SOKONINARU – Milano 20 Marzo 2020

SOKONINARU, band giapponese dalle incredibili doti tecniche, dediti a un heavy-rock con tinte progressive di grande pregio e dal piglio moderno, sarà finalmente per la prima volta in Italia per una data unica venerdì 20 marzo 2020 al Legend Club di Milano.

Biglietti disponibili sul circuito ufficiale Ticketone.

SOKONINARU

Venerdì 20 marzo – Legend Club – Milano

Biglietti: € 12 + prev. / 15 € in cassa la sera del concerto

VIP Ticket € 25 + prev.

L’alternanza di voce maschile e femminile, le ritmiche dinamiche e potenti e il grande senso per la melodia danno vita a un suono unico, apprezzato tanto dai fans del Djent come dai rocker più intransigenti e ovviamente dagli amanti dei manga e della cultura giapponese in generale. Le loro esibizioni, uniche e incredibili, sono molto apprezzate sia in Giappone che all’estero.

La band si forma a Osaka nel 2011, l’EP di debutto vede la luce nel 2015 e ha un tale impatto sulla scena rock giapponese che permette subito alla formazione di esibirsi al celebre “The Wall” di Taiwan registrando il tutto esaurito.

L’anno successivo l’EP “Yaminabe” permette a SOKONINARU di esibirsi per 10 concerti di successo in tutto il Paese e il successivo lavoro “Metalin” (2017) viene selezionato come Best Newcomer da Tower Records.

Il 2018 è l’anno della svolta: l‘EP “Zero“, lanciato dal travolgente singolo “Tenohira De Odoru” che raggiunge oltre 2 milioni di visualizzazioni, permette di registrare il sold out in tutte le date in Giappone e di catalizzare l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

Nel 2019 affrontano un lungo tour che tocca anche l’Europa per la prima volta, e nel 2020 sarà finalmente anche il turno dell’Italia con Complecated System – European Tour 2020.





In collaborazione con Associazione Amicizia Italia-Giappone Ochacaffe’

www.cultura-giapponese.it

www.kblejungle.com