Star Comics: anteprima manga uscite settembre 2017

USCITE DEL 06 SETTEMBRE





ROCKY JOE PERFECT EDITION 7

Tetsuya Chiba, Asao Takamori

14,5×21, B, 352 pp, b/n, con alette, € 8,00

Solo in fumetteria

Una fantastica Perfect Edition per veder brillare nuovamente un’intramontabile stella della boxe! Tredici corposi volumi, con un nuovo adattamento grafico e testi ancor più fedeli all’originale, per ripercorrere la parabola umana e sportiva di un personaggio entrato nella leggenda!

Grazie al sostegno di chi gli sta vicino, Joe riprende gli incontri di pugilato, collezionando una serie di vittorie consecutive, ma a quanto pare il fantasma di Rikiishi non lo ha ancora abbandonato: il ragazzo ha infatti un blocco a colpire gli avversari alla testa, e il suo punto debole lo trascinerà in un vortice di disperazione che lo allontanerà da tutti… Riuscirà a sconfiggere lo spettro del rivale ucciso sul ring?

TOUCH PERFECT EDITION 11





NEVERLAND 307

Mitsuru Adachi

14,5×21, B, 384 pp, b/n e col., con alette, € 8,00

Solo in fumetteria

Kazuya e Tatsuya sono due gemelli identici, ma solo nell’aspetto: il primo è uno studente modello, campione della squadra di baseball della scuola, il secondo è pigro e indolente sia nello studio che nello sport. In classe con loro c’è Minami, un’amica d’infanzia con cui condividono gioie e dolori… Ritorna, in un eccezionale formato Perfect da oltre 400 pagine, con testi riveduti e corretti e pagine a colori, un grande classico firmato Adachi!

La partita tra Meisei e Sumi che deciderà la squadra vincitrice della fase eliminatoria sta per concludersi. Riuscirà Tatsuya a non venir meno alla promessa fatta a Minami di portarla al Koshien? Tieni duro, lanciatore Uesugi, sei a un passo dal realizzare il tuo sogno!

FAIRY TAIL 51





YOUNG 280

Hiro Mashima

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Fairy Tail è la prestigiosa gilda di maghi di cui fanno parte Natsu, Lucy, Happy e molti altri compagni da loro incontrati lungo un cammino pieno zeppo di avventure, pericoli e avversari di ogni sorta…

Gray si infiltra nella setta chiamata “Avatar” per fermare il terribile Piano di Purificazione tramite il quale i seguaci del culto intendono evocare Zeref. Saltata la copertura, il mago del ghiaccio, insieme a Lucy, Natsu, Happy ed Elsa, ricostituisce la squadra più forte di Fairy Tail e affronta la grande armata schierata dai nemici…

MY HERO ACADEMIA 10





DRAGON 231

Kohei Horikoshi

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere, e nonostante l’impresa sembri impossibile qualcuno finirà per notare le sue capacità…

Un gruppo di Villain ha fatto irruzione nel luogo in cui si sta svolgendo il ritiro dei ragazzi. Bakugo viene rapito, mentre Midoriya e compagni affrontano i nemici dando fondo alle proprie forze… Che piega prenderà la situazione? Riuscirà lo Yuei a far fronte alla crisi che inevitabilmente ne seguirà?

IL VENTAGLIO SCARLATTO 11





UP 164

Kyoko Kumagai

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Miku è una ragazza che in vita sua non ha mai conosciuto la paura, in nessuna occasione… Questo fino al giorno in cui non inizia, senza volerlo, a entrare in contatto con spiriti malvagi intenzionati a ucciderla. Fortunatamente a proteggerla interviene Ryo, un ragazzo apparentemente deboluccio e imbranato, che si rivela essere, però, un abilissimo esorcista!

Dopo aver scoperto di essere la reincarnazione di Shigure, Ryo dice addio a Miku, pur continuando a starle vicino per proteggerla. In questa situazione già abbastanza critica, i due scoprono che Yu, la reincarnazione di Ryoha, non ha ancora raggiunto il Nirvana. Per aiutarlo ad azzerare i rimpianti, Ryo presta il proprio corpo allo spirito del fratello, permettendogli così di uscire con Miku. Il giorno dopo, tuttavia, quando rivede Ryo, la ragazza percepisce qualcosa di strano…

