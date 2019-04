Märchen Mädchen: Ultimi 2 episodi il 25 Aprile

Vi ricordate lo strabiliante fallimento dell’adattamento animato di Märchen Mädchen?

Ebbene, dopo più di un anno dalla conclusione dell’EPIC FAIL che causò la cancellazione della serie dal palinsesto, con tanto di disconoscimento dell’autore del manga, la serie si concluderà con la trasmissione degli ultimi due episodi tagliati il 25 Aprile su AT-X ! Oltre agli episodi finali, verrà ovviamente anche trasmessa l’intera serie di 10 episodi in una versione migliorata per la vendita in home video.

La serie televisiva è andata in onda in prima visione l’11 Gennaio 2018. Per i primi episodi non sembrava esserci alcun problema, ma man mano che la serie proseguiva, sia le animazioni, che i disegni di base e persino alcune scene trasformate in immagini statiche doppiate, facevano notare che c’era qualcosa di strano in questa produzione. Come se non bastasse, la trasmissione degli episodi 9 e 10 venne rimandata al 22 e 29 Marzo per “migliorarne la qualità animata“.

Sul sito ufficiale dedicato alla serie animata, era prima stata pubblicata come data degli ultimi due episodi per Dicembre 2018, per poi essere rimandata ulteriormente “a causa di circostanze inattese” ad “Aprile o in seguito” di questo anno. Anche l’uscita dei Blu-ray è stata rimandata di due mesi a disco per migliorare la qualità degli episodi, in particolare il sesto, settimo e nono episodio, tanto che l’ultimo volume in Blu-ray da uscire il 30 Gennaio è finito sugli scaffali in vendita il 30 Marzo.

La serie parla di una ragazzina giapponese, topo di biblioteca, che non riesce a comunicare e interagire col prossimo. La ragazza scopre l’esistenza della magia e un’accademia frequentata da giovani maghe che, attraverso il potere dei loro grimori (che sono favole e storie famose), riescono ad utilizzare delle determinate abilità e poteri, e per evitare delle tragedie, si sfidano periodicamente.

Se non avete seguito la serie, ecco alcuni screen degli episodi in questione, che hanno toccato livelli di orrore quasi pari a quelli di Ore ga Suki nano wa Imouto dakedo Imouto ja Nai.

