico, liberamente ispirata al Riccardo III e all’Enrico VI di Shakespeare e calata in un’intrigante atmosfera fantasy!

Richard comincia ad accarezzare l’idea di poter prendere il posto del fratello sul trono d’Inghilterra. Nel frattempo, per ordine di Edward, si trasferisce a vivere da Warwick, dove ha modo di approfondire la conoscenza di Anne. Warwick, dal canto suo, reagisce con stizza alle nozze segrete del re e inizia a tramare per riottenere il prestigio perduto…





USCITE DEL 19 APRILE



BOOK OF DEATH - LA CADUTA DELL’UNIVERSO VALIANT





VALIANT 44

Lemire, Kindt, Dysart, Venditti, Braithwaite, Hairsine, Kano, Henry

17×26,B., 128 pp, col., € 8,90

Solo in fumetteria

UNA RESA DEI CONTI. UN’APOCALISSE. UNA FINE.

L’alba della nuova Era Oscura che il LIBRO DELLA MORTE presagiva si rivela qui con uno scorcio di futuro dell’Universo Valiant in quattro visionarie storie di presente e futuro, strappate direttamente dalle pagine del Libro del Geomante! Dai giorni nostri fino al lontano futuro, i destini di Bloodshot, Ninjak, gli Harbinger Renegades, X-O Manowar e altri si rivela in questi quattro fondamentali capitoli all’epicentro del mega-evento Valiant dell’anno.

Contiene BOOK OF DEATH: THE FALL OF BLOODSHOT #1, BOOK OF DEATH: THE FALL OF NINJAK #1, BOOK OF DEATH: THE FALL OF HARBINGER #1, BOOK OF DEATH: THE FALL OF X-O MANOWAR #1.

BOOK OF DEATH – IL LIBRO DELLA MORTE

VALIANT 45

Robert Venditti, Robert Gill, Doug Braithwaite, David Baron, Brian Reber

17×26,B., 144 pp, col., € 8,90

Solo in fumetteria

CIÒ CHE È SCRITTO SI COMPIA…

Gli eroi Valiant. Così è come hanno vissuto. Così è come sono morti. Ora lo sappiamo. Il Libro del Geomante ha registrato tutto. Ma solo una ragazzina, l’ultima di una linea di enigmatici mistici che proteggono la Terra, conosciuti come Geomanti, ha visto scorrere questo futuro, dal cataclisma imminente fino all’alba del 41° secolo. Insieme a colui che ha giurato di proteggerla, il Guerriero Eterno, un soldato forgiato da cinquemila anni di battaglie, dovranno sconfiggere i loro alleati per fermare l’Era Oscura che minaccia di eclissare il nostro mondo.

Contiene BOOK OF DEATH #1–4.

CREAMY MAMI 1





Yuko Kitagawa, Kazunori Ito

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,50

Solo in fumetteria

Torna alla ribalta una delle più amate “maghette” del Sol Levante! Dopo la prima pubblicazione in Italia del 1999 sulla rivista Amici, Star Comics rilancia le magiche avventure di Creamy con un’eccezionale riedizione in due volumi in tutto e per tutto fedele all’edizione originale giapponese. Un’occasione imperdibile per veder risplendere ancora una volta l’incantevole idol dai capelli viola che ha fatto sognare generazioni di ragazzine!

Yu Morisawa è una bambina molto fortunata che, grazie a una magica bacchetta ricevuta da un folletto, ha la possibilità di trasformarsi a suo piacimento in un’affascinante adolescente! Affiancata da due simpatici gattini alieni, si calerà nel ruolo di una popolarissima stella dello spettacolo: Creamy Mami!

VINLAND SAGA 18





ACTION 282

Makoto Yukimura

13×18, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

Solo in fumetteria

Nell’Europa dell’Undicesimo Secolo i Vichinghi sono una delle potenze di cui tenere conto: le navi dalla prua a forma di drago depredano il continente in lungo e in largo! Saldamente a capo delle truppe norrene che dominano l’Inghilterra, il giovane Canuto è pronto a tutto pur di realizzare il proprio sogno e portare a termine i propri piani.