THE CASE STUDY OF VANITAS 2





STARDUST 58

Jun Mochizuki

13×18, B, 272 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 5,90

Solo in fumetteria

Nella Parigi di fine Ottocento, Noè è un ragazzo che intraprende un viaggio in dirigibile alla ricerca del Libro di Vanitas, un grimorio scritto secoli prima da un vampiro al fine di vendicarsi dei suoi simili: unico ad essere nato sotto una luna blu invece che rossa, Vanitas aveva attirato l’odio degli altri vampiri, e per riscattarsi aveva lanciato su tutti loro una potente maledizione…

USCITE DEL 13 SETTEMBRE

GLORIA VICTIS 1 – I FIGLI DI APOLLO





SCP 20

Juanra Fernández, Mateo Guerrero, Javi Montes

19,5×26, B., 112 pp, col., con alette, € 13,00

Solo in fumetteria

Ci fu un’epoca in cui alcuni mortali divennero dèi. In quel tempo, duemila anni or sono, degli uomini divennero leggende, e rischiarono le loro vite per intrattenere dei folli. Dei mitici aurighi che, in piedi sulle loro bighe imitando Apollo, si affrontavano nell’arena.

Questa è la storia di uno di essi, Aelio Hermeros, forse uno dei migliori conducenti di carri di tutti i tempi. Un uomo reso immortale nella memoria di coloro che lo videro gareggiare, che furono testimoni delle sue sconfitte, delle sue vittorie, del sangue che egli versò e soprattutto della sua gloria…

QUANTUM & WOODY 2 – IN SICUREZZA





VALIANT 55

James Asmus, Ming Doyle, Jordie Bellaire

17×26,B., 112 pp, col., € 8,90

Solo in fumetteria

DUE EROI, UN CLONE E UNA CAPRA…

Permeati di imprevedibili superpoteri in seguito a un esperimento sull’energia finito male, Eric e Woody Henderson hanno visto le loro vite stravolgerte, e ora hanno bisogno di fare KLANG insieme ogni ventiquattr’ore o i loro atomi si disperderebbero. Cosa fareste se la persona più irritante che conoscete fosse anche l’unica che vi mantiene in vita? Andreste a vivere con lui! Con lui e con la sua capra. E la sua fidanzata/clone appena maggiorenne. Dopotutto, qualunque squadra di supereroi ha bisogno di un quartier generale segreto… e questo ha una vasca idromassaggio praticamente nuova. Inoltre: Quantum trova un lavoro… e prontamente incappa in una missione suicida!

Contiene QUANTUM AND WOODY #5-8.

FAIRY TAIL NEW EDITION 21





BIG 21

Hiro Mashima

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con alette, € 4,30

In occasione della messa in onda dell’anime di Fairy Tail, ecco a voi un’edizione nuova di zecca dell’acclamatissima opera del maestro Mashima, che grazie a un’approfondita revisione dei contenuti renderà la vostra lettura un’inedita, sorprendente avventura! Le imprese della gilda più strampalata e divertente che si sia mai vista ripartono da zero!

La gilda di Fairy Tail, a eccezione di Natsu, Wendy, Happy e Charle, è stata risucchiata attraverso un passaggio dimensionale finendo sul mondo parallelo di Edolas. Per salvare i compagni, i quattro superstiti decidono di raggiungere quel luogo, trovandosi davanti una sorta di universo alla rovescia in cui esistono dei loro alter ego completamente diversi dagli originali! Ma questa non è certo la sola “anomalia” con cui dovranno fare i conti…

EX-ARM 3





FAN 218

Shin-ya Komi, HiRock

13×18, B, 224 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 5,90

Solo in fumetteria

Akira è uno studente timido e poco coraggioso che ha un rapporto problematico con la tecnologia. Temendo che i compagni possano allontanarlo per via del suo carattere, decide di compiere il primo passo verso il cambiamento aiutando una ragazza in difficoltà. Tuttavia viene investito da un camion e, ironia della sorte, si risveglia anni dopo sotto forma di EX-ARM 00, un’arma tecnologicamente avanzata dalla coscienza umana e dalle potenzialità sconosciute…

Akira ha cominciato a collaborare con Minami e Alma, appartenenti alla Sezione Anti-EX-ARM, ritrovandosi così coinvolto in un caso di assalto a un bordello di sexaroid! Tuttavia, si tratta solo del preludio a una serie inaudita di crimini condotti con un’EX-ARM…

TERRA FORMARS 19





POINT BREAK 212

Yu Sasuga, Ken-ichi Tachibana

13×18, B, 224 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

Solo in fumetteria

Nel XXI secolo alcuni scienziati mettono a punto un progetto di terraforming destinato a modificare l’ecosistema di Marte tramite l’invio di licheni e scarafaggi. A processo ultimato, un manipolo di astronauti parte per eseguire la più grande disinfestazione della storia dell’umanità, ma qualcosa va storto… Nessuno aveva previsto l’evoluzione degli scarafaggi in enormi esseri umanoidi dotati di una forza fisica incredibile!

