Star Comics: Anteprima Manga Gennaio 2016

Star Comics: USCITE DEL 04 GENNAIO



MONSTER HUNTER ORAGE NEW EDITION 1





Hiro Mashima

11,5×17,5, B, 336 pp, b/n e col., con Sovraccoperta, € 7,00

Solo in fumetteria

Un’imperdibile miniserie ambientata nel fantastico universo della celebre saga videoludica Monster Hunter! Due corposi volumi che vi trascineranno in una straordinaria avventura a caccia di mostri in perfetto stile Mashima!

Shiki è un giovane cacciatore di mostri, allievo del celebre Grelley. Tornato dopo un lungo viaggio nel villaggio di Akamaaya, ultima dimora del suo defunto maestro, si iscrive alla gilda locale e fa la conoscenza di Irie, una cacciatrice molto determinata e testarda che scopre essere figlia del suo mentore. Dopo un inizio un po’ burrascoso, i due diventano amici e decidono di formare una squadra per sconfiggere il leggendario drago Miogaruna, per realizzare così il sogno di Grelley…

TOUCH PERFECT EDITION 3





NEVERLAND 299

Mitsuru Adachi

14,5×21, B, 400 pp, b/n e col., con alette, € 8,00

Solo in fumetteria

Kazuya e Tatsuya sono due gemelli identici, ma solo nell’aspetto: il primo è uno studente modello, campione della squadra di baseball della scuola, il secondo è pigro e indolente sia nello studio che nello sport. In classe con loro c’è Minami, un’amica d’infanzia con cui condividono gioie e dolori… Ritorna, in un eccezionale formato Perfect da oltre 400 pagine, con testi riveduti e corretti e pagine a colori, un grande classico firmato Adachi!

I sentimenti di Minami per Tatsuya diventano via via più manifesti. Questo fatto, lungi dal far desistere Kazuya, lo sprona a entrare in aperta competizione con il fratello. Per il nostro campione, alle prese con le selezioni di distretto del Koshien estivo, si profila una stagione di avvincenti sfide, ma gli eventi prenderanno una piega tristemente avversa…

TALE OF FAIRY TAIL – ICE TRAIL – IL MIRACOLO DEL GHIACCIO 1





YOUNG 272

Hiro Mashima, Yusuke Shirato

11,5×17,5, B, 240 pp, b/n, con alette, € 4,90

L’attesissimo spin-off del manga di Hiro Mashima, firmato da Yusuke Shirato, che racconta la storia di Gray Fullbuster, uno dei personaggi centrali e più amati della serie regolare, prima che entrasse a far parte della gilda di Fairy Tail!

La sua amata maestra non è più con lui, ma ha lasciato al giovane Gray dei preziosi insegnamenti e una missione di vita: conoscere il mondo e diventare più forte. Rimasto orfano e solo, il ragazzo decide di lasciare il suo villaggio per inseguire la sua sete di riscatto, che lo condurrà alle porte di Fairy Tail!

KUROKO’S BASKET 26





DRAGON 223

Tadatoshi Fujimaki

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Cinque formidabili giocatori di pallacanestro, conosciuti come “Generazione dei Miracoli”, un tempo compagni di squadra, frequentano ora i licei con i migliori club di basket del paese… Ma un fantomatico sesto membro di nome Tetsuya Kuroko, all’apparenza insignificante, e la talentuosa matricola Taiga Kagami decidono di formare un team invincibile per sfidare i cinque assi!

Il racconto di Kuroko sul glorioso quanto triste passato della Teiko ha toccato profondamente i suoi compagni di squadra e ha rinsaldato il loro legame. Ora per i ragazzi è il momento di affrontare la sfida più importante: ha inizio la tanto attesa finale della Winter Cup tra l’astro nascente Seirin e l’imperatore Rakuzan!

