Mostra di Byobu: Paraventi Giapponesi al Giuseppe Piva di Milano

Dall’11 al 31 Maggio 2017 si è tenuta a Milano al Giuseppe Piva – Arte Giapponese una mostra di Byobu: paraventi giapponesi.

I Byobu, che anche in giapponese si traduce letteralmente come “schermo per vento“, sono da considerarsi ben più che un arredo o un mobile. Si tratta, infatti, di uno dei principali supporti per la pittura e tutti gli artisti giapponesi di ogni epoca si sono cimentati con questo genere di formato.

La mostra raccoglie un nucleo d’importanti paraventi del periodo Momoyama (1575-1615) ed Edo (1615- 1868) di diversi soggetti, forme e dimensioni.

Emblematico della rassegna è un paravento a sei ante del XVII secolo a metà Periodo Edo, Paesaggio con papaveri e crisantemi su fondo oro.

Sono andato a vedere i Byobu qualche giorno fa e vi riporto di seguito video e foto.