Al termine dello scontro con Hilde, Thorfinn ha riportato delle gravi ferite. Una volta ristabilitosi, riprende il viaggio verso la Grecia insieme ai suoi compagni, e la stessa Hilde si aggiunge al gruppo. Lungo il cammino i nostri si imbatteranno in un inatteso, feroce e valente guerriero di loro conoscenza…!

MONSTER X MONSTER 2





STARLIGHT 290

Tobita Nikiichi

11,5×17,5, B, 176 pp, b/n, € 4,90

Solo in fumetteria

In un mondo dominato da bestie mostruose, l’umanità ha sviluppato straordinari strumenti e sofisticate tecniche di cattura, aprendo le porte all’era della Grande Caccia: un’attività che, da meramente difensiva, si è fatta via via più produttiva, tanto da offrire lavoro a chiunque lo desideri. Ma c’è qualcuno si ostina ad andare controcorrente e che ambisce a essere… un NEET?!

Uno stuolo di enormi belve manovrate da loschi figuri si lancia all’assalto di Aselan! Nonostante la strenua resistenza dei suoi abitanti, la città viene pesantemente danneggiata dai feroci artigli degli invasori, che arrivano a distruggere anche la casa del nostro inguaribile NEET… Sarà finito il tempo di starsene con le mani in mano?

HONEY 1





SHOT 214

Amu Meguro

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

La vita di Nao, studentessa delle superiori, riceve uno scossone il giorno in cui Onise, un tipo dall’aria non proprio rassicurante, le si avvicina e le chiede improvvisamente di mettersi con lui, prospettandole addirittura un futuro matrimonio! Più impaurita che interessata, la ragazza finisce per rispondere… di sì! Come si evolverà la situazione?!

Il primo incontro tra Nao e Onise era avvenuto ai tempi delle scuole medie. Era un giorno di pioggia quando lei, camminando per strada, lo vide accasciato a terra e, spaventata, gli lasciò un ombrello e dei cerotti prima di darsela a gambe… Non avrebbe mai immaginato che, ritrovandoselo davanti alle superiori, invece di temute ritorsioni lui le avrebbe fatto un’assurda dichiarazione d’amore!

ONE PIECE NEW EDITION 73





GREATEST 207

Eiichiro Oda

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, € 4,30

A grandissima richiesta, tornano le avventure di Rufy e della sua ciurma in una nuova edizione che è molto più di una semplice ristampa, grazie a un’approfondita revisione dei contenuti e a una nuova grafica che rendono questa saga piratesca un’imperdibile serie da collezionare!

Nulla sembra andare come dovrebbe e la situazione prende una direzione diametralmente opposta alle aspettative. In questa baraonda diviene finalmente chiaro cosa accadde durante la tragedia di Dressrosa e nel frattempo, su tutti i fronti, ci si avvicina alla battaglia risolutiva!

GATE 7





TECHNO 273

Takumi Yanai, Satoru Sao

13×18, B, 208 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

Solo in fumetteria

A Tokyo, nel quartiere di Ginza, è apparso un portale dal quale fuoriesce un agguerrito drappello di mostri e soldati armati in stile medievale. L’esercito riesce a respingerlo e a penetrare nel gate, stabilendo un avamposto nell’altro mondo, popolato da elfi, stregoni e draghi… Il posto ideale per un ufficiale otaku!

Il combattimento con il drago di fuoco giunge all’apice. Grazie alla tribù degli elfi oscuri, Itami e il suo gruppo raggiungono la tana del drago sulle montagne Tuvet. Tuttavia, mentre cercano di piazzare una trappola, il mostro appare proprio sulle loro teste!

UCHU KYODAI – FRATELLI NELLO SPAZIO 27





MUST 76

Chuya Koyama

13×18, B, 208 pp, b/n, con sovraccoperta olografica, € 4,90

Solo in fumetteria

I fratelli Mutta e Hibito, da ragazzini, si erano scambiati una promessa: da grandi sarebbero andati sulla Luna insieme! Una volta cresciuti, però, le cose hanno preso un’altra piega e, mentre Hibito è diventato un famoso astronauta, Mutta sta ancora tribolando per realizzare la sua ambizione. Riusciranno i due raggiungere il loro comune obiettivo?

