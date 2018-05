Tsubasa WoRLD CHRoNiCLE - Nirai-Kanai Manga

Finalmente anche da noi in Italia, la continuazione di Tsubasa RESERVoir CHRoNiCLE, che dovrebbe sbloccare il blocco sulla pubblicazione di xxxHoLic Rei.

Tsubasa WoRLD CHRoNiCLE - Nirai-Kanai Trama

Dopo la conclusione di Tsubasa RESERVoir CHRoNiCLE, recuperati i ricordi di Sakura, Shaoran, Kurogane, Fay e Mokona hanno ripreso il loro viaggio tra i mondi.

Il gruppo di viandanti dimensionali si trova questa volta nel mondo di Nirai-Kanai. Contattando Kimihiro Watanuki al loro arrivo, il giovane riceve dei doni che, secondo il nuovo proprietario del negozio, saranno loro utili durante il viaggio. Durante il loro soggiorno il gruppetto viene richiamato in maniera misteriosa durante una processione della Divina Principessa di Nirai-Kanai, che invita il gruppo al palazzo. Durante il tragitto dal luogo in cui dimorano al palazzo, Shaoran sembra avere come una visione di alberi che apparentemente sembrano normali, ma che a lui paiono avvizziti ed emanano un miasma oscuro. Una volta giunti a palazzo, incontrano la Divina Principessa e i suoi due protettori, il gioviale Sakon e l’omrboso Ukon. La ragazza, che sul palanchino sembrava così distante ed eterea, dal vivo è invece molto cordiale ed espansiva, e racconta loro che ha incontrato in sogno Sakura e parla loro dell’anomalia che si sta creando ultimamente, minacciando l’esistenza stessa di Nirai-Kanai.

Inutile dire che Shaoran decide di aiutare questo mondo, assieme ai compagni d’avvenuta, e si dirige verso il luogo dove gli è parso di vedere l’anomalia, dove secondo la Divina Principessa si trova l’entrata dell’Altra Nirai-Kanai, che da quanto detto dalla principessa sembra connessa col regno dei morti.

Tsubasa WoRLD CHRoNiCLE - Nirai-Kanai Valutazione

Finalmente torniamo a leggere una storia delle CLAMP, che tra le tante pubblicazioni che hanno in corso in Giappone, tra cui la seconda serie di Card Captor Sakura, da noi era un po’ che mancavano. Questa storia, come la prima serie, è fortemente collegata a quella del seguito di xxxHoLic, per cui per comprendere le tempistiche doveva innanzi tutto essere pubblicata Rei e poi questa serie. I personaggi sono sempre quelli e non sono cambiati da una virgola e rivederli in azione è stato davvero un bel tuffo nel passato, visto che la prima serie è stata pubblicata da noi più di dieci anni fa, dal 2007 al 2010. Come di consueto per questa serie di salti tra mondi e crossover con serie delle CLAMP, questa volta i nuovi personaggi che incontreranno i nostri amici vengono da un altro manga del brillante gruppo, Gate 7.

Come sempre dei disegni meravigliosi, con vignette ricche di dettagli, retinature, colorazioni come le CLAMP ci hanno viziato negli ultimi anni. Al solito molto apprezzati i cambi di stile per le parti comiche, con disegni carinissimi e stilizzati!

Ottimo l’adattamento, che spiega termini giapponesi e note sul passato della serie a chi non la rispolverava da un po’ di anni.

Il manga è pubblicato da Star Comics nel formato economico da edicola al prezzo di 4,50 €. Devo ammettere di essere un po’ deluso, perché speravo in un’edizione più ricca, soprattutto di pagine a colori.

Consigliato ai fan di Tsubasa Chronicle e delle CLAMP.