BUGIE D’APRILE 1





UP 156

Naoshi Arakawa

11,5×17,5, B, 224 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

Solo in fumetteria

Nonostante la giovane età, nel mondo della musica classica giovanile, Kosei Arima gode della fama guadagnata grazie agli innumerevoli concorsi vinti. Dopo la morte della madre, tuttavia, il ragazzo ha smesso di suonare per via di uno strano fenomeno: non riesce più a distinguere i suoni che le sue dita producono sulla tastiera del piano…

Kosei viene invitato dall’amica Tsubaki ad andare al concerto di una sua compagna di classe violinista, Kaori Miyazono. L’uscita in realtà è stata organizzata per agevolare uno spasimante di Kaori, Ryota, a farsi avanti con lei. Tuttavia, sarà Kosei ad attirare l’attenzione della ragazza…

WORLD TRIGGER 7





STARDUST 50

Daisuke Ashihara

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

In un universo in cui la Terra è il pianeta tecnologicamente più arretrato ma allo stesso tempo più prospero, non è facile difendersi dalle minacce di invasori alieni. Mikado City è assediata dai Neighbor, e gli unici in grado di contrastarli sono i membri dell’agenzia Border, dotati di un’arma speciale chiamata Trigger che permette di sfruttare l’energia presente in ogni essere, il Trion, per potenziarne le capacità…

Gli agenti di Tamakoma 1 riescono a sconfiggere senza difficoltà i nuovi potentissimi modelli di soldati Trion, rivelandosi così la squadra più forte della Border. Il sollievo, però, dura poco: si aprono infatti altri Gate e una sconosciuta minaccia fa la sua comparsa… La vera battaglia comincia adesso!





Star Comics: USCITE DEL 11 GENNAIO

SUCCUBI 3





STAR COMICS PRESENTA 17

Thomas Mosdi, Gianluca Pagliarani, Marco Dominici

19,5×26, B, 96 pp, col., con alette, € 11,00

Solo in fumetteria

Dall’Antica Roma, fino al Medioevo, nelle leggende si è parlato a lungo dei Succubi, demoni di aspetto femminile che seducevano uomini (di religione, o di potere, soprattutto) per concupirli e, infine, controllarli. Succubi, serie francese di grande successo, racconta momenti della storia dell’umanità, facendo luce proprio su queste misteriose, pericolose e leggendarie figure femminili.

Il terzo volume italiano raccoglie le storie di Nayeli, attraente e tremenda figura cinquecentesca tra la penisola dello Yucatan e il Nuovo Messico, e Xue Dan, nella Macao del 1700.

Le succubi hanno da sempre influenzato da dietro le quinte la storia dell’umanità: l’emozionante narrazione di Thomas Mosdi è accompagnata dai disegni evocativi e sensuali di due grandi talenti italiani come Gianluca Pagliarani e Marco Dominici.

X-O MANOWAR 10 – EXODUS





VALIANT 33

Robert Venditti, Rafa Sandoval, Ulises Arreola, Jordi Tarragona

17×26,B., 144 pp, col., € 8,90

DUE POPOLI. UN MONDO.

Aric di Dacia è X-O Manowar, eroe per l’umanità, leader dei superstiti Visigoti, e marito in procinto di dar vita a una nuova famiglia. È anche il portatore di Shanhara, la sacra armatura aliena che lo ha reso una sorta di divinità per la razza extra-terreste chiamata Vigna. Ora, dopo la distruzione del proprio mondo, La Vigna ha bisogno di una nuova casa e ha scelto la Terra, dividendo Aric tra due razze che lo venerano, ma che si disprezzano l’un l’altra. Può un uomo votato alla guerra portare la pace tra la Terra e la nazione aliena a cui ha deciso di dare asilo?

Contiene lo spettacolare episodio nuziale X-O MANOWAR #38 e X-O MANOWAR #39-42.

FAIRY TAIL NEW EDITION 13





BIG 13

Hiro Mashima

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con alette, € 4,30

In occasione della messa in onda dell’anime di Fairy Tail, ecco a voi un’edizione nuova di zecca dell’acclamatissima opera del maestro Mashima, che grazie a un’approfondita revisione dei contenuti renderà la vostra lettura un’inedita, sorprendente avventura! Le imprese della gilda più strampalata e divertente che si sia mai vista ripartono da zero!

