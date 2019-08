One Piece: Stampede è primo in classifica!

E continuiamo a parlarvi di One Piece, visto che l’ultimo film animato della saga di pirati avventurieri di Eiichiro Oda, One Piece Stampede, si è classificato al primo posto nel suo weekend di apertura travolgendo tutti i concorrenti. Il film ha venduto 1.254.372 biglietti dal venerdì al lunedì e ha guadagnato 1.646.321.500 yen (circa 13,85 milioni di euro).

Il film ha guadagnato l’8,4% in più e ha venduto il 15,3% in più di biglietti nei suoi primi quattro giorni rispetto al precedente film, One Piece Film Gold. Il nuovo film ha venduto 356.052 biglietti su 429 proiezioni in 352 sale venerdì scorso, il giorno di apertura, il più grande record di presenze del primo giorno al botteghino giapponese finora nel 2019.

One Piece Stampede segna il 20° anniversario dell’anime. I primi 3 milioni di fan che si sono recati al cinema hanno ricevuto l’esclusivo manga One Piece Comic -Kan-Banpaku-.

La più grande esposizione al mondo di pirati, fatta da pirati, per i pirati: il Pirates Festival. Rufy e il resto dell’equipaggio di Cappello di Paglia ricevono un invito dalla sua ospite Buena Festa, è conosciuta come la Maestra delle Feste. Una volta giunti, trovano ad attenderli un luogo pieno di padiglioni glamour e molti pirati, compresi quelli della peggior generazione. Il posto è elettrizzante.

Il nuovo film di Makoto Shinkai, Weathering With You (Tenki no Ko) è sceso al terzo posto nel suo quarto fine settimana. Il film ha venduto 468.000 biglietti nel fine settimana e ha guadagnato 645.264.300 yen (circa 5,5 milioni di euro) da venerdì a domenica. Finora il film ha venduto 5,84 milioni di biglietti guadagnando 7.513.487.800 yen (circa 63,2 milioni di euro). Il film ha venduto nei primi tre giorni di proiezione 1.159.020 di biglietti guadagnando 1.643.809.400 yen (circa 13,82 milioni di euro) in 358 sale, classificandosi al primo posto nel suo weekend di apertura. Il film ha guadagnato il 28,6% in più nei suoi primi tre giorni rispetto al precedente film di Shinkai, Your Name, che ha guadagnato 1.277.960.000 di yen nei suoi primi tre giorni. Il sito web Eiga.com stima che i guadagni del film Weathering With You supereranno i 10 miliardi di yen (circa 84 milioni di euro). Il film è stato proiettato su 448 schermi di 359 cinema in Giappone il 19 Luglio.

Dragon Quest Your Story, il primo film animato in CG dedicato alla saga del popolare videogioco Dragon Quest, è sceso dal 4° al 7° posto nel suo secondo week-end. Il film ha guadagnato 141.551.600 yen (circa 1,2 milioni di euro) da venerdì a domenica, guadagnando un totale cumulativo di 831.703.800 yen (circa 7 milioni di euro) dalla prima proiezione in Giappone del 2 Agosto.

Mewtwo Strikes Back Evolution (Mewtwo no Gyakushū Evolution), il 22 ° film della saga di Pokémon, è sceso da 8° a 9° nella sua quinta settimana. Finora il film ha venduto 1,95 milioni di biglietti per guadagnare un totale cumulativo di 2.297.013.600 yen (circa 19,3 milioni di euro). Il film ha venduto 454.000 biglietti per guadagnare 553 milioni di yen classificandosi al secondo posto nel suo weekend di apertura in 367 sale. Il film ha guadagnato il 10,6% in più nel suo weekend di apertura rispetto al film dell’anno scorso, Il film Pokémon – In ognuno di noi.

Il nuovo film è un remake in 3D di Pocket Monsters: Mewtwo no Gyakushū (Pokémon il film – Mewtwo contro Mew), il film del 1998.

Fonte: ANN