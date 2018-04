Violent Runner Vibrator Manga

Ed ecco un altro volume che raccoglie un altro dei titoli post Fortified School di Shinichi Hiromoto, che poi è stato sviluppato in maniera meno scanzonata in SXMCN – SEX MACHINE.

Violent Runner Vibrator Trama

Ci troviamo in un lontano futuro dove si è sviluppata una neo-razza umanoide sintetica, nata dalle cellule cerebrali preposte alla guida pericolosa, i Vibrator. Questi esseri sono in grado di sprigionare la propria potenza, sfrecciando sotto forma di motovetture a velocità pazzesche, attraverso il piacere sessuale. Per via di questo fatto, la maggior parte dei motociclisti che vuole cavalcare un Vibrator è composta da maschi, soprattutto ben dotati.

Solo una ragazza fa la differenza, la giovane e spregiudicata Love Omoji, che in barba alla prassi, sfreccia infilando un grosso dildo a cintura nel sedere del rude e nerboruto Vibrator Cub, di cui la giovane è innamorata.

Tra rider che vogliono sfacciatamente farsi Love, corse spericolate per sfuggire a tutta birra dagli sbirri e commedie scolastiche da quattro soldi, la vita dei due sembra sempre pregna di azione e ovviamente di sesso folle.

Violent Runner Vibrator Valutazione

Non c’è molto da dire per questa breve serie in soli sei capitoli per sole 120 pagine. I protagonisti indiscussi di tutti e sei i capitolo sono Love e Cub e il loro sdolcinato amore a botte di inculamenti, che il masochista Cub sembra apprezzare. Oltre a loro, i personaggi secondari sono solo macchiette, cattivi a fotocopia o altri stereotipi senza arte né parte, il che non è comunque una cosa negativa visto che, a parte alcune tematiche serie come la rottura della barriera dell’amore fra due razze diverse, la serie è molto scanzonata e tra gag sul sesso e altro si prende pochissimo sul serio. Ho apprezzato l’ennesimo cammeo del sensei Nagai inserito, oltre ad una comparsata velocissima di Gentaro di Fortified School.

Come sempre il tratto di Hiromoto è grezzo e sporco, a volte meno particolareggiato nei panorami e nei fondali di quanto c’aveva abituato in Fortified School. Di certo non manca di retinature e chine, per cui su quel piano non è affatto manchevole. L’illustrazione di copertina mi ha dato l’impressione di non essere disegnata da Hiromoto, ma più che altro ideata da un altro autore sul concept base di Love e Cub, ma nel volume questo non viene specificato.

Ottimo adattamento che non si fa stima di usare parolacce e termini rudi, per una serie che ti sbatte il grosso membro di Cub in faccia mentre viene cavalcato e si masturba venendo a tutta birra mentre divora l’asfalto.

Il manga è pubblicato da Kappa Edizioni in un formato più grande del solito (16,50 x 24) con sovracopertina in carta patinata al prezzo di 8,30 €.

Consigliato unicamente ai fan di Shinichi Hiromoto.