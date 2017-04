One Piece: Lingerie a tema

Torniamo a parlarvi di One Piece, di cui già vi abbiamo accennato del traguardo ragguardevole raggiunto con le vendite dei volumi in tutto il mondo. Questa volta, al posto di volumi di carta, vi parleremo di un altro prodotto interessante abbinato al marchio del popolare manga di Eiichiro Oda.

La marca di lingerie Peach John non è estranea all’ispirazione da manga e anime, avendo già adattato le uniformi delle Guerriere Sailor, le combinazioni di colori delle unità Eva, e persino le mutandine di Pikachu.

Questa volta la nuova ispirazione della compagnia è offerta dalle ragazze di One Piece, cosa sorprendente, visto che le protagoniste in questione spesso indossano dei bikini. Nami, Nico Robin, Boa Hancock e la principessa sirena Shirahoshi sono la fonte d’ispirazione per una combinazione di lingerie e costumi da donna, che saranno messi in vendita dal 12 Aprile sia online che nei negozi di Shibuya, Ikebukuro e Namba.

Il set Robin è composto da un pareo, un bikini a canottiera ad allacciatura a nastro, al costo di 9.980 yen (circa 85 euro).

Il set di Nami è composto da un bikini a nastro e degli short da nuoto, al costo di 8.980 yen (circa 76 euro).

Il set Shirahoshi è composto da un reggiseno con un grosso fiocco e delle mutandine con tanti fronzoli, al costo di 7.980 yen (circa 68 euro).

Il set di Hancock è composto da un reggiseno con dettagli a scaglie e una mutandina a minigonna, al costo di 7.980 yen (circa 68 euro).

Il sito inoltre annuncia anche l’arrivo di una collezione di indumenti intimi di One Piece, questa volta dedicata ai personaggi maschili, ovvero Luffy, Chopper, Law, Bon Clay, Sabo, e Koala, che verranno svelati il 10 Aprile.

Fonte: ANN