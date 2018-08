Si è spento Unsho Ishizuka

Il 13 Agosto si è spento Yukinori Ishizuka, meglio noto come Unshou Ishizuka, all’età di 67 anni, a causa di un cancro all’esofago.

Nonostante si fosse prodigato per curarsi, sembra che le cure effettuate non siano state abbastanza efficaci da far recedere la malattia.

Oltre che come narratore in diverse serie animate dagli anni ’80 ad oggi, i ruoli per cui è più noto ci sono:

Dottor Oak/Orchid/Narratore (Pokemon)

(Pokemon) Mister Satan (Dragon Ball Kai/Super)

(Dragon Ball Kai/Super) Baran (Dragon Quest – La grande avventura di Dai)

(Dragon Quest – La grande avventura di Dai) Jet Black (Cowboy Bebop)

(Cowboy Bebop) Borsalino “Kizaru” (One Piece)

(One Piece) Zabuza Momochi (Naruto/Shppuuden)

(Naruto/Shppuuden) Gen Fudo (Sousei no Aquarion)

(Sousei no Aquarion) Lehm (Jormungand/Perfect Order)

(Jormungand/Perfect Order) Joseph Joestar (Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stardust Crusader/Diamond is Unbreakable)

Tra le serie che ha doppiato recentemente ci sono Nyanko Big, il gattone di Tada-kun in Tada-kun wa Koi wo Shinai, il narratatore di Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online, Willibald Joachim von Merkatz nell’ultimo riadattamento di Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These, e tra quelle che attualmente sono ancora in corso ha doppiato il mafioso “Papa” Dino nell’adattamento animato di Banana Fish, di cui giusto ieri è andato in onda il settimo episodio.