Serika sta portando avanti con determinazione le sue ricerche sulla ISS, ma i suoi esperimenti per trovare una cura per la SLA procedono senza successo. Nel frattempo qualcuno, sulla Terra, mosso da motivi personali, avvia una dura campagna diffamatoria ai danni della giovane astronauta…





USCITE DEL 26 APRILE

DORAEMON COLOR EDITION 3





Fujiko F Fujio

13×18, 168 pp, col, con sovraccoperta, € 6,90

Solo in fumetteria

Doraemon è tornato in azione! Con questa nuova, fiammante edizione a colori che raccoglie per la prima volta in splendidi volumi una serie di episodi pubblicati originariamente su rivista, il popolarissimo gattone spaziale blu e i suoi amici si scateneranno come non mai! Divertimento assicurato per lettori di tutte le età!

Copridita bestiali, vestiti robotici, pettini soffioni e tanto altro… Con quali nuove diavolerie si destreggeranno Nobita e compagni?! Con Doraemon le sorprese sono sempre dietro l’angolo e bisogna sempre tenersi pronti a cogliere al volo la magia!

GINTAMA 26





Hideaki Sorachi

11,5×17,5, B, 224 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

Solo in fumetteria

Nel bel mezzo dell’epoca Edo, quella dei grandi samurai, piombano dal cielo degli alieni che si fanno chiamare Amanto, i quali, forti della loro superiorità tecnologica, conquistano la Terra. La casta dei samurai viene abolita e i nobili guerrieri privati della spada, che considerano la loro stessa anima. Tuttavia, qualcuno non è disposto ad accettare questa imposizione: si tratta di Gintoki Sakata, ragazzaccio ribelle e impulsivo, che con un gruppo di amici cerca di tirare avanti senza tradire i principi del vero samurai…

Kagura si ritrova coinvolta in una lite sanguinosa tra alieni del suo popolo, mentre Gintoki comincia a combattere contro il “re della notte” Hosen. I due tuttofare sembrano in seria difficoltà! A quale sorte andranno incontro Seita, Hinowa e l’intero quartiere Yoshiwara?!

DETECTIVE CONAN VS. UOMINI IN NERO 1





MITICO 240Gosho Aoyama

11,5×17,5, B, 224 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

Solo in fumetteria

Una raccolta in due volumi degli episodi che vedono Conan alle prese con la misteriosa organizzazione degli uomini in nero! Un’imperdibile opportunità per ripercorrere senza interruzioni uno dei fili conduttori dell’amatissima serie del maestro Aoyama!

Gin, Vodka, Pisco, Vermouth e Kir: sono i membri dell’organizzazione degli uomini in nero. È proprio seguendo le loro tracce che il nostro occhialuto detective ha sviluppato il suo infallibile fiuto per il crimine, dalla prima indagine fino all’operazione segreta in collaborazione con l’FBI. Capitolo dopo capitolo, la parabola che ha portato il nostro “signorino in giallo” a trasformarsi in un Silver Bullett!

PRISON SCHOOL 17





STORIE DI KAPPA 263

Akira Hiramoto

13×18, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

Solo in fumetteria

In un prestigioso istituto privato femminile vigono da sempre rigide norme che vietano ogni contatto con i ragazzi. Un bel giorno, tuttavia, le iscrizioni vengono aperte anche agli studenti maschi, pur mantenendo il divieto di interazione con questi ultimi. L’accesso a quel proibito universo femminile viene consentito solamente a cinque fortunati, che potranno così realizzare il sogno di vivere in mezzo a più di mille ragazze. Peccato che il sogno si trasformi ben presto in un incubo sexy dalle sfumature sadomaso…

Tutte le occasioni per evadere dalla prigione sono andate in fumo. Tuttavia, proprio quando Kate comincia ad assaporare il gusto della vittoria, Mari pronuncia una frase che rovescia drasticamente la prospettiva: “Io sono già evasa dalla prigione”…! Quale assurdo tranello si celerà dietro le sue parole?

