Monster Hunter World: un mondo di avventure

Capcom, sviluppatore e publisher di videogiochi su scala mondiale, ha oggi rilasciato Monster Hunter: World™ per PlayStation®4 computer entertainment system e Xbox One, segnando così il primo rilascio globale simultaneo per questa famosa serie action-RPG, che ha venduto oltre 40 milioni di copie. Inoltre il titolo verrà rilasciato su PC nell’autunno 2018. In Monster Hunter: World i giocatori dovranno affrontare mostri giganteschi in un vasto e pulsante ecosistema, in solitaria o con fino a 3 altri cacciatori tramite la modalità cooperativa online, finalmente caratterizzata, per la prima volta nella serie, da un pool globale di giocatori e una funzione “drop-in” nelle missioni già avviate.

In Monster Hunter: World assisterai alla Traversata degli Antichi, la traversata dell’oceano da parte dei draghi antichi, che avviene una volta ogni decennio, verso una terra conosciuta con il nome di “Nuovo Mondo”. Entra a far parte della Commissione di Ricerca della Gilda e avventurati in questa vastissima e misteriosa terra, per scoprire i segreti della traversata. Mentre i cacciatori si impegnano nelle loro missioni, la Commissione ha gli occhi puntati sul Zorah Magdaros, un drago antico di dimensioni colossali che sorge dalla profondità della terra come un vulcano.