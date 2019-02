Psycho-Pass SS – Diagnosi dello Psycho-Pass

Per festeggiare l’uscita del primo film Psycho-Pass SS (Sinner of the System) – Case.1 Tsumi to Batsu (Delitto e Castigo), uscito il 25 Gennaio, sul sito della Animate è stato inserito un divertente form in cui è possibile inserire il proprio nome e ottenere come risultato il proprio coefficiente di criminalità associato a uno dei personaggi della serie.

Il secondo film, Case.2 First Guardian (Primo Guardiano), uscirà il 15 Febbraio, mentre il terzo e ultimo, Case.3 Onshuu no Kanata ni (Dall’altro lato dell’Amore e Odio), verrà rilasciato l’8 Marzo.

Ogni film avrà un determinato personaggio della serie come protagonista.

La serie tratta di un futuro prossimo distopico alla Grande Fratello, in cui in Giappone è stato ideato il Sybil System, un sistema che attraverso scansioni continue delle persone misura lo Psycho-Pass, ovvero il coefficiente di criminalità delle persone, allertando chi ha un coefficiente troppo alto, magari causato dallo stress del lavoro o di una vita troppo movimentata, a curarsi attraverso terapie dallo psicologo o medicine. Ovviamente ci sono anche criminali che si nascondono in modo da non essere identificati, e sarà proprio il compito dell’Unità 1, fare in modo di arrestare o uccidere attraverso delle pistole futuristiche, chiamate Dominator, i trasgressori della legge con un coefficiente troppo elevato.

La serie, animata da Production IG, ha già al suo attivo due serie animate, uscite rispettivamente nel 2013 e nel 2014, oltre a un film d’animazione uscito nel 2015.