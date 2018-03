Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno

Dopo cinque anni (sette se consideriamo la data di pubblicazione in Giappone) ecco il secondo gioco del mondo di Ni no Kuni, un mondo parallelo al nostro dipinto dal tipico character design di Hayao Miyazaki e dello studio Ghibli.

Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno Gameplay

Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno Trama

America dei giorni nostri. Il presidente Roland Clyne si sta recando in città attraversando un lunghissimo ponte in una tipica auto scura, quando qualcosa passa a velocità altissima nell’aria, sfrecciando verso la città per poi esplodere su di essa, creando un’onda d’urto pazzesca che riesce a far ribaltare l’auto presidenziale. Roland cerca di uscire dal mezzo ferito, ma succede qualcosa di strano e si risveglia in quello che sembra un altro mondo, dove incontra uno strano ragazzino che sembra avere delle orecchie da gatto. Cercando di capire dove si trova, verrà coinvolto in uno strano colpo di stato orchestrato da Ratoleon, il consigliere del precedente Re Leopold, ormai defunto. Il ragazzino che si trova assieme a lui quando sentono le esplosioni, è infatti il figlio del precedente Re e principe Evan Pettywhisker Felix del regno di Gatmandu, e sembra proprio che eliminarlo sia uno dei Murinidi (una specie di ratti antropomorfi) che hanno architettato questo incidente ai danni dei Felinidi (di cui Evan fa parte).

Riuscendo a sfuggire dagli inseguitori anche grazie alla balia e dama di compagnia di Evan, Almina, Roland ed Evan si rintanano nelle fogne, dove dovrebbe trovarsi una strada segreta per fuggire dal palazzo senza essere scoperti. Purtroppo alla fine del tragitto trovano solo un ponte distrutto e vengono messi alle strette dal Cavaliere Nero, un temibile nemico che li mette entrambi alle corde. Grazie al sacrificio di Almina, Roland riesce a trarre in salvo Evan e fuggire con lui dal regno, ma una volta fatte due chiacchiere col ragazzo, scopre che queste avversità stanno solo forgiando il carattere del ragazzo che ha deciso di divenire re di tutti i paesi in modo da creare un paese dove tutti siano felici.

Quali altre avventure aspetteranno questa strana coppia messa assieme dal destino?

Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno Valutazione

Partendo dal fatto che non ho giocato al primo titolo della serie, credo che le due non siano direttamente collegate, o almeno al momento non mi è parso che ci siano riferimenti a fatti avvenuti. La storia è un classico per le serie di questo genere, soprattutto con recenti esempi come Final Fantasy XV, ovvero viene ordito un crudele tranello per uccidere un giovane principino e sottrargli il regno. Nonostante il giovane Evan parta come un ragazzino un po’ vanitoso e un po’ cresciuto nella bambagia, tanto da non accorgersi neppure che i ratti hanno approntato un colpo di stato, pian piano, anche condizionato dalle situazioni e dalla presenza di Roland come guida, cresce man mano che la storia si dipana, prendendosi le responsabilità di un re, mentre dall’altra parte abbiamo Roland, che ormai si trova in questo mondo e deve imparare a viverci, perché l’idea di tornare nel suo mondo è ancora un miraggio lontano. Anche gli altri personaggi che entreranno a far parte del party sono bene inquadrati e caratterizzati.

Per commentare lo svolgersi della storia e dell’azione potrei usare un solo termine… COINVOLGENTE! Davvero, da quando ho iniziato a giocare e provare il sistema, fino a quando ho spento la PS4 sono arrivato tutto d’un fiato al capitolo 3, e senza rendermene conto erano passate già 4 ore. Il gioco ti attira, con tante piccole chicche, combattimenti e soprattutto facendoti nascere il desiderio di vedere come proseguirà l’avventura di Evan e come farà a diventare il Re che ha giurato di divenire. Praticamente giocarci è come vedere una serie animata, di cui attendi con impazienza l’episodio settimanale per vedere come si evolverà la situazione.

La grafica del gioco è un open world con classica 3D con telecamera libera che passa in cel-shading sui filmati, con scenari e panorami molto ricchi ed evocativi. Il movimento nelle mappe dei luoghi è molto fluido, stesso dicasi per quello nella mappa mondiale, che trasforma i personaggi in tappetti super deformed. Gli incontri su mappa sono regolati, con mostri visibili con tanto di nome e livello (così se troverete nemici di livello alto, cercherete di prendere un’altra strada piuttosto che affrontarli e venire massacrati), che se si accorgeranno di te ti verranno ad attaccare. Inoltre sparsi per il mondo ci sono anche dei mostri speciali, avvolti da un’aura nefasta, che sono fissi, e ovviamente è sconsigliato provare ad attaccar briga con loro ai livelli bassi. Sia i mostri che i personaggi di sfondo (e non intendo i png importanti) sono ben disegnati e non sono il classico gruppo di personaggi fotocopia, visto anche il fatto che in questo mondo oltre agli umani ci sono anche tanti animali antropomorfi, come topi, gatti e cani (un tuffo nel passato che mi fa tornare in mente il caro e vecchio Il Fiuto di Sherlock Holmes di Miyazaki).

