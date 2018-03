Okayado ospite del Napoli Comicon 2018

Dopo diversi giorni di indizi sulla pagina ufficiale Facebook di J-Pop riguardo ad un annuncio imminente, finalmente è stato svelato l’altro giorno che alla prossima edizione del Napoli Comicon come ospite nipponico di J-Pop verrà a trovarci Okayado, autore di Monster Musume (Monster Musume no Iru Nichijō overo Vita quotidiana delle ragazze mostro).

La serie, giunta in patria al volume 13, mentre in Italia è appena stato pubblicato il 9, ha come protagonista Kimihito Kurusu (di cui potete anche dimenticarvi il nome perché non verrà quasi mai pronunciato XD ), che per sbaglio finisce per convivere con una giovane Lamia, Miia, per un’interscambio culturale tra specie che gli recapitano la ragazza a casa. Inizialmente i due restano un po’ sulle loro, ma subito Miia finisce per affezionarsi e innamorarsi del suo host family, che capitolo dopo capitolo finisce invischiato nelle vicende di altre ragazze mostro che rimpinguano pian piano il suo inatteso harem, innamorandosi ovviamente a modo loro di lui, fino al giorno in cui Miss Smith, la coordinatrice di interscambi, riferisce loro la possibilità di poter sposare il ragazzo, facendo partire una accesa lotta sexy senza esclusione di colpi!

La serie è stata accolta molto bene in patria, tanto da ottenere nel 2015 un adattamento animato che copre i primi volumi della serie (e ovviamente i fan come me sperano in un seguito) di 12 episodi e 2 OVA.

Ovviamente, se ne avremo la possibilità, ci farebbe molto piacere intervistare il sensei riguardo alla sua passione per il disegno e alle scelte che l’hanno portato a creare MonMusu.