Fairy Tail rinasce a nuovo! La gilda distrutta viene ricostruita e con spirito rinnovato Natsu e colleghi riprendono le loro attività. Tra l’aggregarsi di nuovi membri e le interviste per il Sorcerer, l’entusiasmo dei nostri amici è alle stelle! Ma qualcuno di insospettabile trama nell’ombra e scatena su Fairy Tail una tempesta senza precedenti…

AS THE GODS WILL 2 14





FAN 210

Muneyuki Kaneshiro, Akeji Fujimura

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, € 4,30

Solo in fumetteria

Il mondo degli studenti di liceo si divide in due categorie: quelli che oggi sono andati a scuola e quelli che non ci sono andati. Per i primi non c’è alternativa: dovranno sottostare alle regole di un gioco mortale che li porterà a scoprire chi è il dio del nuovo mondo… Ma neanche gli altri avranno scampo.

Il labirinto dell’Amanojaku riserva le ultime, crudeli sorprese ai ragazzi sopravvissuti. Akashi e Aoyama sciolgono ogni riserva e, in nome della loro ritrovata amicizia, uniscono le forze in un’estrema, decisiva lotta da veri “beef”… Riusciranno a proseguire insieme fino al prossimo game?

TERRA FORMARS 16





POINT BREAK 204

Yu Sasuga, Ken-ichi Tachibana

13×18, B, 208 pp, b/n, con Sovraccoperta, € 5,90

Solo in fumetteria

Nel XXI secolo alcuni scienziati mettono a punto un progetto di terraforming destinato a modificare l’ecosistema di Marte tramite l’invio di licheni e scarafaggi. A processo ultimato, un manipolo di astronauti parte per eseguire la più grande disinfestazione della storia dell’umanità, ma qualcosa va storto… Nessuno aveva previsto l’evoluzione degli scarafaggi in enormi esseri umanoidi dotati di una forza fisica incredibile!

Un gruppo di superstiti, tra cui Akari e Michelle, insieme a un numero limitato di campioni di Terra Formars, trova posto a bordo della Frontier Spirit, una nave sperimentale senza protezioni che può decollare una volta soltanto. Ormai il tempo sta per scadere, e potrebbe non essere sufficiente per riunirsi con gli altri…

ERASED 5





ZERO 206

Kei Sanbe

13×18, B, 208 pp, b/n e col., con Sovraccoperta, € 5,90

Solo in fumetteria

Satoru Fujinuma è un aspirante mangaka senza molte speranze di successo. È piuttosto disilluso dalla vita, eppure uno straordinario fenomeno gli consente – o meglio gli impone – di cambiare le carte in tavola: al verificarsi di un incidente, il ragazzo viene catapultato indietro nel tempo per prevenirne le circostanze. Un giorno, un efferato delitto ribalterà anche le sorti della sua esistenza…

Grazie all’intervento di Yashiro e di Sachiko, Hinazuki è stata affidata alla nonna. Ora che il caso si è chiuso felicemente, Satoru può finalmente tirare un bel sospiro di sollievo. Parlando con Ken’ya, però, si rende conto che i rapimenti e gli omicidi non sono ancora terminati…

FATE/ZERO 12





KAPPA EXTRA 218

Shinjiro, Nitroplus, TYPE-MOON

13×18, B, 208 pp, b/n e col., € 4,30

Solo in fumetteria

Dieci anni prima degli eventi narrati nella saga di Fate/Stay Night, la città di Fuyuki è sconvolta dalla Quarta Guerra del Santo Graal, uno scontro in cui sette maghi combattono, evocando altrettanti Spiriti Eroici, per ottenere il potere della Sacra Coppa…

Per i due re Iskandar e Gilgamesh è giunta l’ora di un nuovo duello. Nel frattempo Kirei Kotomine prende coscienza della sua vera natura, proprio mentre il destino lo conduce inesorabilmente allo scontro con la sua nemesi, Kiritsugu Emiya. La conclusione della guerra per la conquista del Graal è ormai imminente…

SUKEDACHI NINE – ASSISTENTE VENDICATORE 4





WONDER 58

Seishi Kishimoto

13×18, B, 256 pp, b/n e col., con Sovraccoperta, € 5,90

Solo in fumetteria

In un paese in cui nemmeno la pena di morte è un efficace deterrente per il crimine, il governo decide di far tornare in vigore una vecchia legge che consente ai familiari delle vittime di esigere vendetta punendo il colpevole con le stesse identiche modalità del crimine commesso, avvalendosi dell’ausilio di speciali agenti governativi chiamati “assistenti vendicatori”.

