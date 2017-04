Si è spento Norio Shioyama chardes di Votoms

Abbiamo avuto la triste notizia della scomparsa del character designer e animatore Norio Shioyama (77) e sua moglie Tokiko (85), a causa di un incendio che ha divorato il loro appartamento.

L’incendio ha distrutto l’appartamento all’ottavo piano della coppia, all’interno del complesso Misato Danchi di 14 piani, a Misato, nella prefettura di Saitama all’una di notte. Il cadavere di Shioyama è stato ritrovato vicino al balcone del suo appartamento. Sua moglie è stata ritrovata svenuta all’entrata dell’appartamento ed è stata trasportata in ospedale, ma purtroppo è spirata circa due ore dopo, probabilmente a causa delle esalazioni tossiche e delle ustioni.

La polizia e i vigili del fuoco stanno ancora investigando sulle cause scatenanti dell’incendio.

Shioyama era direttore capo animazione e character designer per la serie televisiva del 1983, Armored Trooper Votoms. Ha lavorato come direttore delle animazioni, character designer, e animazioni chiave per diversi OVA ispirati dalla serie. Ha disegnato il character design dei personaggi di “Yoroiden Samurai Troopers” (noti da noi come I 5 Samurai), Panzer World Galient, e gli ova Ronin Warriors: Message.

Inoltre è creditato come creatore originale, direttore capo animazione, character designer, e animazioni chiave per gli OVA Eiyū Gaiden Mozaika.

Fonte: ANN