WOLF GIRL & BLACK PRINCE 15





AMICI 233

Ayuko Hatta

11,5×17,5, B, 176 pp, b/n, € 4,30

Erika Shinohara non fa altro che vantarsi con le amiche del suo fidanzato… quando, in realtà, non ne ha mai avuto uno! Un giorno, temendo di non poter più coprire le sue bugie, scatta una foto al bellissimo Kyoya Sata, che spaccia poi come suo boyfriend. Sfortuna vuole, però, che lui frequenti la sua stessa scuola e che, a dispetto della fama di principe galante, sia in realtà un sadico pronto a ricattarla!

Erika è ormai a un passo dal diploma ed è sempre più decisa a diventare un’artigiana del vetro. Sua madre le pone però una condizione per poterlo fare: trasferirsi a Kyoto. Questo vorrebbe dire dover mantenere con Sata una relazione a distanza… Come reagirà il ragazzo alla notizia?

SHOOTING STAR LENS 10





TURN OVER 202

Mayu Murata

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Risa è una studentessa delle medie semplice e modesta, ancora inesperta in amore, mentre Yugure è il ragazzo più popolare del suo anno. I due non hanno proprio niente in comune, ma una sera, per via di un felice imprevisto, rimangono soli nell’edificio scolastico…

Finite le vacanze estive, è il momento di prepararsi per il Festival della Cultura. Risa è stata nominata caporedattrice del giornale murale. Mentre s’impegna al massimo nella prima attività in cui ha un ruolo da responsabile, Yugure le offre tutto il suo appoggio, anche se…?!

TO LOVE-RU DARKNESS 13





GHOST 151

Kentaro Yabuki, Saki Hasemi

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n e col., € 4,70

Solo in fumetteria

In questo spin-off della serie omonima, l’ormai sedicenne Rito è in balia di Momo, la sorellina di Lala, che per renderlo felice dà il via all’operazione “Harem” con l’intento di circondarlo di ragazze disposte ad amarlo e a prendersi cura di lui! Allo stesso tempo parte l’operazione “Darkness”, portata avanti da un losco figuro insoddisfatto dell’operato di Yami, assassina altrimenti nota come Oscurità d’Oro, che si è lasciata contagiare dalla frivolezza delle altre aliene stabilitesi sulla Terra…

Lala si è rimpicciolita: ha consumato troppo potere nel suo combattimento contro Yami! Preoccupata per la figlia, la regina di Deviluke giunge sulla Terra. Avendo fama di essere la più bella donna dell’universo, si aggira con il viso coperto da un velo per evitare che gli uomini perdano la ragione guardandola. Ma Rito, inciampando, finisce per scoprirla! Riuscirà a sopportare l’insostenibile bellezza della regina?!

USHIO E TORA PERFECT EDITION 7





Kazuhiro Fujita

14,5×21, B, 416 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 8,00

Solo in fumetteria

Il grande ritorno di due intramontabili eroi dei manga in una Perfect Edition arricchita con inedite pagine a colori e contenuti extra! Le origini di Ushio e Tora, il loro girovagare per il Giappone, i mostri che incontreranno lungo il cammino… Si riapre la lunga e avventurosa caccia ai demoni malvagi!

Proprio quando il lungo e travagliato viaggio verso l’Hokkaido sta giungendo alla sua conclusione, Ushio viene sopraffatto dalla volontà della Lancia della Bestia e si trasforma in un mostro assetato di sangue! Riuscirà a tornare normale e scoprire i segreti che riguardano sua madre e l’arma leggendaria a cui è ormai indissolubilmente legato?

DRAGON BALL SUPER 1





TARGET 70

Akira Toriyama, Toyotaro

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con alette, € 4,50

Diverso tempo è trascorso dalla grandiosa battaglia tra Goku e Majin Bu, e ora una nuova minaccia incombe sul mondo che ha ritrovato la pace… Questa volta il nemico arriva dal “Sesto Universo”! Comincia un Dragon Ball completamente nuovo, che riprende le avventure dei Saiyan da dove si erano interrotte!

Sono passati ormai cinque anni dalla sconfitta di Majin Bu e sulla Terra è tornata la pace. Quando però il dio della distruzione Beerus si risveglia, nulla sembra poterlo fermare…