Atti terroristici rivendicati in nome della “giustizia” da parte di un gruppo estremista contrario alla pena di morte, assistenti vendicatori non autorizzati che eseguono condanne per conto di committenti sconosciuti, un sospetto infiltrato nella squadra esecutiva speciale… Per Yuji e colleghi si annunciano tempi bui!

KAMISAMA KISS 20





EXPRESS 207

Julietta Suzuki

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, € 4,30

Solo in fumetteria

A causa dei debiti del padre, Nanami Momozono ha perso tutto e si è ritrovata a dover vivere in un vecchio e decrepito tempio shintoista, ospite nientemeno che di una divinità! La condizione per poter restare è farsi carico del suo lavoro…

Tomoe si è reso conto di quanto sia breve la vita umana e di come il corso del tempo sia diverso per lui e Nanami. Di fronte all’ineluttabilità di questo dramma prende così una risoluzione estrema: diventare umano. Come reagirà la ragazza alla sconvolgente decisione del suo Servitore Divino?





Star Comics: USCITE DEL 18 GENNAIO

THE DELINQUENTS

James Asmus, Fred Van Lente, Kano

VALIANT 34

17×26,B., 128 pp, col., € 8,90

LA PEGGIORE SQUADRA DI SUPEREROI DEL MONDO!

Quantum e Woody sono il peggior team di supereroi del mondo. Archer e Armstrong sono un’improbabile coppia di avventurieri a caccia di cospirazioni. Quando una forza misteriosa si scontra con questi inadatti e irresponsabili “eroi”, per una corsa in lungo e in largo tra gli angoli più oscuri della mitologia americana, tutto l’inferno è costretto a darsela a gambe. Possono due coppie scoppiate diventare un quartetto in tempo per sconfiggere Hobo King, salvare la baracca e tornare a casa in tempo per l’happy hour? Speriamo di sì… perché questi ragazzi formano proprio una pessima squadra (per non parlare poi della capra).

Contiene THE DELINQUENTS #1-4.

IMPERIUM 3 – L’IMPERATIVO DELLA VIGNA

VALIANT 35

Joshua Dysart, CAFU, Juan José Ryp, Brian Reber, Ulises Arreola

17×26,B., 112 pp, col., € 8,90

LA GUERRA FREDDA DIVENTA INCANDESCENTE…

La guerra di Toyo Harada per salvare il mondo prendendone il dominio infuria, contro l’unico nemico che il nostro pianeta non riesce a controllare… una occulta rete di spie aliene sotto copertura! Un mortale gioco degli scacchi tra Harada e i visitatori alieni chiamati La Vigna si è svolto per decenni.

La Vigna, un tempo, aveva addirittura creato l’arma vivente chiamata SV-99 per assassinare il loro nemico. Oggi, Harada mette in atto il suo programma – questa volta con SV-99 al suo fianco – e la guerra fredda con La Vigna diventa infine calda come l’inferno.

Contiene IMPERIUM #9-12.

JOJOLION 11





ACTION 279

Hirohiko Araki

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,70

Solo in fumetteria

Per l’ottava e nuovissima serie di JoJo, il maestro Araki ci riporta a Morio-cho, ma nella dimensione Steel Ball Run, in una città che è stata completamente stravolta da un impressionante mutamento morfologico del terreno!

Yasuho, Tsurugi e Josuke si stanno dirigendo insieme verso il Morio Stadium, il luogo dove credono che Aisho Dainenjiyama coltivi il frutto misterioso, quando improvvisamente davanti a loro compare una strana ragazza che sembra conoscere Josuke…

MONSTER X MONSTER 1





STARLIGHT 287

Tobita Nikiichi

11,5×17,5, B, 176 pp, b/n, € 4,90

Solo in fumetteria

In un mondo dominato da bestie mostruose, gli uomini, nel corso della storia, si sono trasformati da prede a predatori. La necessità di difendersi ha favorito lo sviluppo di straordinari strumenti e di sofisticate tecniche di cattura, aprendo le porte all’era della Grande Caccia!

In diversa misura e con svariate mansioni, l’intera umanità è coinvolta nella caccia alle belve che infestano il pianeta: un’attività che, da meramente difensiva, si è fatta via via più produttiva, dando vita a un commercio fiorente e al rilancio di vari settori della ricerca.