Grazie al ritrovamento di un video che rivela importanti informazioni e alle parole di Saito, Akari e gli altri riescono a scovare il nascondiglio del nemico. In questo nuovo, labirintico scenario, continua la battaglia per la sopravvivenza dell’umanità…

BIG ORDER 10





ZERO 214

Sakae Esuno

13×18, B, 208 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 5,90

Solo in fumetteria

Cosa accadrebbe se i tuoi desideri diventassero realtà? E se, per caso, avessi bramato la fine del mondo? Dal giorno in cui Eiji ha espresso il suo desiderio sono passati dieci anni durante i quali il pianeta, devastato da una catastrofe, si è popolato di Order, ovvero esseri umani dotati di poteri soprannaturali in grado di trasformare qualsiasi sogno in realtà.

Un ultimo volume in cui la travagliata storia di Eiji e sua sorella Sena raggiunge il picco di tensione, tenendoci con il fiato sospeso fino all’avvincente epilogo. Un finale a sorpresa, che saprà emozionarci fino alle lacrime.

REAL ACCOUNT 6





KAPPA EXTRA 226

Okushou, Shizumu Watanabe

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Cosa succederebbe se una piattaforma virtuale diventasse improvvisamente “reale” e fosse impossibile uscirne? Come gestiremmo le dinamiche interpersonali che impostiamo sui social network? È quello che si ritrova a vivere Ataru quando rimane intrappolato su Real Account, la community in cui conduce una vita parallela priva delle difficoltà e delle zone d’ombra che presenta quella reale…

Il quinto game, “Grande Matsuri del fuoco”, inizia senza nemmeno il tempo di riprendere fiato. Riusciranno Yuuma e compagni a spezzare la catena di cattiveria che li costringe a esporre la vita privata degli altri giocatori? Arriva, inoltre, il momento dell’atteso confronto diretto con una pericolosa vecchia conoscenza…

OUR LITTLE SISTER – DIARIO DI KAMAKURA 6





WONDER 66

Akimi Yoshida

13×18, B, 208 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 4,90

Solo in fumetteria

Alle tre sorelle Koda, un giorno, arriva la notizia della morte del padre. La loro prima reazione è pressoché apatica: in fondo lui aveva un’altra famiglia e per loro era diventato quasi un estraneo. Al funerale, però, ritrovano per lui l’affetto perduto e si legano a Suzu, la figlia del padre e della nuova moglie, che finisce addirittura per andare a vivere con loro!

Suzu si reca a Kanazawa, la città in cui è nata e cresciuta sua madre. Nella ricorrenza mensile della morte della nonna, mai conosciuta, visita insieme alle sorelle la casa di famiglia per sbrigare le formalità legate all’eredità. Qui le ragazze dovranno scontrarsi con persone testarde e ostinate…

REQUIEM OF THE ROSE KING 6





EXPRESS 215

Aya Kanno

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

Solo in fumetteria

Nell’Inghilterra del XV secolo, lo scontro tra due dinastie in lotta per il trono sconquassa il regno. Sullo scenario della Guerra delle Due Rose che vede contrapporsi i casati di York e di Lancaster, rispettivamente rappresentati da una rosa bianca e una rosa rossa, si svolgono le vicende di Richard, giovane rampollo della famiglia York… La rivisitazione in chiave manga della biografia di un importante personaggio storico, liberamente ispirata al Riccardo III e all’Enrico VI di Shakespeare e calata in un’intrigante atmosfera fantasy!

USCITE DEL 20 SETTEMBRE

FAITH 3 – SUPERSTAR!





VALIANT 56

Jody Houser, Louise Simonson, Meghan Hetrick, Joe Eisma, Colleen Doran

17×26,B., 128 pp, col., € 8,90

Solo in fumetteria

LOTTA E VOLA!

Faith protegge Los Angeles dall’alto dei cieli e ha ispirato i sogni di un’intera metropoli… ma ora preparatevi a incontrare il suo peggiore incubo! Quando una prigioniera psiota evade e inizia a seminare il caos per le strade, Faith deve fermare le sue scorribande infuocate prima che si scateni l’inferno! Ma questa non è una minaccia come tutte le altre… non solo la fuggitiva ha il potere di risucchiare l’energia di tutto ciò che vede, ma è anche una delle pop star più controverse di L.A.!

