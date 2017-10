Il producer Diego Vida al ROMICS 2017

Tra i grandi ospiti del Romics 2017, Diego Vida: Game Producer ed esperto di Computer Grafica.

L’edizione autunnale di Romics 2017, che si terrà presso la Fiera di Roma da giovedì 5 a domenica 8 ottobre a Fiumicino la rassegna internazionale dell’animazione, videogiochi, cinema e fumetto organizzata dalla Fiera di Roma e da I Castelli Animati, vede partecipare più di 200.000 persone ad ogni edizione, infatti non mancano ospiti internazionali come il Game Producer Diego Vida, esperto di Computer Grafica, ha lavorato in Blockbuster quali Mission: Impossible, Fast and Furious, G.I. Joe, Streetfighters e Need for Speed nei reparti produzione di animazione CGI e Visual Effects cui figura anche la Viacom come Produttore Esecutivo, e a videogiochi quali Kingdom of Avalur, Dropzones e Bloodstained. Nella sua carriera ha alternato collaborazioni con Universal, Sony, Capcom, Konami, TOEI e Tsuburaya a produzioni asiatiche indipendenti e alla traduzione televisiva di Castlevania.



Da sempre convinto dell’importanza della scrittura nel racconto audiovisivo, da qualche anno si è focalizzato sul rapporto tra Effetti visivi (VFX) ed Effetti Speciali (SFX) quali prostetiche, armi e trucco.

Grande fan del Giappone, dove ha vissuto per 3 anni realizzando diverse produzioni: Anime, Tokusatsu, Videogames, e TV Series. Appassionato del made in Japan e grande collezionista di action figure e DVD, è uno dei pochi che ama il suo lavoro e lo fa con passione, distinguendosi in diversi ruoli quali Scrittore, Regista, CG & Game Producer. Diego Vida concluderà il suo tour italiano di quest’anno a Romics, dove sarà protagonista di uno speech dedicato al ruolo del Produttore CG in grandi produzioni per Cinema e Games, e a un panel sull’integrazione di Effetti Speciali, Animatronics e CG Animation.

Inoltre è stato confermato da poco che verrà consegnato a Diego Vida il Romics d’Oro.

Il Produttore Diego Vida regalerà tanti premi offerti dalla casa editrice di fumetti Starcomics, da sempre presenti nel mercato italiano in quanto punto di riferimento per tutti i fan delle opere più belle nazionali e internazionali come anche il made in Japan.

Diego Vida regalerà anche dei giochi da tavolo GDR offerti e realizzati dalla Cosmic Group azienda Italiana di toys e famosa distribuzione di action figures con esclusiva Bandai che da anni porta in Italia tutti i prodotti giapponesi e americani nel panorama cinematografico e videoludico delle riproduzioni in scala di modelli Neca, PVC, Diecast ecc…

Interverranno la TV Hoster e modella Maura Giuliani sul palco centrale del Pala Games che intervisterà il Produttore Diego Vida in un talk show con premiazione finale al padiglione 6 Sabato dalle ore 14.30 alle ore 15,15 con Effetti visivi tra Cinema e Games. (Videogames in regalo inclusi)

Seguirà al Pala Movie un secondo incontro con Diego Vida il Workshop intitolato Effetti Visivi e Effetti Speciali: Palco del Movie Village Padiglione 5 – Sabato dalle ore 16,15 alle ore 17 cui interverrà il Maestro di Make Up & Prosthetics Pietro Tenoglio dove alcuni fortunati saranno le star vivendo il momento più importante di un attore e stuntman, essendo ripresi e truccati da Zombie, Terminator e invecchiati allo Zio Tibia – Moderano Max Giovagnoli (Romics) e Marco Lucio Papaleo (Screenweek.it)

Il Produttore Diego Vida sarà anche presente Venerdì 6 Ottobre alle ore 13.30 presso il Padiglione 9 del Pala Comics al Meeting & Lab in Regione Lazio per una conferenza.

Fonte: Romics