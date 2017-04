NAPOLI COMICON 2017 – REGOLAMENTO SESSIONI AUTOGRAFI TOYOTARO

Da sito della Star Comics vi riportiamo l’annuncio del regolamento delle sessioni autografi che si terranno nella cornice della manifestazione partenopea.

Il momento che tutti voi aspettavate è finalmente giunto! Di seguito trovate le modalità con cui potrete provare a fare vostro l’autografo del maestro TOYOTARO, disegnatore della nuova attesissima serie DRAGON BALL SUPER, presente al Napoli Comicon dal 29 Aprile al 1 Maggio.

3) Sarà consentito ricevere l’autografo esclusivamente per se stessi e non per terze persone.

1) Questa modalità vale ESCLUSIVAMENTE per le Sessioni Autografi che si terranno presso lo STAND STAR COMICS (AE08) i giorni 29, 30 Aprile e 1 Maggio 2017.

2) 20 persone ogni giorno potranno vincere tramite questa modalità.

3) Il giorno sabato 8 Aprile alle ore 14.00, sulla nostra pagina Facebook (NON su starcomics.com, per non creare rallentamenti e disagi), verranno creati 3 post differenti, uno per ogni giorno di Sessione. Da quel momento potrete inviare le vostre e-mail a concorso@starcomics.com

4) Ogni post conterrà un testo che andrà COPIATO e INCOLLATO sull’Oggetto della mail. Questo Oggetto sarà sottoposto a controllo automatico, quindi è indispensabile che sia identico a quello presente nel post.

5) Ogni e-mail inviata sarà valida per una sola persona. Non sarà possibile prenotare più incontri con lo stesso indirizzo di posta elettronica per conto di terze persone.

6) Il Testo dell’e-mail dovrà contenere rigorosamente nome, cognome, indirizzo di residenza e data di nascita del mittente.

7) È possibile inviare 1 sola e-mail per ogni giorno a cui si vuole partecipare, quindi in totale si possono mandare 3 e-mail, una per ogni giornata di Sessione.

Se si è disponibili per più giorni è necessario mandare una e-mail diversa per ognuno dei giorni, e ogni mail dovrà contenere nell’Oggetto il testo relativo a un solo giorno. NON scrivere i testi relativi a più date nell’Oggetto della stessa e-mail.

9) CHI VINCE?

Le prime 20 e-mail correttamente compilate disposte in ordine cronologico dal sistema saranno le vincitrici. Sarà una questione di decimi di secondo, quindi se avrete mandato un’e-mail alle 14:00 ma non avete vinto, sappiate che ci saranno moltissime altre persone nella vostra stessa situazione.

Ai vincitori sarà inviata un’e-mail di risposta NON AUTOMATICA entro pochi giorni, contenente il numero di prenotazione e il giorno in cui si terrà la Sessione a cui ha diritto a partecipare.

10) HO VINTO! CHE SUCCEDE ORA?

10.1) Se hai ricevuto l’e-mail di avvenuta vincita, dovrai stamparla e portarla con te allo STAND STAR COMICS (AE08) almeno 1 ora prima dell’inizio della Sessione a cui hai diritto a partecipare.

10.2) Acquista presso lo STAND STAR COMICS (AE08) DRAGON BALL SUPER vol. 1 e DRAGON BALL SUPER vol. 2 (disponibile in anteprima in fiera).

10.3) Ti verrà consegnato l’esclusivo SUPER ZAINETTO contenente poster e segnalibro DRAGON BALL SUPER, maschera Super Sayan Blue e lo speciale SHIKISHI* sul quale il maestro Toyotaro apporrà il suo autografo. Non potranno essere rilasciati autografi su supporti diversi dallo SHIKISHI.

11) SE HAI VINTO IN PIÙ DI UNA GIORNATA

11.1) Se risulterai vincitore in più di un giorno, Star Comics ne sceglierà solo uno in base a esigenze organizzative. Quindi ti sconsigliamo di provare a vincere in giorni in cui non sei sicuro al 100% di poter venire.

11.2) In questo modo si libererà un posto nelle altre Sessioni oggetto della vincita multipla, che verrà subito riempito dalla 21esima e-mail in ordine cronologico arrivata per quella Sessione, e così via ad oltranza finché tutte le Sessioni avranno 20 persone confermate.