La più acclamata supereroina Valiant sta per aggiungere una nuova importante figura alla lista dei suoi amici-nemici, grazie a una sensazionale storia di Jody Houser (Mother Panic) e agli acclamati disegni di Meghan Hetrick (Red Thorn) e Marguerite Sauvage (DC Comics Bombshells)!

Inoltre: la leggendaria autrice Louise Simonson e l’artista nominato agli Harvey Pere Pérez scrivono un pezzo di storia presentando la più popolare eroina femminile del fumetto odierno assieme alla prima candidata femminile di un grande partito politico alla presidenza degli USA. Una pietra miliare come non l’avete mai vista!

Contiene FAITH (SERIE REGOLARE) #5-8.

LA FURIA DI ETERNAL WARRIOR 2 – IL LABIRINTO

VALIANT 57

Robert Venditti, Raúl Allén, Juan José Ryp, Patricia Martin

17×26,B., 160 pp, col., € 9,90

Solo in fumetteria

TRAPPOLA MORTALE!

Nel corso di sei millenni, Gilad Anni-Padda, un guerriero immortale che ha giurato di servire la Terra per l’eternità, ha abbattuto zeloti e folli, imperatori e tiranni, nello svolgimento del proprio dovere. Ma nulla di quanto affrontato finora può prepararlo a percorrere IL LABIRINTO, un dedalo chilometrico pieno di orrori progettato espressamente per minare ogni sua certezza, aumentare ogni sua debolezza e spedirlo urlando nell’oscurità della morte a ogni svolta.

La risposta giace nel cuore stesso del LABIRINTO… e se anche Gilad riuscirà a resistere contro tecnologie all’avanguardia e acciaio affilato, scoprirà ben presto perché la spietata figura conosciuta solo come IL MORENTE abbia scelto il Guerriero Eterno per la trappola mortale definitiva.

Correrà. Soffrirà. E quando questo calvario avrà fine, il ruolo del Guerriero Eterno nell’universo Valiant sarà cambiato per sempre.

Contiene WRATH OF THE ETERNAL WARRIOR #5-10.

AD ASTRA 10





ACTION 287

Mihachi Kagano

13×18, B, 208 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 4,90

Solo in fumetteria

Sul palcoscenico della seconda guerra romano-punica si sfidano Annibale Barca, condottiero e politico cartaginese, e Publio Cornelio Scipione, politico e militare romano. “Per aspera ad astra”, recita una massima attribuita al filosofo latino Seneca: “Attraverso le asperità alle stelle”… Con questa citazione il maestro Kagano ci introduce alla storia dei due grandi personaggi storici, filtrata attraverso la propria prospettiva personale ed emotiva.

Annibale viene ostacolato da Marcello, il temuto generale noto come “la spada di Roma”, ed elabora un piano per affrontare il nemico. Nel frattempo Asdrubale, che fronteggia Scipione in Iberia, fa una mossa inaspettata da cui dipenderà l’esito della guerra…

MAGI – ADVENTURE OF SINDBAD 10





STARLIGHT 295

Shinobu Ohtaka, Yoshifumi Ohtera

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Solo in fumetteria

Prequel della seguitissima serie Magi, questa è la storia di magia e d’avventura che racconta la vita di un ragazzo destinato a diventare re… non solo di un paese, ma anche dei Sette Mari! Tutto ha inizio nel regno di Partebia, la patria del giovane protagonista Sindbad…

Sindbad e i suoi amici partono alla volta del Continente delle Tenebre, la “terra di nessuno” in cui poter fondare il loro regno. Dopo aver faticosamente attraversato uno sconfinato deserto, approdano a Eliohapt, un misterioso paese…

HARU X KIYO 6





SHOT 219

Akira Ozaki

11,5×17,5, B, 176 pp, b/n, € 4,30

Koharu è una liceale che, a causa della sua statura fuori dalla norma, viene chiamata “il gigante dal cuore tenero”. Per tutta risposta ha sviluppato un senso di inadeguatezza che la porta a rifuggire i legami affettivi, in special modo con i ragazzi, ma nonostante la sua apparente freddezza neanche lei è immune alle frecce di Cupido…

Koharu e i suoi amici trascorrono insieme una notte nella casa sul lago della famiglia Inoue. Di fronte all’intraprendente Shimura, l’imperturbabile Mineta mantiene la calma ma… sarà veramente tranquillo? Se pensavate che il triangolo amoroso che ruota intorno a Koharu fosse risolto, preparatevi a nuovi sviluppi!

