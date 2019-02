Zodiac War – Juni Taisen Manga

Torna una coppia di autori che abbiamo imparato ad amare grazie a Medaka Box e Shonen Shojo, ovvero ai testi il prolifico NisiOisiN delle Monogatari Series e alle matite Akira Akatsuki, pronti a catapultarci in una guerra sconosciuta dove si mette in ballo la vita per ottenere realizzato un desiderio.

Zodiac War – Juni Taisen Trama

Ci troviamo in un Giappone dei tempi moderni. Ogni dodici anni viene combattuta una guerra silenziosa tra dodici combattenti scelti da altrettante famiglie storiche, che rappresentano ognuna un animale dello zodiaco Cinese. Anche quest’anno sono stati invitati i guerrieri del Topo, del Cane, del Cinghiale, della Scimmia, del Cavallo, del Bue, del Coniglio, della Capra, del Gallo, della Tigre, del Serpente, del Drago, e il campo di battaglia dove questi dodici eroi dovranno affrontarsi è cotituito da un’enorme città metropolitana, in cui potersi nascondere, piazzare trappole e tendere imboscate utilizzando al meglio le proprie abilità e stratagemmi più fini.

Arrivati al piano più alto del grattacielo dove i guerrieri si devono riunire, affinché Duodecuple, il misterioso arbitro e presentatore dell’evento, presenterà loro Navi, un giovane che terrà la cronaca della battaglia, seguendo da lontano gli scontri, e le modalità attraverso cui verrà combattuta. Infatti dopo aver mostrato un tavolo con 12 gemme, chiederà a ogni partecipante d’ingoiarne una. La gemma, definita gemma-bestia, altro non è che un potente veleno condensato, che inizierà a sciogliersi nello stomaco dei partecipanti, fino a portarli alla morte dopo circa dodici ore. Lo scopo di questa guerra sarà quindi estrarre le gemme dai corpi dei propri avversari e consegnarle prima di tale scadenza, in modo da poter ottenere l’antidoto al veleno da parte dell’organizzazione.

Subito Sharyu, la guerriera della Scimmia, tenta di creare una fazione pacifica, visto che la ragazza è una guerriera pacifista che si è intromessa in più di una guerra per portare la pace, ma qualcuno non sembra d’accordo con la sua visione e il pavimento della stanza in cui si trovano crolla improvvisamente, separando i vari guerrieri che cominceranno a uccidersi senza pietà per le strade della città.

Zodiac War – Juni Taisen Valutazione

Prima di leggere questo manga, adattamento dell’omonimo romanzo di NisiOisiN, ho visto la serie animata dedicata a questa serie, andata in onda nel 2017. La serie era davvero interessante e più o meno ogni episodio, oltre a mostrarci la situazione degli scontri che proseguivano e dei guerrieri che lentamente perivano, mostrava anche il passato dei vari guerrieri, dando a ognuno di questi spietati mercenari assassini un taglio umano e delle motivazioni per cui combattere in questa guerra. Il manga in questo senso è molto più diretto, dando più spazio all’azione presente che non ai flashback sul passato, che per certi versi potrebbe essere una cosa positiva, per la condensazione dell’azione, per altra invece non da abbastanza spazio ai vari guerrieri e quindi non permette di empatizzare con loro.

Come sempre la bravura di Akatsuki ai disegni è impareggiabile, offrendo espressioni ricchissime per ogni personaggio, oltre ad un interessante taglio registico delle vignette, sia d’azione, che di passaggio tra una scena e l’altra.

Ottimo adattamento come sempre, riuscendo a far comprendere termini giapponesi attraverso delle note.

Il manga è pubblicato da J-Pop nel classico formato deluxe con sovracopertina in carta patinata e prima pagina a colori in carta patinata al prezzo di 5,90 €, oppure potete acquistare l’intero cofanetto a 23,60 €.

Consigliato ai fan delle serie piene di combattimenti e strategie.