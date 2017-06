Nuovo manga per Kei Sanbe

Sul numero di Luglio della rivista mensile di Kadokawa, Young Ace, è stato annunciato che Kei Sanbe, l’autore di ERASED, farà partire una nuova serializzazione sul prossimo numero, ovvero quello di Agosto in uscita il 4 Luglio (buona festa dell’indipenden… ah, no quelli sono gli americani).

La rivista però non ha voluto rivelare il titolo della nuova serializzazione o altri dettagli in merito, lasciando un clima di mistero attorno al nuovo titolo che entrerà a far parte delle fila della storica rivista che ha ospitato serie come Neon Genesis Evangelion e MPD Psycho, ed ospita attualmente titoli come Guyver, Match Shojo e i manga di Fate (come Fate Zero, che si è da poco concluso).

Sanbe ha serializzato ERASED (Boku dake ga Inai Machi) da 2012 fino a Marzo 2016, ed un manga spinoff da Giugno a Novembre 2016. Il manga ha avuto una nomination ai Tezuka Osamu Cultural Prize ‘Reader Award’ nel 2014, ai Manga Taisho Awards nel 2015, ed al Seiun comic award di quest’anno.

Star Comics ha pubblicato il primo volume del manga lo scorso Settembre, e concluderà la pubblicazione col nono volume extra in uscita il 12/07/2017.

La serie ha ricevuto anche un adattamento animato nel Gennaio 2016, attualmente disponibile in versione sottotitolata anche nella nostra lingua su VVVVID, anche se la serie animata salta una buona parte del finale del manga, giungendo però alla stessa conclusione. Il manga ha anche ispirato un film live-action uscito in Giappone nel Marzo 2016, ed anch’esso ha un finale diverso da quello del manga e della serie animata. Netflix ha annunciato la produzione di una serie televisiva giapponese live-action dedicata al manga, che è stata rimandata a quest’inverno.

Fonte: ANN