TORIKO 41





GREATEST 212

Mitsutoshi Shimabukuro

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Nell’Era dei Buongustai, in cui il cibo è il motore del mondo e lo scopo di una vita è terminare il proprio menù del pasto completo, Toriko è un abilissimo gourmet hunter che viene regolarmente assunto dai titolari di ristoranti esclusivi perché scovi e catturi animali rari da servire a tavola, preparati secondo le ricette più sofisticate…

Comincia la battaglia mortale per God, il re degli alimenti! Toriko affronta Acacia, al cui interno dimora Neo, e i diavoli delle cellule del Buongusto si scatenano. Per giunta, lo stesso God è un predatore terrificante. Le due lotte si confondono e qualcuno è destinato a soccombere… Infine, scendono in campo anche gli Otto Re!

FIRE PUNCH 3





TECHNO 277

Tatsuki Fujimoto

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

Solo in fumetteria

Il mondo è ormai ridotto a una distesa di neve, fame e pazzia. E chi ha freddo è tremendamente attratto dal fuoco… La “benedizione” discesa su Agni rappresenta una speranza o piuttosto una maledizione?

Agni segue Togata a Behemdorg per vendicarsi di Doma ma, a sua insaputa, la ragazza ha pianificato uno scontro con dei “benedetti” particolarmente violenti. Messo alle strette, il ragazzo fa una scelta che capovolgerà la situazione…

UCHU KYODAI – FRATELLI NELLO SPAZIO 28





MUST 81

Chuya Koyama

13×18, B, 208 pp, b/n, con sovraccoperta olografica, € 4,90

Solo in fumetteria

I fratelli Mutta e Hibito, da ragazzini, si erano scambiati una promessa: da grandi sarebbero andati sulla Luna insieme! Una volta cresciuti, però, le cose hanno preso un’altra piega e, mentre Hibito è diventato un famoso astronauta, Mutta sta ancora tribolando per realizzare la sua ambizione. Riusciranno i due a raggiungere il loro comune obiettivo?

Entusiasti per il successo degli esperimenti di Serika sulla SLA, i Jokers si dirigono verso la faccia nascosta della Luna per installare il telescopio lunare Sharon. Tuttavia accadono alcuni imprevisti e una spiacevole sparizione…

THE BREAKER NEW WAVES 19





MANHWA 61

Jeon Keuk-jin, Park Jin-hwan

13×18, 208 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,50

Solo in fumetteria

Con l’inedita, fiammante serie di The Breaker inizia una nuova leggenda! Gli intrighi nel Murim sono all’ordine del giorno: chi ritenevi essere tuo alleato può – da un momento all’altro – rivelarsi un nemico, tanto che il povero Shioon, alla ricerca del suo maestro, viene coinvolto in una fitta trama di tradimenti e vendette. Pare infatti che un’associazione denominata S.U.C. sia guidata proprio dal “prof”…

USCITE DEL 27 SETTEMBRE

GINTAMA 31





Hideaki Sorachi

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

Solo in fumetteria

Nel bel mezzo dell’epoca Edo, quella dei grandi samurai, piombano dal cielo degli alieni chiamati Amanto che conquistano la Terra. La casta dei samurai viene abolita e i nobili guerrieri privati della spada. Tuttavia, qualcuno non è disposto ad accettare questa imposizione: si tratta di Gintoki Sakata, ragazzaccio ribelle e impulsivo, che con un gruppo di amici cerca di tirare avanti senza tradire i principi del vero samurai…

Quali reazioni incontrollate avranno Gintoki & Co. davanti alla pubblicazione della classifica di gradimento dei personaggi di Gintama? Cosa non faranno per aggiudicarsi il primo posto?! Ma ai nostri beniamini non mancheranno altre occasioni per testare il proprio valore, e anche stavolta dovranno mettercela tutta per far fronte ai nuovi, assurdi pericoli che li attendono: le vespe, lo spirito da samurai di Okita e, per finire, degli esercizi ginnici via radio!

A CERTAIN MAGICAL INDEX 17





MITICO 244

Kazuma Kamachi, Chuya Kogino

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n e col., € 4,30

Solo in fumetteria

Nella città-studio, Toma Kamijo è un liceale come tanti, ma con la sua mano destra è in grado di annullare qualunque potere anomalo. La sua vita prende una piega assurda il giorno in cui trova (stesa sul suo balcone!) la suora bambina Index, custode “mnemonica” di ben 103.000 grimori di proprietà della Chiesa Puritana d’Inghilterra…!

