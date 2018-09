Monster Musume in pausa per problemi di salute di Okayado

OKAYADO, mangaka creatore di Monster Musume (Monster Musume no Iru Nichijō) ha annunciato su Twitter giusto ieri che si prenderà una pausa dal lavoro per dare la priorità alla sua salute mentale.

Non ha aggiunto fra quanto tempo il manga sarebbe tornato, ma ha detto che si sarebbe concentrato nel rimettersi in modo da poter riprendere al più presto la serializzazione.

L’anno scorso il manga di Monster Musume si era già preso parecchi mesi di pausa, ma sul blog di Comic Ryū veniva spiegato che quelle pause servivano per la preparazione e correzione alla volta dell’uscita del nuovo volumetto. Quest’anno, il manga è andato in pausa dal capitolo 59 uscito nel numero di Marzo fino al numero di Giugno, in cui è uscito il capitolo 60, mentre il capitolo 61 è stato pubblicato il 30 Agosto.

OKAYADO ha pubblicato il one-shot di “Monster Musume” nel 2011 sul numero speciale di Comic Ryū, di Tokuma Shoten, e iniziato la serializzazione di Monster Musume sempre su Comic Ryū nel 2012. Il 14 volume è stato pubblicato questo Giugno, mentre da noi in Italia il manga è edito da J-Pop ed è giunto al volume 11 uscito a Luglio. La casa editrice italiana ha inoltre invitato il sensei Okayado quest’anno alla partecipazione della fiera partenopea del Comicon, in cui era presente anche una piccola mostra di illustrazioni per le copertine e riproduzioni delle tavole originali, ed ovviamente il sensei rilasciava dei rapidi sketch e autografi sulle copie del manga.

Il manga ha goduto anche di un adattamento animato in serie televisiva nel 2015, oltre a degli episodi originali inseriti in DVD venduti assieme all’edizione speciale dei volumi 11 e 12 del manga in Giappone.

Fonte: ANN