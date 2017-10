Panini Free Comic Book Day 2017

Il 2 e il 3 dicembre torna, in tutti i negozi aderenti all’iniziativa, la giornata del fumetto gratuito targato Panini Comics!

A grande richiesta, torna anche quest’anno la due giorni all’insegna dei grandi fumetti Panini Comics… gratis!





Il 2 e 3 dicembre saranno disponibili, in tutte le fumetterie aderenti all’iniziativa, sei albi speciali Panini Comics a distribuzione gratuita dai contenuti inediti: SECRET EMPIRE THE SPECTACULAR SPIDERMAN ATTACK ON AVENGERS, THE BEAUTY, DARTH VADER, ORIGIN, DONALD QUEST, THE DON ROSA LIBRARY ZIO PAPERONE & PAPERINO.

Dopo il successo dello scorso anno Panini Comics porta nuovamente in Italia l’iniziativa nata negli Stati Uniti nel 2001 per introdurre le nuove generazioni al nostro amato mondo di disegni e balloon, recuperando al contempo quei lettori che negli anni si sono allontanati dal circuito delle fumetterie.

I sei albi verranno distribuiti a titoli gratuito solo nelle fumetterie aderenti all’iniziativa, non compariranno mai all’interno del nostro store on-line né sul banco del nostro stand durante le principali fiere di settore. Un’occasione straordinaria, quindi, per scoprire o riscoprire il piacere di recarsi in una fumetteria, incontrare appassionati come voi e magari farsi dare qualche consiglio dai molti negozianti competenti che da anni animano i punti vendita del territorio nazionale.

I contenuti dei sei albi saranno tutti inediti e pubblicati in anteprima a beneficio di chi vorrà prendere parte a questa splendida festa del fumetto insieme a noi. L’albo dedicato a Secret Empire sarà però ancora più particolare perché due delle tre storie contenute al suo interno non verranno ripubblicate nell’immediato su Marvel Miniserie o Amazing Spider-Man, rimanendo inedite molto più a lungo, mentre la rarissima Attack on Avenger non verrà MAI più ristampata, né pubblicata in nessuna formula!

Gli albi speciali a distribuzione gratuita che troverete in tutte le librerie aderenti saranno:

SECRET EMPIRE THE SPECTACULAR SPIDERMAN ATTACK ON AVENGERS

Non una, non due, bensì tre storie inedite ed esclusive. Ritrova gli eroi impegnati contro le forze dell’Hydra e scopri la nuova testata dedicata a Spider-Man dalla penna di Chip Zdarsky in due storie che non verranno ripubblicate nell’immediato su Marvel Miniserie e su Amazing Spider-Man. Inoltre, l’inedito e attesissimo crossover tra gli Avengers e l’Attacco dei Giganti che non sarà MAI più ristampato, né pubblicato in nessuna formula!

THE BEAUTY

Una malattia sessualmente trasmissibile rende bellissimo chiunque la contragga… ma può avere conseguenze mortali! Una serrata indagine di polizia, un misterioso assassino che prende di mira proprio i portatori della beauty, un mondo in cui il culto dell’esteriorità ha assunto contorni ancora più marcati: questi gli ingredienti di una delle nuove serie indipendenti più originali e avvincenti del momento!

DARTH VADER

Anakin Skywalker non esiste più: ormai c’è solo Darth Vader, il Sith più macchina che uomo! L’inizio di una nuova serie imperdibile che narra la nascita dell’Impero.

ORIGIN

Una nuova, incredibile serie fantascientifica del grande mangaka Boichi! Anno 2048: una serie di violenti omicidi sta sconvolgendo Tokyo e gira la voce che a compierli siano degli esseri non umani. A indagare per scoprire se questo è vero o no, è proprio uno di questi “non umani”. Il suo nome è Origin e questo è il primo capitolo della sua avvincente storia.

DONALD QUEST

La nuova avvincente saga “steampunk” dove Paperi e Topi insieme combattono per la salvezza del mondo nella Galassia di Feudarnia. Autori della prima puntata: Ambrosio, Mc Greal e Freccero.

THE DON ROSA LIBRARY ZIO PAPERONE & PAPERINO

In anteprima due storie dal secondo volume dell’opera integrale di Don Rosa, per la prima volta in Italia in una collana mensile dove ogni avventura a fumetti è arricchita dai commenti e le memorie personali scritte dal grande autore, storia dopo storia.

L’elenco completo dei negozi aderenti al Panini Free Comic Book Day sarà comunicato nel prossimo numero del mensile di informazione per fumetterie Anteprima, in uscita a novembre, sulle principali testate Marvel di novembre, nonché su tutti i canali social dell’editore.

Segnate sul calendario queste date: il 2 e il 3 dicembre correte in fumetteria, c’è il Panini Free Comic Book Day 2017!