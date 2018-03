Oh! great disegnerà il manga di Bakemonogatari

Sull’account Twitter della rivista di Kodansha, Weekly Shōnen Magazine, è stato finalmente svelato, dopo aver dato alcune illustrazioni come indizio, che il mangaka Oh! great (Ito Ogure) si occuperà di disegnare l’adattamento manga delle light novel di NisiOisin, Bakemonogatari.

La serializzazione manga partirà dal numero 15 di quest’anno della rivista che uscirà il 14 Marzo.

Oh! great è molto famoso per aver creato serie come Tenjho Tenge (Inferno e Paradiso), Air Gear, Biorg Trinity, di cui le prime due serie hanno ispirato adattamenti animati e teatrali. Ha anche lavorato alla storia e ai disegni di numerosi altri manga come Burn Up!, 5 – Five, Himiko-Den, Majin -Devil-, Naked Star e Silky Whip. Inoltre, ha lavorato alle illustrazioni di fine episodio di diversi anime come Arakawa Under the Bridge x Bridge e Yamada-kun e le 7 Streghe, senza contare le collaborazioni per il charachter design che spesso gli viene richiesto da video giochi abbastanza noti, come Tekken, Soul Calibur o i temibili nemici creati nel recente Digimon Story – Cyber Sleuth: Hacker’s Memory. La maggior parte dei lavori di Oh! grat sono tati pubblicati in Italia da Planet Manga.

Le Monogatari Series di NisiOisin hanno come protagonista Koyomi Araragi, un liceale solitario e dai voti non troppo brillanti. Un giorno gli capita di salvare da una caduta la sua compagna di classe, Hitagi Senjōgahara, che gli cade letteralmente tra le braccia, facendogli scoprire che la ragazza pesa quasi quanto un sacchetto di patate. Secondo la ragazza, questo problema le pesa dal primo anno delle superiori. Una volta aiutata a superare questo problema sovrannaturale, Koyomi incontrerà altre ragazze che sono funestate da delle “singolarità” di natura soprannaturale. La serie di novel è partita con la storia di Bakemonogatari in due volumi nel 2006, servendo come base per il primo adattamento animato, andato in onda nel 2009.

La serie di novel si è conclusa con la “Final Season“, ovvero Zoku Owarimonogatari nel Settembre 2014, con un teaser per “Monogatari Series, Next Season Tsugimonogatari.” Quattro novel “Off Season“, Orokamonogatari, Wazamonogatari, Nademonogatari, e Musubimonogatari, che sono state pubblicate rispettivamente a Ottobre 2015, Gennaio 2016, Luglio 2016, e Gennaio 2017.

La nuova serie di novel “Monster Season” è iniziata con Shinobumonogatari a Luglio. La prima serie animata è giunta anche da noi grazie alla collaborazione Dynit e VVVID. Lo speciale animato Owarimonogatari Second Season, andato in onda a fine Agosto 2017, è stato l’adattamento animato più recente del franchise, ed affronta il terzo volume della serie novel Owarimonogatari. L’adattamento animato delle novel Zoku Owarimonogatari verrà messa in onda quest’anno, anche se non è stata ancora data una data precisa.

Fonte: ANN