Ma c’è qualcuno che va controcorrente e che ambisce a essere… un neet?!

HARU X KIYO 3

SHOT 211

Akira Ozaki

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Koharu è una liceale che, a causa della sua statura fuori dalla norma, viene chiamata “il gigante dal cuore tenero”. In tutta risposta ha sviluppato un senso di inadeguatezza che la porta a rifuggire i legami affettivi, in special modo con i ragazzi, ma nonostante la sua apparente freddezza neanche lei è immune alle frecce di Cupido…

Mineta e Koharu hanno cominciato a frequentarsi. Lui si dimostra insolitamente intraprendente e lei comincia ad avvertire i chiari sintomi del batticuore. L’atmosfera da coppietta è però turbata dall’atteggiamento un po’ equivoco di Shimura e dall’inattesa entrata in scena del fratello maggiore di Mineta…!

ONE PIECE NEW EDITION 72





GREATEST 204

Eiichiro Oda

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, € 4,30

A grandissima richiesta, tornano le avventure di Rufy e della sua ciurma in una nuova edizione che è molto più di una semplice ristampa, grazie a un’approfondita revisione dei contenuti e a una nuova grafica che rendono questa saga piratesca un’imperdibile serie da collezionare!

Quali contromisure prenderà Law per non cadere nell’astuta trappola che gli ha teso Do Flamingo? Quale sarà il destino di Usop e compagni, catturati dai nani? E che ne sarà di Rufy, che arde dal desiderio di impadronirsi dell’esclusivo Frutto del Diavolo in palio?!

GATE 4





TECHNO 270

Takumi Yanai, Satoru Sao

13×18, B, 224 pp, b/n, con Sovraccoperta, € 5,90

Solo in fumetteria

A Tokyo, nel quartiere di Ginza, è apparso un portale dal quale fuoriesce un agguerrito drappello di mostri e soldati armati in stile medievale. L’esercito riesce a respingerlo e a penetrare nel gate, stabilendo un avamposto nell’altro mondo, popolato da elfi, stregoni e draghi… Il posto ideale per un ufficiale otaku!

Il governo giapponese, intenzionato ad avviare i negoziati di pace, decide di presentare una delegazione delle Forze di Autodifesa, con Itami in prima linea, come prova della sua potenza al cospetto dei nobili dell’Impero. Nel frattempo ad Alnus compare una misteriosa elfa oscura in cerca di soccorsi per salvare il suo villaggio in pericolo…

THE BLACK MUSEUM – GHOST & LADY 2





MUST 73

Kazuhiro Fujita

13×18, B, 288 pp, b/n e col., con Sovraccoperta con stampa a caldo in oro, € 8,00

Solo in fumetteria

Secondo titolo della collana The Black Museum, Ghost & Lady è una miniserie in due tomi ancora tutta da scoprire per i lettori italiani. Dopo la riedizione del primo volume Springald, un nuovo, inedito mistero schiude le porte dell’impenetrabile Museo del Crimine!

La storia del fantasma del Theatre Royal Drury Lane prosegue, e lo vede accompagnare Florence Nightingale nello scenario ostile e turbolento della Guerra di Crimea. Il rapporto tra i due conosce una svolta di fronte all’aggressione di un nemico comune, in un crescendo di tensione al termine del quale si farà luce sull’origine dei misteriosi “proiettili compenetrati”… Un finale da brivido!

DARK AIR 10





MANHWA 57

Park Min-seo

13×18, 208 pp, b/n e col., Sovraccoperta, € 5,50

Solo in fumetteria

Una specie di piccolo tornado, invisibile agli occhi degli uomini comuni, ha spazzato via la Blue Air e ora, nell’epoca della Dark Air, nessuno è più in grado di utilizzare la magia… Nessuno, a parte un misterioso ragazzo che tutti cercano e il temibile Vincent Zappa!

Zappa massacra, uno dopo l’altro, tutti i maghi del regno, risparmiando solo i discendenti del clan Blau. Melrose è l’unico sopravvissuto in grado di sconfiggerlo, e ormai non gli resta che appellarsi all’istinto di sopravvivenza per trovare la forza di continuare a combattere. Come andrà a finire la sua lotta solitaria contro Zappa e i suoi allievi?