Uscito dall’ospedale, Accelerator si prepara a trascorrere la convalescenza con le professoresse Komoe e Yomikawa, ma nuove minacce sono in agguato… Misaka, intanto, è decisa a tutto pur di far scontare a Toma la penitenza!

KERORO 27

STORIE DI KAPPA 268

Mine Yoshizaki

13×18, B, 176 pp, b/n, € 4,30

Solo in fumetteria

Il sergente Keroro appartiene alle Forze Spaziali d’Invasione del 58° Pianeta Keron della galassia Gama. Giunto sulla Terra per invaderla, s’infiltra maldestramente in casa Hinata e viene catturato da Fuyuki e Natsumi, che gli concedono di vivere con loro a patto che sbrighi le faccende domestiche!

Il sergente Keroro e il suo plotone di valorosi soldati si apprestano a compiere altre grandi operazioni, più o meno militari… Ma è sempre difficile prevedere gli sviluppi delle loro strategie di “invasione procrastinata”!

HATSU HARU – LA PRIMAVERA DEL MIO PRIMO AMORE 6









AMICI 238

Shizuki Fujisawa

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Un vecchio proverbio dice che gli amori sono tanti quante sono le stelle nel cielo… e Kai ne è la prova vivente, visto il suo successo con le ragazze! Tuttavia, la strana sensazione che prova nei confronti di Riko, una compagna di classe che conosce da tempo e che contraddice i suoi pregiudizi sul mondo femminile, lo spinge a mettere in discussione le proprie convinzioni…

Quando finisce un amore non ricambiato, è il momento di viverne uno nuovo… Questa volta è il turno dell’ex playboy Kai e della distratta Riko. Cupido riesce a far convergere anche le strade apparentemente destinate a non incrociarsi! Ma andrà tutto bene?

RAINBOW DAYS 11





TURN OVER 207

Minami Mizuno

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, € 4,30

Quattro compagni di classe inseparabili, ma molto diversi tra loro: Natsuki è un timido sognatore a occhi aperti, Tomoya è frivolo e ha il chiodo fisso per le ragazze, Keiichi ha una vena sadica e un immancabile sorrisetto stampato in faccia, Tsuyoshi è un otaku e non si rende mai conto di quello che gli succede intorno… Tra difficoltà, amicizie e amori, ognuno di loro cercherà di affrontare al meglio la più critica di tutte le età: l’adolescenza!

Un Keiichi in splendida forma sta dando il meglio di sé al Festival dello Sport! Tuttavia, la visione di Nozomi che si diverte con le ragazze del club lo scombussola un po’… Quanto a Natsuki e Anna, da quando si è conclusa la gita scolastica i due continuano a non parlarsi, anche se lei non smette di cercare il ragazzo con lo sguardo…

YAMADA-KUN E LE 7 STREGHE 20





GHOST 156

Miki Yoshikawa

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Yamada è un teppistello prepotente, temuto e rispettato da tutti i suoi compagni. Un bel giorno, cadendo dalle scale, bacia casualmente Urara, una secchiona di primo livello… e i due si ritrovano l’uno nel corpo dell’altra! Quale arcano si cela dietro a un evento tanto bizzarro?!

Grazie al rito delle streghe, Yamada ha recuperato una parte dei ricordi perduti. Tuttavia, come ricompensa per la collaborazione offerta, Igarashi chiede di avere in cambio un potere del tutto inaspettato. Inoltre, poco prima del tanto atteso giorno delle elezioni del nuovo presidente del comitato studentesco, la settima strega, Takuma, decide di passare all’azione!

USHIO E TORA PERFECT EDITION 12





Kazuhiro Fujita

14,5×21, B, 240 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 8,00

Solo in fumetteria

Il grande ritorno di due intramontabili eroi dei manga in una Perfect Edition arricchita con inedite pagine a colori e contenuti extra! Le origini di Ushio e Tora, il loro girovagare per il Giappone, i mostri che incontreranno lungo il cammino… Si riapre la lunga e avventurosa caccia ai demoni malvagi!

Per Ushio neanche la normale vita scolastica può scorrere tranquilla: sembra che il prode possessore della Lancia della Bestia non riesca proprio a fare a meno di attirare guai intorno a sé, e stavolta dovrà sfoderare tutta la sua forza per combattere contro un terribile mostro che si nasconde nella sua scuola…