Senran Kagura Burst Re:Newal

E dopo diversi titoli, Marvelous! ci offre la possibilità di tornare nel mondo delle giovani shinobi dalle prospere forme di Senran Kagura!

Senran Kagura Burst Re:Newal Gameplay

Senran Kagura Burst Re:Newal Trama

Da tempi immemori esistono in Giappone individui noti come shinobi, individui che al soldo di un signore feudale, lavorano nell’ombra come spie, sabotatori e assassini. Col passare del tempo, il crollo del sistema feudale giapponese e l’influenza occidentale ha via via fatto scomparire questa antica posizione, anche se nonostante tutto sembra che sia ancora in vita, anche se ai giorni nostri gli shinobi vengono usati specialmente dai politici o da grandi imprese per lo spionaggio, come guardie del corpo oppure come assassini.

L’Accademia Nazionale Hanzo è quella che a prima vista sembra una scuola superiore come tante altre, ma al suo interno cela una classe segreta molto particolare dove si apprende l’arte degli shinobi ed è frequentata da un gruppo affiatato di ragazzine prosperose, tra cui Asuka, Yagyu, Hibari, Ikaruga e Katsuragi. Purtroppo dove c’è luce, si stendono immancabilmente anche le ombre, e queste sono rappresentate dai ninja malvagi dell’Accademia Clandestina Femminile Hebijo, una categoria di shinobi che non da importanza a ciò che gli viene chiesto, purché il compenso sia adeguato, e che affina le proprie arti unicamente allo scopo dell’assassinio, inseguendo un concetto di forza che trascenda il bene e il male.

Asuka e le altre ragazze della Hanzo, dovranno vedersela non solo con la vita scolastica di tutti i giorni e le prime esperienze adolescenziali come le dichiarazioni d’amore, ma anche con altre ragazze di diversi istituti pronte a ucciderle anche solo per il fatto di aver incrociato la loro strada ed essersi opposte ai loro metodi violenti e malvagi.

Senran Kagura Burst Re:Newal Valutazione

Prima di aver provato questo titolo conoscevo già di fama Senran Kagura, anche per via di un mio caro amico che per un certo periodo era fissatissimo con alcune ragazze di questa serie. Il gioco in sostanza è composto da parti diverse, normalmente dei filmatini che illustrano una missione che dovremo compiere e la parte di combattimenti in stile musou, dove ci lanceremo tra frotte di ninja nemiche e le dovremo affrontare con le armi più consone al personaggio a cui il livello è dedicato. Oltre a queste però, ci saranno anche parti più riflessive e di lunghi dialoghi nel formato visual novel, dove assieme al parlato dei discorsi, si alterneranno illustrazioni e immagini di diverso tipo.

Inizialmente non c’è una vera trama, ma solo missioni che ci devono permettere di familiarizzare con i comandi e gli attacchi delle varie protagoniste. I combattimenti sono classici alla musou, dove ci dovremo schiantare contro gruppi di decine di ninja malvage, pronte a scontrarsi con noi per la supremazia, oppure scontri uno contro uno con le altre ragazze protagoniste della serie.

I comandi sono piuttosto facili, principalmente si attacca con quadrato, si utilizza attacchi speciali con triangolo, si salta con X e con cerchio si compiono azioni speciali di inseguimento. Usando L1 e R1 si potranno sbloccare le trasformazioni delle Arti Segrete Ninja, che aumenteranno la potenza d’attacco del nostro personaggio a discapito della difesa, permettendoci però di usare anche colpi speciali combinando L1 con triangolo o quadrato.

Il menù principale si divide in diverse azioni che possiamo compiere, una tra tutte scegliere se giocare la storia con le ragazze dell’Hanzo o dal punto di vista delle ragazze dell’Hebijo. Ovviamente durante le missioni potrete guadagnare del denaro che potrete spendere nel Negozio per acquistare dei gadget con cui poter customizzare le ragazze negli Spogliatoi, dove potrete cambiare anche la biancheria intima delle vostre preferite.

Come sempre il livello grafico è alto, con le ragazze che si muovono sinuose mentre combattono e con tanto di effetto sballonzolamento per le loro mercanzie.

La opening che da il via al gioco è davvero molto bella, sia a livello video, sia per quanto riguarda il comparto canoro. Le canzoni sono molto ritmate e misurano perfettamente le azioni di combattimento, fuse con alcuni strumenti e passaggi musicali classici della tradizione giapponese, che ben si sposano con l’ambientazione “scontri tra ninja”.

Il gioco è completamente doppiato, e potrete scegliere se sentire l’audio in inglese o nell’originale doppiaggio giapponese, mentre i sottotitoli a schermo sono solo in inglese. Purtroppo su PS4 sembra che sia stata applicata una censura, eliminando la Modalità Intimità, in cui è possibile accarezzare, palpare e scambiare effusioni con la vostra shinobi preferita.

Il videogioco è pubblicato da Marvelous! per PS4 in versione normale a 49,99 € e in versione Bountiful Beauties Edition al prezzo di 79,99 € (prezzi relativi Amazon) con diversi DLC, livelli, Cd delle OST e bonus fisici aggiuntivi.

Consigliato ai fan delle serie di combattimenti service.

Senran Kagura Burst Re:Newal Voti

Trama: 3,5/5

Gameplay: 4/5

Musiche: 4/5

Animazioni: 4,5/5

Adattamento: 4/5