Star Comics: USCITE DEL 25 GENNAIO

GINTAMA 23





Hideaki Sorachi

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con Sovraccoperta, € 4,90

Solo in fumetteria

Nel bel mezzo dell’epoca Edo, quella dei grandi samurai, piombano dal cielo degli alieni che si fanno chiamare Amanto, i quali, forti della loro superiorità tecnologica, conquistano la Terra. La casta dei samurai viene abolita e i nobili guerrieri privati della spada, che considerano la loro stessa anima. Tuttavia, qualcuno non è disposto ad accettare questa imposizione: si tratta di Gintoki Sakata, ragazzaccio ribelle e impulsivo, che con un gruppo di amici cerca di tirare avanti senza tradire i principi del vero samurai…

Il trio dell’Agenzia Tuttofare decide di visitare una sorgente termale di montagna nota per essere tanto “paradisiaca” quanto irraggiungibile. Un luogo non per comuni mortali… E che ne sarà di Katsura, recluso in un’isola-penitenziario?

LEVIUS 2

MITICO 237

Haruhisa Nakata

13×18, B, 224 pp, b/n e col., con Sovraccoperta, € 5,90

Solo in fumetteria

La guerra ha portato via molte cose a Levius. Suo padre è morto e sua madre è entrata in coma. Nel tentativo di salvarla, il ragazzo ha perso un braccio che è stato sostituito con una protesi artificiale. Andato a vivere nella capitale con lo zio Zack, comincia a interessarsi alla boxe meccanica, una disciplina in cui lottatori dotati di parti del corpo meccanizzate si affrontano senza sconti inseguendo un sogno di riscatto sociale…

Nella sfida per la promozione al Grade I, la categoria più alta del pugilato meccanico, una misteriosa ragazza di nome A.J. ha messo al tappeto Hugo, il primo classificato del Grade II contro cui Levius avrebbe dovuto disputare il suo prossimo incontro. Dietro la straordinaria forza della giovane pugile sembra ci sia il marchio dell’Amethyst, l’impresa di apparati bellici responsabile di aver distrutto tutto ciò che Levius aveva di più caro…

MOBILE SUIT GUNDAM 0083 – REBELLION 6

GUNDAM UNIVERSE 64





Masato Natsumoto, Hajime Yatate, Yoshiyuki Tomino

13×18, B, 208 pp, b/n e col., con Sovraccoperta, € 5,50

Solo in fumetteria

Sono passati alcuni anni dalla fine della Guerra di Un Anno, ma i superstiti del Principato di Zeon non hanno rinunciato ai loro propositi di rivalsa. L’asso zeoniano Anavel Gato, conosciuto anche come l’Incubo di Solomon, decide di compiere un’azione eclatante rubando una delle nuove unità Gundam messe a punto dalla Federazione Terrestre…

L’incrociatore Albion va nello spazio! I membri dell’equipaggio sono riusciti ad avere la meglio nel violento scontro con il Mobile Armor dei superstiti zeoniani, ma adesso sono attesi da una commissione d’inchiesta militare…

BABIL II – THE RETURNER 12

STORIE DI KAPPA 260

Mitsuteru Yokoyama, Takashi Noguchi

13×18, B, 208 pp, b/n e col., con Sovraccoperta, € 5,90

Solo in fumetteria

Gli Stati Uniti hanno approntato un piano per l’eliminazione di Babil II, discendente di una razza aliena e custode della Torre di Babele: l’obiettivo è accaparrarsi i segreti dell’antica tecnologia perduta e utilizzarli per ottenere l’egemonia sul mondo intero.