Il menù è di facile utilizzo e piuttosto intuitivo, partendo con diversi punti interrogativi che man mano si va avanti nella storia si sbloccano, raggiungendo il menù completo che potete vedere qui sopra. Il primo punto è Equipaggia, dove all’interno dell’Armanello è possibile equipaggiare fino a tre armi da mischia (spade, lance, asce) e una a distanza (pistole, bacchette magiche, archi) a dipendenza dalle preferenze del personaggio, oltre che ovviamente gli equipaggiamenti di difesa e le magie e attacchi speciali. Andando su Squadra invece è possibile cambiare i tre personaggi del party, visto che a disposizione a un certo punto del gioco avrai più di tre personaggi tra cui scegliere. Oltre ai personaggi potrai anche scegliere quali Cioffi compongono la tua squadra, degli spiritelli che puoi reclutare in giro per il mondo che compaiono durante gli scontri, offrendoti particolari benefici, come recuperare punti vita o lanciando attacchi speciali sugli avversari. Inventario mostra tutti gli oggetti che hai ottenuto in giro (sono sparsi per le mappe sotto forma di scintille luccicanti, basta passarci sopra per prenderle), comprato o trovato negli scrigni sparsi per il mondo (ci sono in giro anche particolari scrigni blu, che immagino si potranno aprire più avanti nel gioco con particolari oggetti o magie). Diario delle missioni semplicemente contiene le informazioni su tutto quel che hai fatto e sul prossimo obiettivo. Equalizzatore è un pannello che ti permette di customizzare attacchi e difese magiche contro certi tipi di elementi, oltre che il drop di oggetti e di denaro. Organizza truppe serve per un tipo speciale di combattimento, che avviene tra eserciti. Enciclopedia infine ha diverse informazioni su mostri, termini, record e il Foglialibro, una specie di tablet che si connette a una specie di BBS (Bullettin Board System) dove gli utenti postano foto e commenti.

Nonostante sulla mappa si possa andare tranquillamente dove si vuole, avremo sempre sulla mappa in alto a destro una freccia e un’icona che indicano l’obiettivo attuale, per cui anche se ci si sbizzarrisce a cercare oggetti e scrigni in giro, facendo combattimenti random è assai difficile perdere la strada, inoltre nel mondo sono sparse delle Instaporte, dei punti di spawn da cui ci si puo’ teletrasportare liberamente, facilitando ulteriormente il viaggio da un punto all’altro del mondo, ovviamente per poterle usare prima si deve raggiungere il posto in cui si trovano e sbloccarle. Inoltre di tanto in tanto, tra i livelli e nel percorso è possibile trovare delle Pietre Miliari, che permettono non solo di salvare, ma anche di recuperare punti vita e punti magia del gruppo. Il gioco inoltre ha un sistema di autosave, per cui in determinati punti salva automaticamente la partita, ma ovviamente se vi trovate in mezzo al nulla e avete un impegno vi tocca andare a una Pietra Miliare. Inoltre, proseguendo nel gioco, si ottiene dalla Sala del Trono la possibilità di gestire il regno, creando o upgradando i palazzi, piazzando al loro interno i Talenti, ovvero le risorse umane di cui il regno dispone, e aumentando le proprie tecnologie. Una volta sbloccata questa modalità, si sbloccheranno anche delle Missioni Secondarie, dove sarà possibile arruolare altre persone di talento in giro per il mondo.

La colonna sonora è strabiliante, piena di musiche classiche da orchestra, evocative e a tratti anche epiche, e vi assicuro che non ci si stanca di ascoltarle. Inoltre seguono perfettamente la situazione, con melodie basse e pesanti durante la fuga da Gatmandù che si tramutano in movimentate ballate a colpi di tromba durante gli socntri per poi quietarsi nella mappa mondiale con una tranquilla melodia d’accompagnamento. Su questo piano sono davvero soddisfatto, ma non mi aspettavo davvero di meno da un titolo simile.

Il gioco è completamente sottotitolato in italiano è ha la possibilità di scelta tra la traccia audio inglese e quella originale giapponese. Ottime traduzioni anche se come al solito il titolo è stato pesantemente adattato per rendere alcuni nomi più orecchiabili al pubblico italiano tra cui i nomi dei regni (Garmandù – Ding Dong Dell, Ratoleon – Chuu). E come diversi altri titoli di questo genere, tipo i Dragon Quest, alcuni personaggi parlano in dialetto, primo esempio è Solario, il Nume Tutelare che stringe un patto con Evan, che parla in romanesco. Se avete letto altre mie recensioni sapete quanto questo mi faccia storcere il naso, ma alla fine, almeno per il momento, sono pochi i discorsi del nume, per cui è passabile la cosa.

Il videogioco è pubblicato da Bandai in diverse versioni, la Collector o King’s Edition al prezzo di 146 € (contiene il gioco, season pass, steelbox, il making of in Blu-Ray, disco in vinile con la con colonna sonora, artbook e diorama carillon), la Prince’s Edition al prezzo di 93 € (contiene il gioco, season pass, steelbox, il making of in Blu-Ray e una figure in versione Chibi di Evan), la Special Edition al prezzo di 69,99 € (contiene il gioco e un puzzle 3D esclusivo di Solario, il dearca di Evan) e infine la Standard Edition e al prezzo di 61 € (che contiene solo il gioco). NB: i prezzi sono indicativi e sono stati presi da Amazon.

Consigliato agli amanti degli rpg e soprattutto ai fan dello studio Ghibli.





Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno Voti

Trama: 5/5

Gameplay: 4,5/5

Musiche: 5/5

Animazioni: 5/5

Adattamento: 4,5/5