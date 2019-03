SNK 40th Anniversary Collection

Per il 40° anniversario della Shin Nihon Kikaku Corporation, meglio conosciuta con l’acronimo SNK, ecco una collection carica di ricordi e tanti titoli di punta che la casa videoludica ha prodotto dal 1979 al 1990.

SNK 40th Anniversary Collection Gameplay

SNK 40th Anniversary Collection Valutazione

Con 25 giochi che partono da Ozma Wars del 1979, parte questa collection che include una grande varietà di tipologie di giochi, come platform, action RPG, sparatutto a scorrimento orizzontale e verticale, alcuni con doppia versione (originale Arcade da sala giochi e versione rifatta per console).

Anche se magari non avrete mai giocato proprio a questi titoli in sala giochi o su console o emulatori, sicuramente se avete una certa età come me proverete comunque un certo effetto nostalgia per la tipologia di gioco proposta, simile a titoli più famosi da altre case, come Space Invaders.

Ovviamente non potevano mancare anche i primi picchiaduro come Street Smart, quello che potremmo considerare un picchiaduro piuttosto in erba e acerbo!

Ovviamente ci sono anche giochi un po’ difficili da gestire con la levetta analogica della PS4 o della Switch, come Beast Buster, uno shooter in prima persona dove ci facciamo in una passeggiata per le strade di un mondo post apocalittico dove gli zombie sono ormai la norma! XD

Oltre ai giochi, per immergersi meglio nel passato, potrete godervi anche la sezione Museo, in cui oltre a interessanti chicche sul passato, potrete anche osservare schizzi, bozzetti, scansioni originali dei manuali per versione per console e tanto altro ancora.

Tra i diversi titoli presenti potrete trovare anche Athena, la versione SNK del classico platform fantasy a scorrimento orizzontale con elementi action, che ha dato origine al personaggio che potreste aver visto in diversi picchiaduro della SNK come cammeo o come personaggio giocabile, come accaduto in SNK Heroines: Tag Team Frenzy!

Oltre alla galleria, troverete anche le varie colonne sonore dei giochi inseriti, sempre per veri intenditori dell’8bit.

Ogni gioco è dotato di una modalità rewind, per poter tornare sui propri passi se si viene abbattuti brutalmente, che assieme alle vite infinite vi rende praticamente immortali! XD

I menù sono tutti in italiano, mentre i vari giochi sono tutti in inglese, visto che all’epoca era molto raro vedere un gioco adattato in lingue diverse.

Questa collection è pubblicata da NIS America per PS4 e Switch al prezzo di 46 € per la versione Standard e a 70 € per la versione Limited, che include il CD per nostalgici con le colonne sonore, un piccolo artbook in copertina rigida 13 cartoline con illustrazioni e la scatola speciale per contenere il tutto.

Consigliato agli amanti del retrogame.

SNK 40th Anniversary Collection Voti

Trama: 3/5

Gameplay: 3,5/5

Musiche: 3/5

Animazioni: 2,5/5

Adattamento: 4/5