Il misterioso Dogu gigante avvistato ad Aomori, la Sfinge alata comparsa in Egitto… Due dei sei Idoli appena resuscitati si scontrano di fronte alla torre di Babele per decidere il destino del mondo! L’esercito statunitense che scorta Mars parte all’attacco degli Idoli, e il conto alla rovescia per la distruzione della Terra si avvicina lentamente…

HATSU HARU – LA PRIMAVERA DEL MIO PRIMO AMORE 3





AMICI 230

Shizuki Fujisawa

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Un vecchio proverbio dice che gli amori sono tanti quante sono le stelle nel cielo… e Kai ne è la prova vivente, visto il suo successo con le ragazze! Tuttavia, la strana sensazione che prova nei confronti di Riko, una compagna di classe che conosce da tempo e che contraddice i suoi pregiudizi sul mondo femminile, lo spinge a mettere in discussione le proprie convinzioni…

Durante la serata dei fuochi d’artificio, Miki e Ooshima riescono finalmente a esternare i propri sentimenti reciproci. Kai e Riko sono ben lontani dal fare altrettanto, nonostante vengano “paparazzati” mano nella mano! Esortata da Kai a riflettere sulla necessità di superare il suo amore non corrisposto per Suwa, Riko accetta di uscire con Hatano, un vecchio compagno delle medie… Come reagirà il ragazzo a questo imprevisto?!

RAINBOW DAYS 8





TURN OVER 199

Minami Mizuno

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, € 4,30

Quattro compagni di classe inseparabili, ma molto diversi tra loro: Natsuki è un timido sognatore a occhi aperti, Tomoya è frivolo e ha il chiodo fisso per le ragazze, Keiichi ha una vena sadica e un immancabile sorrisetto stampato in faccia, Tsuyoshi è un otaku e non si rende mai conto di quello che gli succede intorno… Tra difficoltà, amicizie e amori, ognuno di loro cercherà di affrontare al meglio la più critica di tutte le età: l’adolescenza!

Anche se le parole di Keiichi potrebbero essere interpretate come un rifiuto, Nozomi non si dà per vinta: lungi dal frenarla, il dubbio la spinge addirittura a entrare nella scuola del ragazzo! Si scoprirà inoltre come si sono conosciuti Natsuki & Co.!

USHIO E TORA PERFECT EDITION 4

Kazuhiro Fujita

14,5×21, B, 336 pp, b/n e col., con Sovraccoperta, € 8,00

Solo in fumetteria

Il grande ritorno di due intramontabili eroi dei manga in una Perfect Edition arricchita con inedite pagine a colori e contenuti extra! Le origini di Ushio e Tora, il loro girovagare per il Giappone, i mostri che incontreranno lungo il cammino… Si riapre la lunga e avventurosa caccia ai demoni malvagi!

Prosegue il viaggio di Ushio alla ricerca della madre e dell’oscuro segreto che circonda la sua scomparsa. Il cammino è tutt’altro che agevole per il nostro giovane eroe, con un compagno come Tora che continua a combinarne di tutti i colori e sempre nuovi demoni da fronteggiare!

KURAGEHIME – LA PRINCIPESSA DELLE MEDUSE 15

GHOST 148

Akiko Higashimura

11,5×17,5, B, 176 pp, b/n, € 4,30

Solo in fumetteria

Tsukimi è un’amante delle meduse che sogna di diventare una disegnatrice professionista. Per questo motivo si è trasferita a Tokyo, in un condominio in cui è espressamente vietato l’ingresso agli uomini e che rischia di essere demolito. Per salvarlo, le inquiline e i loro amici si sono attivati allo scopo di raccogliere quanti più fondi possibile, creando addirittura una nuova linea di abbigliamento ispirata alle meduse, chiamata Jellyfish…

Pronto a tutto per salvare Tsukimi, Kuranosuke escogita un piano per liberare la principessa dalla torre. Nel frattempo Hanamori fa il suo ingresso nel casinò di Singapore. La notte è giovane… A chi sorriderà la dea della fortuna?

HAIKYU!! 15





TARGET 68

Haruichi Furudate

11,5×17,5, B, 224 pp, b/n, € 4,30

Shoyo Hinata è uno studente di terza media che, dopo aver assistito a un’entusiasmante partita di pallavolo, decide di intraprendere il lungo e faticoso cammino per diventare un giocatore di primo livello…

Grazie all’impegno di Ennoshita, il Karasuno riesce a sconfiggere il Wakutani Minami e ad accedere così alle semifinali del torneo nazionale interliceale primaverile! Il suo prossimo avversario sarà il vincitore tra Aobajosai e Date Kogyo, due squadre entrambe molto temute dai ragazzi… L’adrenalina sale alle stelle!