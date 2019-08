One Piece: Anelli Nuziali per un’avventura infinita assieme!

Siamo abituati al fatto che i giapponesi riescano a legare i brand di serie famose a qualsiasi cosa, dallo champagne di Evangelion, fino alle mutande di Saint Seiya, passando per i condom di Gundam!

Questa volta, vi presentiamo gli anelli di una serie che si presta (per la sua spropositata lunghezza) a giurare al proprio partner amore eterno (o almeno fino a quando la serie non si concluderà, il che è tendente all’infinito XD), ovvero gli anelli nuziali di One Piece.

Gli anelli fanno parte della serie The Words of ONE PIECE, e al loro esterno riportano alcune delle più celebri frasi della serie in Inglese, e sono acquistabili in versione oro giallo e oro rosa.

Tra le frasi più celebri ci sono:

“Non mi imbarcherei mai in un’avventura… …che non sia divertente!!!!!”

“La persona più libera del mondo… …è il Re dei Pirati!!!”

“Vi ringrazio tanto… …per avermi amato!!!”

“La prossima volta che ci vedremo… …sarà in alto mare.”

“Grazie tante. Ora, sono più forte.”

“E’… …il cuore che conta!!”

“Creerò con le mie mani la cura miracolosa!!!”

“Ha!!! Che vita fantastica!!!!”

“E’ 100% colpa mia, ma perdonatemi perché sono così carina!”

“A creare le epoche… …è sempre stato chi vive nel presente!”

Una coppia di anelli costa 216.000 yen (circa 1.840 €) e possono essere acquistati sia nel negozio di Shinjuku di U-Treasure, che sul loro store online.

Non è la prima collaborazione con serie note nel campo della gioielleria, visto che U-Treasure già dispone di anelli di fidanzamento o nuziali a tema Pokemon, Card Captor Sakura, Kingdom Hearts, Sailor Moon e Hello Kitty, oltre a orologi, braccialetti e orecchini.

