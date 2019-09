Saint Seiya Episode.G: Assassin si conclude

Sul sito della rivista di Akita Shoten, Manga Cross è stato pubblicato l’ultimo capitolo del manga di Megumu Okada e Masami Kurumada, Saint Seiya Episode.G: Assassin, ed è stato anche rivelato che Saint Seiya Episode.G otterrà un nuovo arco narrativo.

Saint Seiya Episode.G è un prequel della serie originale di Kurumada, Saint Seiya (da noi conosciuto come I Cavalieri dello Zodiaco), ed è stata pubblicata sulla rivista di Akita Shoten, Champion RED dal Dicembre 2002, mentre Saint Seiya Episode.G: Assassin è un sequel pubblicato sulla stessa rivista dall’Aprile 2014.

Dopo la chiusura della rivista in Agosto 2014, la serie si è spostata su Manga Cross. Akita Shoten ha pubblicato il 15° volumetto del manga il 19 Aprile.

Kurumada ha pubblicato l’ultimo capitolo di questa stagione del suo Saint Seiya: Next Dimension – The Myth of Hades su Weekly Shōnen Champion a Giugno 2018 e la rivista non ha ancora annunciato quando tornerà in serializzazione.

Kurumada ha continuato a disegnare questa serie dal 2006 e Akita Shoten ha pubblicato il 12° volume a Maggio 2018.

Entrambe le serie Episode G e il volume autoconclusivo numero Saint Seiya Episode.G Zero, sono pubblicati da Planet Manga, assieme agli altri manga spin-off dedicati agli amatissimi santi di Atena, ovvero I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas Il mito di Ade, I Cavalieri dello zodiaco – The Lost Canvas – Il mito di Ade – Extra e I Cavalieri dello Zodiaco – Saintia Sho.

